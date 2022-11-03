‫WaterWipes أول مناديل مبللة للأطفال يتم اعتمادها كصديقة للميكروبيوم من قبل MyMicrobiome 

DUBAI, UAE نوفمبر / 03 تشرين ثاني 2022/PRNewswire/ —

أعلنت شركة WaterWipes أنه تم اعتماد مناديلها المبللة والحساسة المصممة للأطفال من قبل منظمة MyMicrobiome كأول مناديل صديقة للميكروبيوم. ويقيِّم هذا الاعتماد منتجات العناية الشخصية التي تُستخدم على البشرة لاختبار تأثيرها على الميكروبيوم في أماكن معينة بالجسم، ويختار المستهلكون المنتجات الصديقة للميكروبيوم بهدف تفادي اختلال التوازن في الجلد.

في هذه المناسبة، قالت جيل سومرفيل مديرة الخدمات الطبية في WaterWipes : “إنه إنجاز كبير للشركة، ونفتخر بالحصول على هذا الاعتماد ومواصلة دعم الأهالي والأطفال في رحلتهم مع العناية بالبشرة. ندرك تمامًا الدور الحاسم الذي يلعبه الميكروبيوم في بشرتنا وصحتنا بشكل عام، لهذا السبب نحن ملتزمون بتقديم منتجات عالية الجودة تتلاءم مع صحة البشرة”.

WaterWipes هي المناديل المبللة الأنقى في العالم، وتحتوي على نسبة 99.9% من الماء النقي وقطرة من خلاصة الفاكهة فقط. ويساعد التنظيف اللطيف والفعال للبشرة في دعم وظيفة الحاجز الجلدي الذي يحمي من الجراثيم الضارة أو السموم أو المواد المسببة للحساسية وفي استكمال توازن ميكروبيوم البشرة.

يحتوي الجلد على ملايين البكتيريا والفطريات والفيروسات والميكروبات الأخرى التي تشكل معًا ميكروبيوم الجلد، الذي هو عبارة عن منظومة معقدة ومتنوعة ومتوازنة لدعم هذه الكائنات الحية الدقيقة والحفاظ علها. وقد أثبتت الدراسات أن ضعف وظيفة حاجز الجلد واضطراب توازن الميكروبيوم الجلدي يسبب التهابات وأمراض في الجلد، لذلك قد يكون فهم ميكروبيوم الجلد مفيدًا.

MyMicrobiome هي منظمة مستقلة تتضمن علماءً يعملون على تقييم تأثير منتجات العناية الشخصية على ميكروبيوم الجلد، وقد طوروا معيارًا للاختبار يقيِّم كيفية تأثير المنتجات على ميكروبيوم الجلد.

إن حصول WaterWipes على هذا الاعتماد، يطمئن المستهلكين بأن الشركة ملتزمة بمواصلة عملها وجهودها لفهم ميكروبيوم الجلد وتأثيراته على صحة الجلد والبشرة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.waterwipes.com .

صورة لختم الجودة الرسمي “الصديق للميكروبيوم”: تم منح مناديل WaterWipes المبللة والحساسة ومناديل WaterWipes المبللة للأطفال شهادة اعتماد “صديقة للميكروبيوم”.

لمحة عن WaterWipes

يتم تصنيع مناديل WaterWipes المبللة باستخدام تقنية المياه الفريدة الخاصة بالشركة والتي تتكون من سبع مراحل لتوفير تنظيف أعمق وأكثر فعالية من المياه المغلية أو المبردة. وتحتوي المناديل على 99.9٪ من الماء وقطرة من خلاصة الفاكهة لترطيب طبيعي للجلد، حيث تم تطويرها خصيصًا لتكون أنقى من الصوف القطني والماء وآمنة ولطيفة للبشرة الأكثر حساسية. توفر المناديل عملية تنظيف مثالية ولطيفة لبشرة الأطفال حديثي الولادة الأكثر حساسية ويمكن استخدامها أيضًا للأطفال الخدج.

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