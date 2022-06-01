‫Vazyme تصدر التقرير السنوي لعام 2021: الإعلان عن المزيد من الجهود في مجال الابتكار التكنولوجي بالتعاون مع الشركاء من أجل مستقبل أفضل

نانجينغ، الصين، 3 يونيو، 2022 / PRNewswire/ — أصدرت شركة Vazyme ، الشركة الصينية الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية، مؤخرا تقريرها السنوي لعام 2021، كاشفة أن الشركة حافظت على نمو مطرد وقوي طوال العام الماضي. ويظهر التقرير أنها حققت 289 مليون دولار من الدخل التشغيلي بزيادة قدرها 19.44% على أساس سنوي. وبلغت استثمارات الشركة في البحث والتطوير 36 مليون دولار، بزيادة 83.47%، وهو ما يمثل 12.33% من إجمالي دخلها التشغيلي.

“لا يزال عام 2022 مليئا بالفرص والتحديات. سنواصل تعزيز تكنولوجيا الرعاية القائمة على منصة تكنولوجيا البروتين. وقد كرست Vazyme لمهمتنا “العلوم والتكنولوجيا لجعل الحياة أكثر صحة” للتركيز على الابتكار التكنولوجي وتوسيع مجالات التطبيق باستمرار من تقنيات الرعاية في علوم الحياة، والطب الحيوي، والتشخيص في المختبر، وصحة الحيوان والبيولوجيا التركيبية في صحة الإنسان. لقد كنا نلتزم باتباع أعلى المعايير في جودة المنتجات والخدمات لعملائنا وشركائنا. إن شبكة أعمالنا وعملياتنا العالمية تتأكد من أننا يمكن أن نكون قريبين من الأسواق المحلية، والأهم من ذلك، أن نفعل ما في وسعنا لتلبية احتياجات العملاء غير الملباة “، هذا ما قاله تساو لين، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس Vazyme .

يصادف هذا العام أيضا الذكرى السنوية ال 10 ل Vazyme . وللمضي قدمًا، تخطط الشركة لتكثيف الجهود في مجال البحث والتطوير والابتكار، والتحديث المستمر وتحويل تقنياتها الأساسية، وتوسيع أعمالها في قطاعات جديدة. باعتبارها واحدة من شركات التكنولوجيا الحيوية القليلة التي تركز على البحث والتطوير في الصين، فإن Vazyme لديها التزام طويل الأمد في مجال الابتكار التكنولوجي. تم نشر أكثر من 2000 ورقة بحثية من قبل Vazyme في أفضل المجلات الأكاديمية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 260 في CNS (وهي اختصار لـ Cell و Nature و Science ). بحلول عام 2022، لديها حوالي 3000 موظف و 27% منهم في فريق البحث والتطوير.

“وبالنظر إلى المستقبل، سنحقق المزيد من النجاحات في أعمالنا الرئيسية ونتوسع في مجالات جديدة. أعتقد أن الطلب في السوق على COVID-19 وغيرها من مواد ومنتجات الكشف ذات الصلة سيظل قويًا. وخلال الجائحة، ظلت الصين واحدة من أكبر الموردين لمنتجات الكشف عن كوفيد-19″. بالإضافة إلى شركات الكشف الناجمة عن الوباء، سيتم تطوير منتجات الكشف المنتظمة الأخرى، وفقًا لتساو. “عندما تصبح الوقاية من الوباء ومكافحته منتظمة، ستكون هناك طلبات جديدة على منتجات الكشف. في المستقبل سنركز على تطوير ذلك”.

لا يمكن ل Vazyme توفير COVID-19 وغيرها من مواد ومنتجات الكشف ذات الصلة فحسب، بل تقدم فقط منتجات وحلول مختلفة في صناعة علوم الحياة للجامعات والمختبرات ومراكز البحث والتطوير ذات الصلة، مثل كواشف البحث العلمي ومجموعات إعداد مكتبة NGS وحلول التشخيص الجزيئي. حاليًا، لدى Vazyme أكثر من 200 نوع من مؤتلفات الهندسة الوراثية، وأكثر من 1000 نوع من المستضدات عالية الأداء، والأجسام المضادة وحيدة النسيلة، والمواد الخام الرئيسية الأخرى، بالإضافة إلى أكثر من 600 منتج نهائي.

كشعار الذكرى السنوية ال 10 ل Vazyme “معًا من أجل مستقبل أفضل”، تهدف Vazyme إلى الاقتراب من شركائها من أجل مستقبل أفضل. في المستقبل، ستوفر Vazyme منتجات وحلولًا أفضل، وتساهم في تحسين كفاءة البحث والتطوير لشركائها، وتحقيق المزيد من الاختراقات العلمية والتفاني في مهمة “العلوم والتكنولوجيا تجعل حياة أكثر صحة”.