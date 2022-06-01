‫TUMI و Razer™ يتعاونان من أجل إصدار حقائب محدودة الإصدار مستوحاة من الرياضات الإلكترونية لأول مرة في الأسواق في 3 يونيو

نيويورك وإيرفاين، كاليفورنيا، 1 يونيو 2022 / PRNewswire / – تعاونت، في ربيع هذا العام، شركة TUMI ، العلامة التجارية الدولية للسفر ونمط الحياة، مع شركة راذر، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال نمط الحياة للاعبين. حيث أعادوا، معًا، تصور أكثر الأشياء مبيعًا في TUMI كمعدات محدودة الإصدار للاعبين. ويعزز هذا التعاون ابتكار TUMI وتميزها في التصميم وجمالية العلامة التجارية المميزة لشركة راذر، والتي تعد واحدة من أكثر المجتمعات شهرة في مجتمعات الألعاب والرياضات الإلكترونية العالمية.

حيث من المتوقع أن تطرح الشركتين، من أجل تعميق مكانة TUMI في صناعة الرياضات الإلكترونية، في الأسواق أربعة تصاميم حقائب رائعة للغاية تحمل العلامة التجارية المشتركة للكيانين يوم 3 يونيو (8 صباحًا بتوقيت منطقة المحيط الهادئ، 11 صباحًا بتوقيت المنطقة الزمنية الشرقية، 5 مساءً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، 11 مساءً بتوقيت سنغافورة). وستحمل كل قطعة العلامة التجارية المشتركة التي تتألف من شعار راذر، الثعبان ثلاثي الرؤوس، واللمسات الخضراء المميزة الممزوجة بطابع TUMI .

وتحمل حقيبة الكمبيوتر المحمول مقاس 15، التي يمكن اصطحابها إلى أي مكان، بشكل آمن أغلى ما يملكه اللاعب، وتُعد Bozeman Sling هي الحقيبة المثالية من أجل إخفاء الأسلاك، ومعدات الألعاب المحمولة، والمزيد من تلك الأشياء. وجرى تجهيز حقيبة الظهر Finch بجيب مبطن للكمبيوتر المحمول، وصُممت الحقيبة خصيصًا من أجل حمل المعدات الثقيلة. ويمكن للاعبين أيضًا أن يستخدموا حزام Add-A-Bag فوق مقبض حقيبة International Expandable 4 Wheel Carry-On Luggage من أجل الحصول على مجموعة سفر كاملة. كما تتميز الحقيبة، التي يمكن تمييزها على الفور على أنها من منتجات TUMI ، بالخطوط العريضة لحقائب 19 Degree . وصُنع كل من غلاف الحقيبة وبطانتها من مواد معاد تدويرها، مما يسلط الضوء على التزام كل من TUMI وراذر بعملية الاستدامة. وتحتوي الحقيبة، بالإضافة إلى ذلك، على منفذ النمط سي من الناقل التسلسلي العام من أجل إبقاء المواطنين العالميين ممدودين بالطاقة في رحلاتهم.

وسيتم إصدار 1,337 وحدة فقط من كل تصميم من هذه المجموعة المحدودة حول العالم. ووقع الاختيار على الرقم “1337” أو “ LEET ” خصيصًا لأنها اختصار لكلمة “النخبة” حيث يستخدم اللاعبون ورياضيون الرياضات الإلكترونية هذه الكلمة للإشارة إلى أكثر اللاعبين مهارة.

ولم يقتصر تعاون العلامتين التجاريتين على هذه المجموعة فحسب، بل تعاونتا أيضًا في مفهوم الحملة المستقبلي والتفكير المستقبلي الذي يضفي الحيوية على المجموعة. وجرى وضع المقطع المليء بالحركة في الكون الفوقي ( metaverse ) ويشيد المقطع بتصميم اللاعبين على حمل فريقهم إلى النصر بشعار “واصل بجد” ( Carry Hard ).

وصرح فيكتور سانز، المدير الإبداعي في TUMI ، قائلًا: “لقد تبنينا فئة الرياضات الإلكترونية بالكامل من خلال شراكتنا مع راذر. ونسعى إلى تقديم منتجات جديدة ومثيرة تتماشى حقًا مع موقف وشغف مجتمع الألعاب الخاص بهم. ويُعد نمط حياتهم أمر يتوازى مع كيفية إنتاجنا لمنتجاتنا وكيف نركز حقًا على جميع جوانب حياة عملائنا، ونسعى إلى التأكد من أن الأفضل فقط هو الذي بين أيديهم من أجل تحقيق أهدافهم المنشودة”.

وصرحت أدي تان، المدير المساعد لتطوير الأعمال في راذر، قائلة: “يسعدنا أن نتشارك مع TUMI من أجل تقديم هذه المجموعة الحصرية لمجتمع الألعاب لدينا. ونعلم أن معجبينا يقودون نمط حياة نشطة ويتعين عليهم أحيانًا حمل معداتهم القتالية القيمة معهم أثناء تنقلهم. لذلك، أردنا إمدادهم بمعدات سفر عالية الجودة، وتوازنًا بين البراعة والفعالية بحيث يمكنهم الاستمرار في الفوز، حتى أثناء التنقل”.

وستتوفر مجموعة TUMI | Razer محدودة الإصدار في متاجر TUMI العالمية، وعلى موقع TUMI.COM ، و Razer.com ، ومتاجر Razer في الصين، وكذلك مع تجار التجزئة المتخصصين مثل تيمول و JD (الصين).

أسعار التجزئة للمجموعة:

· حقيبة أمتعة TUMI | Razer International Expandable 4 Wheel Carry-On Luggage بسعر 895 دولارًا أمريكيًا أو 765 يورو في الاتحاد الأوروبي

· حقيبة TUMI | Razer Finch – لأجهزة الكمبيوتر المحمول مقاس 15 بسعر 675 دولارًا أمريكيًا / 575 يورو في الاتحاد الأوروبي

· حقيبة TUMI | Razer Bozeman Sling بسعر 425 دولارًا أمريكيًا / 365 يورو في الاتحاد الأوروبي

· حافظة الكمبيوتر المحمول TUMI | Razer – التي تناسب أجهزة الكمبيوتر المحمول مقاس 15 بسعر 195 دولارًا أمريكيًا / 175 يورو في الاتحاد الأوروبي

نبذة عن TUMI

تعمل شركة TUMI ، منذ عام 1975، على إنشاء أعمال تجارية وأسلوب حياة للسفر على مستوى عالمي وأساسيات فاخرة للأداء، حيث صممت لترقية جميع جوانب الحياة أثناء التنقل وتبسيطها وتجميلها. ونلتزم، من خلال المزج بين العملانية الخالية من العيوب وروح البراعة، بتمكين الرحلات كشريك مدى الحياة للمحركين والصناع سعيًا وراء اهتماماتهم. وتُباع منتجات العلامة التجارية عالميًا في أكثر من 75 دولة بما يقرب من 2,000 مركز بيع. لمزيد من المعلومات حول TUMI ، تفضلوا بزيارة www.TUMI.com

نبذة عن راذر

تُعد Razer ™ العلامة التجارية الرائدة في نمط حياة اللاعبين.

وتُعد علامة راذر التجارية التي على شكل ثعبان بثلاث رؤوس أحد أشهر الشعارات في الألعاب العالمية ومجتمعات الرياضات الإلكترونية. وصممت الشركة، مع قاعدة المعجبين التي تتغير في كل قارة، وأنشئت أكبر نظام إيكولوجي عالمي يرتكز على اللاعبين للمعدات والبرمجيات والخدمات.

وتتضمن معدات راذر الحاصلة على جوائز ملحقات الألعاب عالية الأداء، وأجهزة الحاسوب المحمول بليد للألعاب.

وتتضمن منصة برامج راذر، التي تتمتع بأكثر من 175 مليون مستخدم، Razer Synapse (منصة إنترنت الأشياء)، و Razer Chroma RGB (نظام إضاءة RGB مملوك يدعم آلاف الأجهزة، ومئات الألعاب، والتطبيقات)، و Razer Cortex (مُحسِّن ومشغّل الألعاب).

وتقدم راذر أيضًا خدمات الدفع للاعبين والشباب وجيل الألفية وجيل زد. وتعد Razer Gold هي واحدة من أكبر خدمات دفع الألعاب في العالم، وتوفر Razer Fintech خدمات تكنولوجيا المعلومات في الأسواق الناشئة.

تأسست شركة راذر في عام 2005، ويقع مقرها الرئيسي في إيرفين (كاليفورنيا)، وسنغافورة، ويقع مقرها الإقليمي في هامبورغ، وشنغهاي. وتمتلك شركة راذر 18 مكتبًا في جميع أنحاء العالم، وتُعرف كعلامة تجارية رائدة للاعبين في الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

لمزيد من المعلومات حول TUMI ، تفضلوا بزيارة www.TUMI.com

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