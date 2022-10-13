‫ YuppTV تطلق حل تشغيل سحابي Janya، وهو حل ذو تغيير جذري في صناعة التلفزيون

يتيح حل Janya للتشغيل السحابي لأي مذيعين مثل الأخبار أو الترفيه أو القنوات الرياضية الفرصة لإعداد قنوات على الفور على النظام الأساسي القائم على السحابة، مما يتيح الوصول إلى جمهور أكبر دون استثمار رأسمالي مسبق وموارد وعمليات محدودة. مع تطور ونمو OTT ، يتيح حل Janya للتشغيل السحابي للمذيعين التوافق مع منصات OTT وتحقيق الدخل من خلال الإعلانات باستخدام علامات SCTE-35 .

يتحكم السوق الحالي للبث التلفزيوني المباشر ومحتوى الفيديو عند الطلب من خلال المحتوى المحلي المنسق وفقًا للاستهلاك الجماعي. تتعامل Janya مع المتطلبات المحلية لإنشاء قنوات متعددة بإعداد منخفض التكلفة ولكن فعال. بالاستفادة من إعداد القنوات المتعددةالخاص بِـ Janya وإمكانيات تحقيق الدخل من الإعلانات، سيكون المذيعون قادرين على إطلاق قنوات على شبكات FAST (التلفزيون المدعوم بالإعلانات المجانية) من خلال البنية التحتية للتشغيل السحابي لِـ Janya .

توفر البنية الأساسية للتشغيل السحابي من Janya أيضًا ميزات مبتكرة ومثيرة للاهتمام مثل استطلاعات الرأي والرسومات التفاعلية، وتحرير الفيديو المستند إلى السحابة، والمناقشات والأحداث الحية.

قال عدي ريدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لِـ YuppTV ، في حديثه عن إطلاق Janya : “ يشهد إنتاج محتوى الفيديو وتوزيعه مرحلة تحولية في العصر الحالي. مع تقديم البث المستند إلى السحابة، أصبح لدى OTTs والأخبار والرياضة والقنوات الترفيهية فرصة لم يسبق لها مثيل. تسمح Janya لمزودي محتوى الفيديو المختلفين بمنصة للوصول إلى جمهور أكبر، والاستفادة من تقنيتها لتلبية الاحتياجات المحلية الكبيرة للجماهير، وخلق طرق جديدة لتوليد الإيرادات من خلال الإعلانات والمزيد، كل ذلك دون متاعب الاستثمارات الرأسمالية المسبقة، مما يتيح قناة متعددة الفرص للمذيعين “.

حول Janya

Janya عبارة عن منصة تشغيل سحابية تتيح للمذيعين إنشاء شبكة متعددة القنوات للوصول إلى جمهور أكبر، والاستفادة من تدفقات الإيرادات الجديدة من خلال الإعداد الفوري، بدون رأس مال مقدم، وشبكات FAST مع إمكانات تسييل الإعلانات. تفضل بزيارة https://janya.video/ لمعرفة المزيد.

حول YuppTV

YuppTV هي واحدة من أكبر مزودي خدمة التلفزيون حسب الطلب والقائمة على الإنترنت في العالم لمحتوى جنوب آسيا، حيث تقدم أكثر من 250+ قناة تلفزيونية، وأكثر من 5000 فيلم وأكثر من 100 برنامج تلفزيوني بـ 14 لغة. تتيح YuppTV من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا، للمستهلكين تجربة الترفيه المنزلي الافتراضي في أي وقت وفي أي مكان من خلال شاشات متعددة.