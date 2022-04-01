‫WALLIX PAM4ALL: تأمين جميع أشكال الوصول الرقمي، مسألة جوهرية للمؤسسات

– تعاظمت الحاجة لتأمين إمكانية الوصول إلى البنى التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بالمؤسسات والبيانات الحساسة أكبر من أي وقت مضى وذلك في عالم تتزايد فيه الاستخدامات الرقمية وتمثل الجرائم السيبرانية فيه ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

– يسمح تأمين جميع أشكال الوصول إلى تقنية المعلومات بحفاظ المؤسسات على مرونتها (إمكانية تنقل الموظفين)، مع ضمان استمرارية الأعمال التجارية والامتثال للمتطلبات التنظيمية. ويجعل ذلك الوصول للبيانات في متناول الجميع لأغراض الابتكار والقدرة التنافسية.

– لمواجهة هذه التحديات، توصلت شركة “واليكس” إلى رؤية، “إدارة الوصول المميز للجميع”، وهو نهج أدى إلى ظهور WALLIX PAM4ALL، وهو حل موحد يجمع بين جميع تقنيات شركة واليكس لتأمين جميع أشكال وصول المستخدمين في المؤسسات، سواء كانوا أشخاصًا أم آلات، وفقًا لمبدأ منح الامتياز الأقل.

باريس, 23 أبريل / نيسان 2022 /PRNewswire/ —

لمواجهة تحديات العالم الرقمي الجديدة، توصلت شركة واليكس (المُدرجة في بورصة يورونكست تحت اسم “اليكس”)، وهي ناشر أوروبي لبرامج الأمن السيبراني وشركة ذات خبرة في أمن الوصول والهوية، إلى رؤية “إدارة الوصول المميز للجميع”، مما مكّنها من أن تبشِّر عملاءها بتحول رقمي آمن للجميع. ولتنفيذ هذه الرؤية، تقدم واليكس الآن WALLIX PAM4ALL، وهو حل موحد يجمع جميع تقنيات واليكس ويتجاوز حماية الحسابات المميزة إلى تأمين جميع المستخدمين ومحطات العمل المُعرَّضين للخطر في المؤسسة وفقًا لمبدأ منح الامتياز الأقل.

التحديات الجديدة للتقنيات الرقمية

ازدادت الحاجة إلى تحقيق الوصول الآمن إلى البيانات أكثر من ذي قبل؛ إذ يشهد عالمنا تسارعًا في تحوله الرقمي مع حدوث الجائحة (توحيد العمل عن بُعد، وتوسيع نطاق الخدمات السحابية، والنمو الهائل في عدد المحطات الطرفية المتنقلة …). وقد نتج عن هذه الاستخدامات الجديدة، والتي سمحت للمؤسسات بمواصلة العمل خلال تلك الأشهر الطويلة من الإغلاق، تضاعف عدد نقاط الوصول إلى البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بالمؤسسات بشكل كبير. ومن ثَم هناك الكثير جدًا من نقاط الدخول المحتملة الجديدة للقراصنة الإلكترونيين، والتي يجب تأمينها بشكل عاجل لحماية البيانات. إلى جانب ذلك، دقت نتائج عام 2021 الواضحة ناقوس الخطر: فقد اُخترقت 40 مليار قطعة من البيانات الشخصية، بزيادة نسبتها 78٪ مقارنةً بعام 2020[1].

وسوف يرتفع هذا الرقم مع زيادة اتجاه الجرائم السيبرانية إلى أن تصبح حرفة، مما يزيد بشكل كبير من المخاطر الإلكترونية التي يتعرض لها اقتصادنا. حيث تعمل منظمات القرصنة الإلكترونية كشركات في هذه الأيام، وهذا ما يجعل الجرائم السيبرانية ثالث أكبر اقتصاد في العالم حاليًا. حيث تُقدر كُلفته العالمية بمبلغ 6 تريليونات دولار بحلول عام 2021 و10.5 تريليونات دولار بحلول عام 2025، وهي قفزة من 3 تريليونات دولار في عام 2015[2]. وتشمل هذه الكُلفة تلف وتدمير البيانات الشخصية و/أو المالية، وفقدان الإنتاجية، والاختلاس، والاحتيال، وسرقة الأموال، وتمتد كذلك إلى الملكية الفكرية والإضرار بالسمعة. وهناك أيضًا التكاليف المُتكبدة الناجمة عن تعطيل نشاط المؤسسة، الذي يمتد لفترة طويلة من الوقت بعد وقوع الهجوم في بعض الأحيان، وأخيرًا الاستثمارات اللازمة لاستعادة البيانات والأنظمة المُقرصَنة.

إننا نشهد تحولاً جذريًا لم يعد الأمن المحيط موجودًا فيه، حيث أصبح المستخدمون – سواء كانوا أشخاصًا أم آلات – متنقلين بشكل متزايد ويحتاجون إلى الوصول إلى بيانات المؤسسات، في أي وقت ومن أي مكان. وأصبحت البيانات نفسها متقلبة (التخزين السحابي، حلول البرمجيات كخدمة “ساس”، الأتمتة …) للتحكم في التكاليف واكتساب المرونة. ويؤثر ذلك في جميع القطاعات، لا سيما القطاعات الأكثر أهمية مثل الرعاية الصحية أو الصناعة أو التأمين أو الخدمات العامة، والتي تحتاج بشكل عاجل إلى تأمين جميع أشكال الوصول هذه، لضمان استمرارية الأعمال، مع تلبية المتطلبات التنظيمية فيما يتعلق بإدارة المخاطر وحماية البيانات. ويجب أن يظل الوصول للبيانات في متناول الجميع من أجل الاستمرار في الابتكار وبالتالي ضمان القدرة التنافسية الاقتصادية.

الحل الأمثل هو: WALLIX PAM4ALL

في البيئة الحالية، من الضروري أن تؤمن المؤسسات صلاحية الوصول إلى تقنية المعلومات وليس فقط الحسابات الأكثر حساسية (الحسابات المميزة). إن WALLIX PAM4ALL هو حل موحد يجمع بين جميع تقنيات واليكس، ويتجاوز تأمين الحسابات المميزة، ويحمي، وفقًا لمبدأ منح الامتياز الأقل، وصول المستخدمين ومحطات العمل، لتجنب التعرض لمساوئ البرامج الضارة أو برامج الفدية. ويحتاج جميع المستخدمين في مرحلة ما من وظائفهم اليومية إلى امتيازات الوصول إلى موارد رقمية معينة في المؤسسة. ويتمثل التحدي في إتاحة الوصول في الوقت المناسب، بمستوى الامتياز المناسب، لأداء المهمة المتوقعة، بغض النظر عن مكان تواجد المستخدم، سواء كان داخل الشركة أو خارجها.

يوفر حل WALLIX PAM4ALL التحكم في إمكانية الوصول والرؤية لما يلي:

– جميع المستخدمين: موظفين أو موردين أو شركاء أو أشخاص أو آلات

– جميع الجلسات

– جميع الأصول الإستراتيجية للشركة

– جميع نقاط نهاية الشركة

للقيام بذلك، يجمع WALLIX PAM4ALL بين تقنيات واليكس في حل واحد:

– المصادقة متعددة العوامل (MFA):

لتحييد المخاطر المقترنة ببيانات الاعتماد المُخترقة

– إدارة الوصول عن بُعد:

لتمكين الوصول عن بُعد للبائعين، أو الموظفين أو مسؤولي الصيانة الخارجيين

– إدارة الجلسات:

لمراقبة الجلسات، وتتبعها، ومراجعتها

– إدارة كلمات المرور:

لتأمين وتدوير كلمات المرور والمفاتيح، وإزالة كلمات المرور الصعبة

– الإدارة بمنح الامتيازات الأقل:

لمنح حقوق الوصول الصحيحة للمستخدم المناسب في الوقت المناسب، وبالتالي وقف انتشار البرامج الضارة عن طريق وقف الحركة في الاتجاهين الأفقي والرأسي في الشبكة.

“WALLIX PAM4ALL هو الوعد بتحقيق تحوّل رقمي آمن لجميع المؤسسات، في بيئة رقمية سريعة التغير. فمن خلال نهج “إدارة الوصول المميز للجميع”، يمتلك عملاؤنا الوسائل اللازمة لتنفيذ بنية الثقة الصفرية بسرعة بفضل مصادقة المُستخدِم القوية، والتحكم في الوصول الذي يتناسب مع كل مُستخدِم (شخص أو آلة)، في الوقت المناسب تمامًا، ودمج إمكانية التتبع في البنية التحتية لتقنية المعلومات. وينطوي أيضًا على إمكانية الحصول على رؤية ديناميكية للنشاط على شبكتك ولحماية نفسك من التهديدات المتقدمة، لا سيما البرامج الضارة.” هذا ما علق به إدويج بروسارد، مدير المنتجات والتسويق في واليكس.

حول واليكس

واليكس هي شركة برمجيات تقدم حلول الأمن السيبراني، وهي الشركة الأوروبية المتخصصة في حلول أمن الهوية والوصول. ويمكِّن WALLIX PAM4ALL، الحل الموحد لإدارة الامتيازات، الشركات من الاستجابة لتحديات حماية البيانات الحالية. وهو يضمن تحديد الهجمات السيبرانية والمرونة اللازمة لمواجهتها، مما يتيح استمرارية الأعمال. كما يضمن الحل أيضًا الامتثال للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالوصول إلى البنى التحتية لتقنية المعلومات والبيانات المهمة. ويُوَزع WALLIX PAM4ALL عبر شبكة تضم أكثر من 300 من البائعين وخبراء تكامل النُظم في جميع أنحاء العالم. وتدعم واليكس، المدرجة في بورصة يورونكست (تحت اسم “اليكس”)، أكثر من 1900 مؤسسة في تأمين تحولها الرقمي. وتؤكد واليكس على مسؤوليتها الرقمية وتلتزم بالمساهمة في بناء مساحة رقمية أوروبية موثوق بها، مما يضمن أمان وسرية البيانات للمؤسسات وكذلك للأفراد المعنيين بحماية هويتهم الرقمية وخصوصيتهم.

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[1] بحث أجرته شركة “تينابل”، الشريك التكنولوجي لشركة واليكس: https://www.tenable.com/cyber- exposure/2021-threat- landscape-retrospective

[2] أجرى البحث شركة “سايبرسيكيوريتي فينتشر”: : https://cybersecurityventures. com/wp-content/uploads/2021/ 01/Cyberwarfare-2021-Report. pdf

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