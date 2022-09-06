‫Wemade تحدث Dragon Artifact ل MIR4 

– Dragon Artifacts تتكون من 5 أنواع من المعدات التي تم إصدارها في 6 سبتمبر

– تحويل HYDRA إلى Dragonsteel لصناعة Dragon Artifact

– تم الإعلان عن “خادم Domination ” القادم المصمم للمقاتلين من المستوى 90 أو أعلى

سيول، كوريا الجنوبية، 6 سبتمبر، 2022 / PRNewswire/ — قامت تحفة Wemade MMORPG MIR4 بتحديث Dragon Artifact في 6 سبتمبر، وهي معدات جديدة لزيادة درجة الطاقة.

يتكون Dragon Artifact ، وهو جهاز جديد ممزوج بقوة قوية للتنين، من خمسة عناصر بما في ذلك Majestic Scepter (Staff) ، و Majestic Cape (الرأس)، و Majestic Crown (التاج)، و Majestic Seal (الختم الملكي)، و Majestic Tome (كتاب). يمكن لجميع اللاعبين وضع المعدات بغض النظر عن فئتهم.

لصياغة قطعة أثرية من التنين، يلزم وجود Dragon Sphere و Dragonsteel و Darksteel و Dragon Material و Eternal Material كمواد شائعة. يمكن استخدام المادة الجديدة، Dragonsteel ، بطرق مختلفة في اللعبة، مثل صياغة وتقوية Dragon Artifact أو استخدام Special Enchant .

الساحر الخاص هو وظيفة يمكن أن تزيد من تعزيز المعدات الموجودة باستخدام Dragonsteel . تتم إضافة فتحة ساحرة إلى معدات Epic grade أو أعلى ويتم اكتساب قدرات محسنة مع احتمال معين.

سيسمح النظام الذي تم تقديمه حديثا بتحويل HYDRA ، رمز اللعبة، إلى Dragonsteel . بالإضافة إلى ذلك، إذا تم إعطاء Septaria إلى Arcadia Spirit Village NPC ، فيمكن للمستخدمين الحصول على صندوق Dragonsteel .

وفي الوقت نفسه، أعلنت MIR4 عن خطتها لتحديث “خادم Domination ” للمقاتلين الأقوياء فوق المستوى 90 في كل خادم.

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