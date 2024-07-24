‫VinFast تتوسع عالميًا بفضل دعم شركتها الأم

هانوي، فيتناميوليو2024– شركةالفيتنامية الناشئة المتخصصة في مجال تصنيع المركبات الكهربائية اتخذت خطوة جريئة ضد التيار السائد في هذا المجال ، وتمضي قدمًا في خططها الطموحة للتوسع العالمي. توقفت مؤخرًا شركات كبرى مثل شركةعن سعيها الذي دام عقدًا من الزمن لتصنيع مركبات كهربائية، وقلصت شركات أخرى طموحاتها نحو ذلك، لكنواصلت سعيها لتحقيق هدفها، وأنشأت بالفعل أعمالًا لها في الولايات المتحدة وكندا وجنوب شرق آسيا، وتضع الآن

نصب عينيها سوق الشرق الأوسط.

تستمد VinFast ثقتها الراسخة من شركتها الأم، Vingroup، وهي أكبر تكتل شركات خاصة في فيتنام، ويرأس كلا الكيانين فام نات فونج، وهو أغنى رجل في فيتنام، واشتهر بقيادته الجريئة ونظرته الحكيمة. يتجلى إيمان فام الراسخ بازدهار مستقبل تصنيع المركبات الكهربائية في تصريح أدلاه مؤخرًا في اجتماع للمساهمين قائلًا: “ستستمر سوق المركبات الكهربائية في النمو وتتفوق على السيارات التي تعمل بالبنزين”.

تحت قيادة فونج، أصبحت مجموعة Vingroup قوة كبيرة في الاقتصاد الفيتنامي حيث إنها ساهمت بما يقرب من 1.6% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2023، وهي تعمل في قطاعات مختلفة، بما في ذلك قطاعات صناعة التكنولوجيا والتجارة والخدمات والمؤسسات الاجتماعية، وتساهم جميع هذه القطاعات في نجاح Vingroup، لكن قطاعي العقارات والمركبات الكهربائية كانا المصدرين الرئيسيين لإيرادات المجموعة في عام 2023 حيث تجاوزت إيراداتها 6.5 مليار دولار أمريكي إجماليًا.

انطلقت VinFast في مسيرتها بفضل دعم Vingroup المالي القوي؛ فقد تلقت منذ إنشائها في عام 2017 ضخًا لمبالغ رأسمالية بقيمة 11.4 مليار دولار من Vingroup والشركات التابعة لها ومن فام نفسه، وقد مكّن هذا الدعم الكبير شركة VinFast من القيام باستثمارات كبيرة في مجالات البحث والتطويروقدرات التصنيع والتوسع العالمي. كما أن فام تعهد في شهر أبريل بتقديم مساهمة إضافية بمبلغ مليار دولار لشركة VinFast من ثروته الشخصية، مما يدل بشكل أكبر على التزامه بنجاح شركة تصنيع السيارات.

تأسست شركة VinFast في عام 2017، وسرعان ما أنشأت مصنعها للمركبات بهاي فونج في عام 2019، محققة بذلك رقمًا قياسيًا عالميًا في سرعة البناء. أنتجت الشركة في البداية سيارات تعمل بالبنزين، ثم اتخذت خطوةً جريئةً وهي أن تجعل كل المركبات التي تنتجها كهربائية، وفاجأت القطاع بإنتاج أول مركبة كهربائية للعملاء في ديسمبر 2021.

بالإضافة إلى الدعم المالي، Vingroup تزود VinFast بنظام بيئي تكنولوجي شامل يمكّن الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية من إنتاج مركبات ذكية وحديثة، ويتضمن هذا النظام البيئي شركات تابعة مثل VinBigData وVinAI، وكل منها متخصصة في مجالات تكنولوجية مختلفة، وقد أدت الجهود التعاونية المبذولة في هذا النظام البيئي إلى صنع ابتكارات مثل MirrorSense، وهي تقنية ضبط المرآة التلقائي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وViVi، وهو مساعد صوتي فيتنامي، وكلاهما يعزز تجربة القيادة لعملاء VinFast.

يعد التزام مجموعة Vingroup بالاستدامة عاملاً رئيسيًا آخر يساهم في نجاح VinFast، وقد حصلت المجموعة مؤخرًا على جائزة قيمة من منصة الأعمال المبتكرة بمنظمة الآسيان للتقنيات الخاصة بالمسائل البيئية والاجتماعية والمتعلقة بإدارة الشركات في عام 2023، تقديرًا لريادتها في مجال التنمية المستدامة. النظام البيئي النظيف لـVingroup، والذي يتضمن ممارسات مستدامة وبنية تحتية للشحن وجهود للبحث والتطوير، يضع أساسًا متينًا لـ VinFast لتزدهر في سوق المركبات الكهربائية العالمية.

بالإضافة إلى أسواقها الحالية، تتطلع VinFast أن يكون الشرق الأوسط وجهتها التالية نظرًا لتزايد الطلب على المركبات الكهربائية هنا. أنشأت الشركة مقرًا إقليميًا في دبي وكونت شراكات استراتيجية مع تجار وموزعين محليين في دول مثل عمان والإمارات العربية المتحدة.

إن توسع VinFast المستمر، بفضل الدعم المالي والتكنولوجي الذي تقدمه Vingroup لها، يميزها في مجال تصنيع المركبات الكهربائية التنافسي، والتزامها بالاستدامة والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط يبرز طموحها بأن تصبح شركة رائدة عالميًا في مجال التنقل الكهربائي، وهي بذلك تتحدى معايير المجال وتدفع تطور تصنيع المركبات الكهربائية إلى الأمام.

يواجه مجال تصنيع السيارات الكهربائية تحديات كبيرة لكن نهج VinFast الجريء، المدعوم بموارد Vingroup ورؤيتها، يهيئ لها استمرار التطور والنجاح في السوق العالمية.