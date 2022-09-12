‫ Virtuzone في شراكة مع pax.world لبناء مقر أيقوني على شكل حرف V في الكون الفوقي

سيوفر برج مكاتب الكون الفوقي الرائد، والذي يُعرف باسم The V ، نظامًا بيئيًا تفاعليًا شاملًا للعمال المتنقلون، والعاملين عن بُعد، ورجال الأعمال العالميين.

سيضم The V بيئة مكتبية افتراضية متطورة، وسيقدم مجموعة من الميزات مثل الصور الرمزية للكون الفوقي، وعقد المؤتمرات باستخدام الفيديو عبر الإنترنت، وقدرات الاتصال، وغرف الاجتماعات الافتراضية، وساحات الفعاليات، والبلديات، وأكثر من ذلك.

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 12 سبتمبر 2022 /PRNewswire/ — أزاحت Virtuzone – وهي شركة رائدة في مجال تكوين الشركات وخدمات الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة – الستار عن خطتها لبناء برج مكاتب الكون الفوقي الرائد بالشراكة مع pax.world، وهي قواعد بيانات متسلسلة للكون الفوقي مع ميزة التحرك المبكر.

صُمم برج مكاتب الكون الفوقي الرائد، والذي يُعرف باسم The V ، بشكل هادف لتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي المزدهر للعاملين المتنقلين، كما سيوفر نظامًا بيئيًا تفاعليًا شاملًا للعاملين المتنقلين، والعاملين عن بُعد، ورجال الأعمال العالميين.

سيضم The V بيئة مكتبية افتراضية متطورة، وسيقدم مجموعة من الميزات التي يمكن للأفراد استخدامها في وقت واحد مثل الصور الرمزية للكون الفوقي، وعقد المؤتمرات باستخدام الفيديو عبر الإنترنت، وقدرات الاتصال، وغرف الاجتماعات الافتراضية، وساحات الفعاليات، والبلديات، وأكثر من ذلك.

تجمع The V بين خدمات الشركات في العالم الواقعي وحلول الأعمال، بالإضافة إلى توفير بيئة رقمية بالكامل يُمكن لرواد الأعمال من خلالها الاتصال والتواصل بسلاسة، وبالتالي توفر حلًا عالميًا حقيقيًا وفي الوقت الفعلي. وتتضمن هذه الخدمات المصرفية العالمية، والمحاسبة والتدقيق، وعملية اعرف عميلك ( KYC) ، وإجراءات الامتثال، والتأشيرات، وحلول الموارد البشرية.

كما تُمكن The V الشركات من إنشاء كيانات قانونية عالية الفاعلية من الناحية الضريبية، واستخدام مباني المنظمات ذاتية الحكم اللامركزية القانونية ( DAO) ، والاستفادة من المساحات المكتبية، والعناوين البريدية في العالم الواقعي بدعم من نظام توزيع البريد الرقمي.

تهدف ناطحة سحاب الكون الفوقي الشهيرة إلى جلب وتوفير مقر افتراضي لملايين العاملين المتنقلين في جميع أنحاء العالم، وتعزيز الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتقويته، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتلبية الاحتياجات المتغيرة لرواد الأعمال المعاصرين والعاملين عن بعد.

صرح جورج حجيج، الرئيس التنفيذي لشركة Virtuzone ، قائلًا: “تتمثل رؤيتنا كشركة أن نكون على رأس إنشاء بيئة أعمال بلا حدود، حيث لا توجد حدود جغرافية ويتمتع رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم بحرية ممارسة الأعمال التجارية والتعامل مع بعضهم البعض في بيئة آمنة. ويدل العمل جنبًا إلى جنب مع pax.world على التزامنا الراسخ بجعل هذا حقيقة واقعية وإنشاء مستقبل مليء بالإمكانيات والفرص للشركات الناشئة، والمهنيين، والشركات متعددة الجنسيات، لا سيما في فضاء ويب 3.0″.

صرح فرانك فيتزجيرالد، مؤسس pax.world ، قائلًا: “تُعد شركة Virtuzone هي الشريك المثالي لكوننا الفوقي القائم على الاحترافية. وسيكونون بمثابة منصة الانطلاق للشركات التي تتخذ دبي مقرًا لها لدخول عالم ويب 3.0. ونحن متحمسون ونتطلع إلى إمكانيات لا نهاية لها”.

نُبذة عن Virtuzone

مجموعة Virtugroup هي شركة قابضة مقرها دبي وتتألف من Virtuzone ، التي تقدم خدمات تشكيل الميناء الحرة والبر الرئيسي للشركة؛ ومقدم الخدمة Next Generation Equity ، التي تقدم مجموعة من برامج المواطنة والإقامة حسب الاستثمار. تُقدم Virtuzone ، بوجود أكثر من 100 موظف يتحدثون 30 لغة، مشورة محايدة حول إعداد شركة الإمارات العربية المتحدة مع كونها مزود حلول شاملة لمجموعة من خدمات الأعمال، بما في ذلك كل شيء من التأشيرات والرخص التجارية إلى المحاسبة والعلامات التجارية. تزيل Virtuzone ، بصفتنا شركة متخصصة رائدة في تكوين الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعقيدات إنشاء الأعمال حتى يتمكن رواد الأعمال من التركيز على ما يهم حقًا لنجاح شركتهم. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.vz.ae .

نُبذة عن pax.world

pax.world هي منصة تسمح لك بإنشاء الكون الفوقي الخاص بك كما أنها عالم فوقي يمكّن الأطراف المهتمة من التطوير والتفاعل مع بعضها البعض داخل جزيرة افتراضية. حيثُ يمكن للمستخدمين، في pax.world ، بناء أماكن وشركات تعليمية والمزيد.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1896426/V_unveiled_at_ MetaWeek_Dubai.jpg