‫‫UL Solutions تمنح أول تصنيفات SPIRE Smart Buildings للفنادق إلى فنادق ومنتجعات فايف FIVE نخلة جميرا وفايف FIVE قرية جميرا

فنادق ومنتجعات فايڤ FIVE هي أول مجموعة فنادق تحصل على تصنيف SPIRE Smart Buildings المعتمد من UL .

نورث بروك، إلينوي، 1 دجنبر/كانون الأول 2022 / PRNewswire / — أعلنت UL Solutions ، الشركة العالمية الرائدة في علوم السلامة التطبيقية، اليوم أن فنادق ومنتجعات فايف FIVE نخلة جميرا وفايف FIVE قرية جميرا في دبي هي أول فنادق تحصل على تصنيف SPIRE Smart Buildings المعتمد من UL . يعتمد تصنيف كل مبنى على تقييم SPIRE Smart Buildings ، وهو تقييم شامل للمباني الذكية ينتج عنه تصنيف SPIRE Smart Buildings الشامل المعتمد من UL .

حصل كل من فنادق ومنتجعات فايف FIVE نخلة جميرا وفايف FIVE قرية جميرا على تصنيف ثلاث نجوم من SPIRE Smart Buildings المعتمد من UL – من بين أعلى تقييمات البرامج أداءً حتى الآن لأي فئة بناء.

وصرح سودي سينها، نائب رئيس مجموعة تطوير النظم البيئية والخدمات لِـ UL Solutions : “اتخذت فنادق فايف FIVE من خلال كونها الأولى في مجال الفنادق الفاخرة التي تحصل على تصنيفات SPIRE Smart Building ، خطوة مهمة في التحقق من ابتكار المباني الذكية وإثباته في اثنين من ملكياتها البارزة”. “الفنادق هي نظم إيكولوجية معقدة يجب إدارتها، وغالبًا ما تكون ذات أولويات متعددة. من خلال تقييم عناصر الفندق الرئيسية والتحقق من صحتها وتصنيفها والتي تأخذ في الاعتبار مجمل المبنى الذكي، يدعم تصنيف SPIRE Smart Buildings المعتمد من UL التزام فنادق فايف FIVE بتعزيز الاستدامة وبناء الأداء الذي يحسن تجربة الضيف الإجمالية ويساعد على زيادة قيمة الأصول. نشكرهم على وضع ثقتهم في UL Solutions للوفاء بهذا الوعد”.

تلقت فنادق ومنتجعات فايف FIVE نخلة جميرا وفايف FIVE قرية جميرا تدقيقًا معمقًا في الموقع وافتراضيًا لكل من أصول وتقنيات وعمليات المبنى. تركز UL Solutions على ست فئات رئيسية من معايير البناء التي تحركها الصناعة والتي تحدد النطاق الكامل لأداء المبنى الذكي، بما في ذلك الكهرباء والطاقة والصحة والرفاهية وسلامة الحياة والممتلكات والاتصال والأمن السيبراني والاستدامة.

قال كبير مولشانداني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة فنادق ومنتجعات فايڤ FIVE : “مع ظهور فايف FIVE كأول مجموعة فنادق في العالم تحصل على تصنيفات SPIRE Smart Buildings لفنادق ومنتجعات فايف FIVE نخلة جميرا وفايف FIVE قرية جميرا في دبي، أشعر بالتواضع من خلال تفاني فريق فايف FIVE بأكمله، والذي دفع بالتميز البيئي والاجتماعي.” “تتمحور روح فايف FIVE حول تشجيع مجتمع ملتزم برعاية الاستدامة ذات المستوى العالمي. لذلك، ساعدت تقييمات SPIRE Smart Buildings المعتمدة من UL فايف FIVE على تعزيز نطاق الاستدامة لدينا لتشمل الآن الأمن السيبراني السلس والاتصال الرقمي والسلامة الاجتماعية. نحن متحمسون لمواصلة تنفيذ تجارب ترفيهية غامرة ونمط حياة فاخر من خلال إطار عمل استدامة قائم على أفضل الممارسات العلمية للمباني الذكية “.

برنامج SPIRE Smart Buildings هو أول برنامج تقييم للمباني الذكية يقدم تحليلاً مستقلاً للأداء الفعلي للمبنى. تقوم SPIRE بتقييم المباني مقابل إطار منظم متعدد العوامل تم تطويره باستخدام رؤى من أكثر من 60 منظمة متنوعة رائدة في الصناعة متخصصة في صناعة المباني. يأتي تصنيف SPIRE Smart Building المعتمد من UL في وقت تنظر فيه الشركات في احتياجات البناء الذكي في مواجهة التأثيرات الجديدة والمتطورة. وتشمل هذه الأصول إزالة الكربون من الأصول المادية ومواءمة مهام الأعمال والبناء وخبرات الركاب ومخاوف الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإدراك الصور والروبوتات التي يتم إدخالها في البيئة المبنية. بالإضافة إلى هذه القضايا، جلبت المخاوف الصحية الأخيرة أولويات جديدة لمشغلي المباني الذين يبحثون عن أنظمة بناء ذكية للمساعدة في الحفاظ على سلامة الشاغلين. توفر تقييمات SPIRE نظرة ثاقبة على أداء المباني الذكية وتساعد أيضًا في توصيل الالتزام بصحة ورفاهية شاغليها.

نبذة عن برنامج SPIRE Smart Building

تم إنشاء برنامج SPIRE Smart Building ، وهو أول برنامج تقييم وتصنيف شامل وموضوعي للمباني الذكية في العالم، في شراكة بين جمعية صناعة الاتصالات و UL Solutions . يقدم برنامج Spire Smart Building تقييمًا للتقنيات المتصلة داخل المباني، ويقدم رؤى ومعايير وخرائط طريق للمساعدة في خفض التكاليف وتخفيف المخاطر وخلق تمايز بين العلامات التجارية وتعزيز القيمة الإجمالية للأصول. توفر SPIRE أيضًا وسيلة منظمة لتقييم نتائج تصميم واعتماد تقنيات البناء الذكية.

قم بزيارة spiresmartbuildings.ul.com لمعرفة المزيد عن البرنامج.

نبذة عن شركة UL Solutions

شركة UL Solutions هي شركة عالمية رائدة في علوم السلامة التطبيقية، وتعمل الشركة على توفير حلول تسهم في تحويل تحديات السلامة والأمن والاستدامة إلى فرص يستفيد منها عملاؤها في أكثر من 100 دولة. كما توفر UL Solutions لعملائها خدمات الاختبار والفحص والاعتماد بالإضافة إلى البرمجيات والخدمات الاستشارية التي تدعم العملاء في ابتكار منتجات جديدة وتنمية أعمالهم. وتمثّل علامات اعتماد UL ضمانًا لموثوقية منتجات العملاء، وتظهر التزام الشركة الراسخ بالسعي لتطوير مجال السلامة. وتدعم الشركة عملاءها في ابتكار وإطلاق منتجات وخدمات جديدة، ودخول الأسواق العالمية وإيجاد حلول لمشكلات سلاسل التوريد المعقدة، وتنمية الأعمال على نحوٍ مستدام ومسؤول لإيجاد مستقبل أفضل. كما تسهم علوم الشركة التطبيقية في إيجاد ميزات تنافسية لعملائها.

