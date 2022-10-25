‫ZainTech تستحوذ على ” BIOS Middle East ” الرائدة في الخدمات السحابية المدارة

الصفقة ستفتح آفاقا جديدة للشركة في خدمات السحابة في أسواق الشرق الأوسط

بدر الخرافي: الصفقة خطوة في استراتيجيتنا التوسعية لجعل ZainTech المزود الرائد للخدمات الرقمية

الدمج الكامل لعمليات BIOS في ZainTech سيؤدي إلى توسيع نطاق عملياتها في المنطقة

دبي, 25 أكتوبر / تشرين أول 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة ZainTech– الشركة الرائدة في مجالات الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط – أنها دخلت في اتفاقية للاستحواذ الكامل على شركة BIOS MiddleEast، مزود الخدمات السحابية المُدارة.

وأوضحت ZainTech (الكيان التكنولوجي لمجموعة زين) أن هذا الاستحواذ الخاضع لموافقة الجهات الرقابية، سيؤدي إلى الدمج الكامل لعمليات BIOS في شركة ZainTech خلال 12-18 شهرا المقبلة.

الجدير بالذكر أنه منذ تأسيس شركة BIOS في العام 2002، وهي تخدم من خلال تواجدها الإقليمي في الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان ، أكثر من 300 عميل عالمي وإقليمي، حيث تقوم بتقديم الخدمات المدارة والحلول السحابية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع وفقاً لمؤشرات الأداء العالية والمحددة في اتفاق مستوى الخدمة، ويوفر أكثر من 140 متخصصا في BIOS خدمات متعددة كالـ CloudHPT و Amazon Web Services و Microsoft Azure والوصول المُدار إلى السحابة المتعددة والأمان كخدمة والبنية التحتية كخدمة والتعافي من الكوارث كخدمة.

و قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي “تمثل هذه الصفقة خطوة رئيسية في الاستراتيجية التوسعية لـ ZainTech ، وتؤكد عزمنا على تحويل زين إلى شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنماط الحياة الرقمية”.

وأوضح الخرافي قائلا ” تُعد ZainTech جزءا أساسيا من استراتيجيتنا ( 4Sight ) التي تركز على ال تطور النوعي لمحفظة خدماتنا ، والبناء على نقاط القوة العديدة والاستثمار في مجالات النمو التي تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ZainTech أندرو حنا “تعد السحابة المدارة من مجالات العمل المهمة للغاية في أسواق منطقتنا، ومع وجود قاعدة عملاء قوية لدى شركة BIOS ، وما تتمتع به من خبرات كبيرة ، بفضل فريق عملها الاستثنائي، فإن هذا الاستحواذ الاستراتيجي سوف يعزز قدراتنا في الخدمات المُدارة المتعددة السحابية”.

وتابع حنا قائلاً ” ZainTech شركة حديثة تركز على أن تصبح شريكا تقنيا رائدا للشركات والحكومات في المنطقة، إذ نتطلع إلى تحقيق ذلك من خلال النمو العضوي والاستحواذ على شركات ذات قيمة مضافة، وجاء الاستحواذ على BIOS لأهمية الشركة وجودة خدماتها و ريادتها في أسواق إنتشارها وخبرتها”.

واختتم حنا حديثه قائلاً “إن دمج عمليات BIOS في شركة ZainTech ، إلى جانب الاستفادة من البصمة الإقليمية لمجموعة زين وشبكتها الرائدة، سيمكننا من تزويد العملاء بأفضل الخبرات السحابية في المنطقة”.

من جانبه، قال دومينيك دوشيرتي المدير العام لـ Middle East BIOS“تشارك BIOS شركة ZainTech هدفها بأن تصبح مزود الخدمات المدارة المتعددة السحابة الرائد في المنطقة، لذا نحن متحمسون لنكون جزءا من فريق ZainTechلأن هذه الصفقة ستتيح لنا تسريع وتيرة تحقيق هذا الهدفوجلب الفوائد لكل من عملائنا وموظفينا”.

الجدير بالذكر أن شركة BIOS Middle East تعد شريكا مؤسسيا لـ ( VMWare enterprise partner) VMWare ، و شريكا لـ Cisco في السحابة والخدمات المدارة لمدة أربع سنوات متتالية ( Cisco cloud and managed service partner) ، وهي شريك مزود خدمة سحابة Veam لمدة ثلاث سنوات متتالية ( Veam cloud service provider partner) ، وتم تصنيف خدمة BIOS للتعافي من الكوارث ضمن جاتنر ماجيك كوادرانت (Gartner Magic Quadrant) لمدة ثلاث سنوات متتالية.

تأتي الأعمال السحابية من ZainTech لتدعم المؤسسات في القطاعات المنظمة وغير المنظمة في نقاط تواجدها الإقليمية وتمكنهم من الاستفادة من قوة السحابة لتحقيق نتائج تكنولوجيا المعلومات التحويلية، ومن خلال التحالفات العالمية والاستثمارات الكبيرة في الأتمتة والخدمات الاستشارية والمُدارة، توفر الأعمال السحابية لشركة ZainTech للعملاء إمكانات سحابية عالية الجودة مع نماذج تسعير مرنة تساعد على تحسين وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية.

المزيد عن ZainTech

ZainTech هي مزود إقليمي للحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يضم أصول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمجموعة زين لتقديم عرض قيمة فريد للحلول والخدمات الرقمية الشاملة تحت سقف واحد .

تقود الشركة التحول الرقمي للعملاء في المؤسسات والمؤسسات العامة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توفير مركز للتميز والحلول المدارة عبر العديد من قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك السحابة ، الأمن السيبراني ، البيانات الضخمة ، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، الدرونز، الروبوتات، والتقنيات الناشئة .

تستفيد ZainTech من الانتشار العالمي لمجموعة زين، وبصمتها الدولية الفريدة، والبنية التحتية عبر عملياتها في الكويت، المملكة العربية السعودية، البحرين، الأردن، العراق، الإمارات العربية المتحدة، وكذلك في الأسواق الرئيسية الأخرى في الشرق الأوسط.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.zaintech.com

المزيد عن BIOS Middle East

تأسس BIOS Middle East (BIOSME) في عام 2002، وهي مزود خدمات السحابة المحلية والمدارة في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يتمتع ببصمة سحابية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. تعمل الشركة على منح أكثر من 300 عميل القدرات اللازمة لتمكين السحابة وتعزيز التحول الرقمي من خلال توفير الخدمات المدارة والحلول السحابية بدعم على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع وفقاً لمؤشرات الأداء العالية والمحددة في اتفاق مستوى الخدمة مقابل رسوم شهرية ثابتة .

تشمل حلول BIOSME الخدمات المُدارة والبنية التحتية كخدمة والتعافي من الكوارث كخدمة والسحابة المتعددة المُدارة عبر السحابة الخاصة بـ BIOSME و CloudHPT و AWS و Azure . تتمثل مهمة الشركة في مساعدة العملاء على استخدام تكنولوجيا المعلومات لتوفير الوقت والمال والموارد، حتى يتمكنوا من التركيز على تحسين وإدارة أعمالهم. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.biosme.com

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