بكين، 11 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — نشر منتدى دافوس الاقتصادي العالمي (WEF ) مؤخرًا أحدث مجموعة من مصانع “المنارة” في الصناعة التحويلية العالمية. وقد احتل مصنع آلات الحفر الخاص بشركة ساني ( SANY) في بكين القائمة، ليصبح أول مصنع “منارة” معتمد بين مصنعي المعدات الثقيلة.

تُعرف ورش الإنتاج هذه، الملقبة بـ “المنارات”، بكونها المصانع الأكثر تقدمًا في العالم. ومنذ القائمة الأولى في عام 2018، اختارت سُلطتان، وهما منتدى دافوس الاقتصادي العالمي (WEF) وشركة ماكينزي للاستشارات، 90 مصنعًا في جميع أنحاء العالم من أجل إضاءة الطريق إلى المستقبل، وهما أمثلة على أعلى مستوى من التصنيع الرقمي ونموذج “العولمة 4.0”.

ووفقًا لـ WEF ، تتميز ساني بكين ( SANY Beijing) بالتطبيق الشامل للتقنيات الحديثة مثل الأتمتة المتقدمة، والتعاون بين الإنسان والآلة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما يعزز الإنتاجية بنسبة 185٪ مع تقليل مهلة الإنتاج بنسبة 77٪ (من 30 إلى 7 أيام).

شركة ساني روبوت تكنولوجي المحدودة

دَفَعَ التحول الرقمي لـ ساني إلى إطلاق شركة فرعية جديدة، وهي شركة ساني روبوت تكنولوجي المحدودة (SANY Robot Technology Co., Ltd.)، والتي تدفع مجموعة ساني نحو إنجاز مهمة أن تصبح رائدة في مجال التصنيع الذكي.

مرة أخرى في عام 2019، عندما كان يتم ترقية مصنع آلات الحفر الحالي ليصبح أول مصنع منارة على مستوى عالمي في الصناعة، لم تكن هناك سوابق ― لا توجد أمثلة لـ ساني للإشارة إليها، ولا للتكنولوجيا الحالية أو للموردين للاعتماد عليها. وهكذا، ولدت ساني روبوت تكنولوجي في سياق التحول الرقمي لـ ساني. ومن خلال المشاركة العميقة في مراحل التصميم المفاهيمي والتحقق والبناء التكنولوجي، نمت ساني روبوت تكنولوجي المحدودة جنبًا إلى جنب مع إعادة إحياء مصنع المنارة لآلات الحفر.

تم تحقيق العديد من الإنجازات التكنولوجية الخارقة بواسطة قسم تكنولوجيا الروبوت الجديد في ساني على طول الطريق. وتشمل الأمثلة مستودعًا ثلاثي الأبعاد للصفائح الفولاذية، وتحميل وتفريغ المواد الأثقل والأطول (27 مترًا) باستخدام 5G AGVs (المركبات الآلية الموجهة) العاملة على شبكات الجيل الخامس، والتجميع الآلي ولحام المواد في المساحات الضيقة، واللحام المنسق ذو الأخدود الكبير بواسطة روبوتات متعددة مزودة بمستشعرات الليزر.

يتم تحقيق التشغيل الذكي خلال دورة التصنيع بأكملها، ويشمل ذلك الخدمات اللوجستية، والتخزين، وتجهيز المواد، واللحام، والمعالجة، والتجميع، والطلاء.

آخر التحديثات التقنية هي نظام التخزين الذكي الجديد الذي يعتمد على تقنيات التعرف الصوتي على الكلام والواقع المعزز. الآن، يتم تعيين مهام الانتقاء والتوزيع للعمال من خلال نظارات الواقع المعزز الخاصة بهم، والذين يمكنهم التعامل بفعالية مع المهام من خلال إعطاء أوامر صوتية بدون استخدام اليدين.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1681623/SANY_s_light_ house_factory_drilling_ machinery.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1681624/SANY_s_light_ house_factory_drilling_ machinery_1.jpg