‫Tronsmart تطلق سماعة Bang SE Party مع 24 ساعة من وقت المرح

شنتشن، الصين، 12 ديسمبر 2022 / PRNewswire/ — ورثت Tronsmart سمعتها عن متحدثي الحفلات، Bang SE الاستثنائية. كونها قسمًا من سلسلة Tronsmart Bang ، تضمن Bang SE وقت لعب على مدار 24 ساعة مع عرض ضوئي رائع.

سلسلة Tronsmart Bang

سلسلة Tronsmart Bang لديها ضربة ممتازة على متحدثي الحفلات، والتي تأتي مع موديلات Bang و Bang Mini والأكثر إثارة للانتباه Bang SE .

صثممت TRONSMART BANG SE خصيصًا للسيناريوهات الخارجية، وتتميز بإخراج نظام استريو ساطع رائع بقوة 40 واط ووزن معقول للغاية يبلغ حوالي 2 كجم. وبفضل وحدتي التشغيل الكاملتين بحجم 3.1 بوصة، فإنها مزودة بجودة صوت استثنائية، مما يوفر صوتًا عاليًا ونقيًا.

لمزيد من التوسع في مرحلة الصوت، تحتوي مكبرات صوت بلوتوث Tronsmart على SoundPulse ، مما يكثف الأصوات المستنسخة وحتى يجلب خوارزمية تكثيف الصوت الجهير التي تم إنشاؤها لإخراج الصوت الجهير المثقوب.

استمتع بكل شيء

هل تريد أن إشعال الحفلة بمكبر صوت يمكنه تحويل المكان إلى ساحة للرقص؟ مكبر صوت Bang SE هنا للقيام بذلك بالضبط! امنح الحياة أغنية مع Bang SE ، وعندما يحين الوقت لجلب المتعة، يحصل الناس على عرض الصوت والضوء لبدء تلك الحفلة. مقبض مدمج وحزام قابل للفصل يعني أيًا كان ما يخبئه لهم اليوم، يمكن للناس أخذ Bang SE معهم.

مكبر صوت محمول للحفلات في الأماكن المغلقة والخارجية

ابتكر Tronsmart تصميم سلسلة مكبرات الصوت الخاصة به مع دمج قابلية الحمل والتطبيق والترفيه. بالنظر إلى ذلك، لا يوجد شيء أكثر ملاءمة من Bang SE الذي حصل على IPX 6 مقاوم للماء للحماية من الغبار أو الانسكابات أو الرذاذ. وهذا يعني أنه يمكن استخدامه في البيئات المتربة والرطبة دون خطر التلف.

يأتي مع بطارية تعد بوقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة، كما يتميز Bang SE بوظيفة الباور بانك لشحن الهواتف المحمولة. علاوة على ذلك، فإن الاقتران الاستريو يجعله خيارًا ممتازًا لنظام الصوت المنزلي، مما يوفر مجال صوت أعلى وأوسع.

مكبر صوت Bang SE 40W المحمول للحفلات متاح بالفعل مع خصم للشراء المبكر على موقع Tronsmart الإلكتروني . لمزيد من التفاصيل ومجموعة كاملة من مكبرات الصوت، يُرجى زيارة صفحة المنتج .