‫vivo تطلق نظام التشغيل Funtouch OS 13 على أساس Android 13 للمستخدمين في الخارج

يوفر نظام التشغيل الجديد هذا خيارات تخصيص جديدة وترقيات أمان وميزات أكثر سهولة في الاستخدام للحصول على تجربة أكثر سلاسة ودون انقطاع

شنتشن، 24 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — أطلقت شركة vivo رسميًا نظام التشغيل Funtouch OS 13 الجديد للمستخدمين في الأسواق الخارجية. استنادًا إلى Android 13 الذي تم إصداره حديثا، يجمع نظام التشغيل الذي تمت ترقيته بين قيمة vivo المستندة إلى التصميم وخيارات التخصيص الجديدة والمحسنة، وميزات الخصوصية والأمان التي تمت ترقيتها، وميزات التحكم الجديدة للحصول على تجربة أكثر سلاسة ودون انقطاع. لا تسعى vivo جاهدة لتزويد المستخدمين بتجربة سهلة فحسب، بل تسعى أيضًا إلى تمكينهم من التعبير عن إبداعهم وتفردهم من خلال أجهزتهم.

أضف لمسة من التخصيص إلى شاشتك

يتيح نظام التشغيل Funtouch OS 13 للمستخدمين مزيدًا من التحكم البصري في شاشتهم الرئيسية. باستخدام ميزة الرمز أحادي اللون، يمكن للمستخدمين الآن تغيير لون أيقونات الشاشة الرئيسية الخاصة بهم لتتناسب مع واجهات ورق الحائط والنظام والتطبيق، مما يفتح العنان لإبداعهم وتعبيرهم عن أنفسهم.

علاوة على ذلك، يسمح النظام الجديد للمستخدمين بتخصيص الألوان على واجهة مستخدم نظامهم والتطبيقات المدمجة، بما في ذلك لوحات الإشعارات والتحكم في مستوى الصوت والآلة الحاسبة والساعة. يمكنه استخدام اللون من خلفية الشاشة والمظهر المفضلين للمستخدمين لتحديد لون اللون المناسب، وتطبيقه على واجهة التطبيق لتحويل الجهاز بمظهر ومظهر شخصي أكثر.

مزيد من الحماية والأمن

تساعد ميزة تثبيت التطبيق الجديدة في الحفاظ على أمان البيانات الحساسة، مما يوفر للمستخدمين راحة بال أكبر فيما يتعلق بأمنهم وخصوصيتهم. عندما يستخدم شخص آخر الجهاز، تحافظ وظيفة التثبيت ذات المستويين على عرض التطبيق المختار وتمنع الوصول إلى التطبيقات الأخرى على الجهاز. تتيح هذه الميزة مرونة أكبر، مما يسمح للمالك بتعيين المعلمات والتحكم في الإجراءات المسموح بها داخل التطبيق المثبت عندما يستخدم أشخاص آخرون الجهاز.

يسمح هذا التحديث أيضًا للمستخدمين بإخفاء الصور ومقاطع الفيديو بالإضافة إلى اختيار وصول التطبيقات المختلفة بشكل انتقائي إلى صور محددة، وبالتالي منع المشاهدة غير المرغوب فيها على أجهزتهم وزيادة تعزيز حماية الخصوصية.

عناصر تحكم محسنة وميزات سهلة الاستخدام لتوفير راحة أكبر

لإنشاء تجربة أكثر انسيابية لمستخدمي vivo ، يتميز Funtouch OS 13 أيضًا بإدارة محسنة للتطبيقات، iManager ، والتي يمكن أن تساعد على وجه التحديد في مراقبة وقت استخدام التطبيق. إذا كان استخدام وحدة المعالجة المركزية مرتفعًا جدًا، فيمكن للمستخدمين إيقاف تشغيل هذا التطبيق بنقرة واحدة. يمكن لـ iManager أيضًا منع ارتفاع درجة الحرارة عن طريق تقليل عدد التطبيقات النشطة وضبط تردد وحدة المعالجة المركزية استنادًا إلى ميزة تبريد الهاتف.

بالإضافة إلى تحديثات الطقس، تتميز لوحة القيادة أيضا ببطاقة AQI للمستخدمين المهتمين بالصحة الذين يرغبون في التحقق على الفور من أحدث المعلومات المتعلقة بجودة الهواء مع توفر مؤشر PM2.5 مفصل.

مع تجربة التصوير الفوتوغرافي المتميزة المعروفة من vivo ، من المتوقع إجراء ترقيات جديدة للصور والفيديو. يجعل محدد المنظر الاحترافي التصوير الفوتوغرافي أسهل مع حلقة تثبيت جديدة تساعد على تخفيف آثار الأيدي المهتزة.

كما قام نظام التشغيل الجديد بتحسين عملية تحرير الفيديو، مما مكن المستخدمين من كتم صوت الفيديو أثناء تحرير اللقطات وحتى إجراء تعديلات دقيقة على مستوى الصوت على كل جزء من الفيديو، مما يسهل إنشاء مقاطع فيديو احترافية.

وفيما يتعلق بضوابط إمكانية الوصول، تم إجراء تحسينات مع تصحيح الألوان وعكسها، فضلًا عن خيار إزالة الرسوم المتحركة للمستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل الإعاقات البصرية.

سيتوفر نظام التشغيل Funtouch OS 13 اعتبارًا من 24 أكتوبر 2022، بدءًا من X80 Pro . سيجلب vivo تدريجيًا نظام التشغيل Funtouch OS 13 إلى المزيد من المستخدمين حول العالم مع التجارب الأكثر ابتكارًا حتى الآن.

تبذة عن vivo

vivo هي شركة تكنولوجيا تقوم بإنشاء منتجات مبتكرة تستند إلى القيم القائمة على التصميم، مع الأجهزة الذكية والخدمات الذكية في جوهرها. تهدف الشركة إلى بناء جسر بين البشر والعالم الرقمي. من خلال الإبداع الفريد، يوفر vivo للمستخدمين حياة متنقلة ورقمية مريحة بشكل متزايد. وفقًا للقيم الأساسية للشركة، والتي تشمل Benfen* ، وتوجيه المستخدم، والقيمة القائمة على التصميم، والتعلم المستمر، وروح الفريق، نفذت vivo استراتيجية للتنمية المستدامة مع رؤية للتطور لتصبح شركة عالمية أكثر صحة واستدامة.

في حين أن الجمع بين وتطوير أفضل المواهب المحلية لتقديم التميز، يتم دعم vivo من قبل شبكة من مراكز البحث والتطوير في شنتشن ودونغقوان ونانجينغ وبكين وهانغتشو وشنغهاي وشيان، مع التركيز على تطوير أحدث التقنيات الاستهلاكية، بما في ذلك 5G والذكاء الاصطناعي والتصميم الصناعي ونظام التصوير وغيرها من التقنيات الصاعدة. كما أنشأت vivo شبكة تصنيع ذكية (بما في ذلك تلك المصرح بها من قبل (vivo ، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي 200 مليون هاتف ذكي. اعتبارًا من الآن، تفرعت vivo من شبكة مبيعاتها عبر أكثر من 60 دولة ومنطقة ويحبها أكثر من 400 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم.

*” Benfen ” هو مصطلح يصف الموقف من القيام بالأشياء الصحيحة والقيام بالأشياء بشكل صحيح – وهو الوصف المثالي لمهمة الجسم الحي لخلق قيمة للمجتمع.

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