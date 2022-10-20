‫TransformativeMed تتشارك مع Pronia Medical Systems

يقدم تطبيق Core Diabetes بروتوكولًا إضافيًا مثبتًا سريريًا لإدارة نسبة السكر في الدم من خلال دمج GlucoCare من Pronia – وهي حاسبة جرعات الأنسولين المعتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير

سياتل، 20 أكتوبر 2022 / PRNewswire/ — أعلنت شركتا TransformativeMed و Pronia Medical Systems اليوم أن الشركتين دخلتا في شراكة استراتيجية لتمكين التحكم الدقيق الإضافي في نسبة السكر في الدم لدى المرضى المصابين بأمراض خطيرة في المستشفيات.

تجمع الاتفاقية بين ملخصات فورية لاتجاهات نسبة السكر في الدم، وبروتوكولات العلاج، والمدخول الغذائي، وأنماط الجلوكوز الزمنية مع الخوارزمية الوحيدة المعتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير والقائمة على بروتوكول ييل لإدارة دفعات الأنسولين. مع TransformativeMed ، يحصل كل مريض على توصيات فردية بناء على أحدث استجابة للجلوكوز لجرعات الأنسولين (حساسية الأنسولين). يتكامل الحل المدمج بسلاسة مع جميع وظائف EHR ، بما في ذلك إدارة الأدوية والوثائق والطلبات والمزيد.

“يسرنا أن نكون قادرين على تقديم بروتوكول إضافي مثبت سريريًا لإدارة نسبة السكر في الدم للتحكم في نسبة السكر في الدم بشكل أفضل وتقليل مدة الإقامة” هذا ما قاله ديفيد ستون، الرئيس التنفيذي لشركة TransformativeMed. “من خلال هذه الشراكة، نقدم حل Pronia القائم على الأدلة مباشرة إلى ممرضة السرير من خلال منصة سيرنر المتكاملة الخاصة بنا. وسيوفر هذا التكامل للممرضات وقتًا ثمينًا عند إدارة قطرات الأنسولين الوريدي”.

سيتمكن عملاء TransformativeMed الآن من الوصول إلى حل تمت مراجعته من قبل النظراء تم استخدامه لإدارة الجلوكوز لآلاف المرضى (مئات الآلاف من قراءات الجلوكوز). يزيل المحلول تقريبًا جميع نقص السكر في الدم < 70 ملغ/ديسيلتر مع تحقيق متوسط مستويات السكر في الدم < 150 ملغ/ديسيلتر.

“لقد اعتقدنا دائمًا أن قدرات GlucoCare يمكن تحقيقها بشكل أفضل كجزء من التعاون مع حل إدارة الرعاية. من خلال هذا التعاون الجديد مع TransformativeMed ، سنكون قادرين على تقديم أفضل تحكم في نسبة السكر في الدم بطريقة سلسة”، هذا ما قاله الدكتور مايكل مارفن، الرئيس التنفيذي/ CMO والمؤسس المشارك لشركة Pronia Medical Systems .

نبذة عن TransformativeMed

تمكن TransformativeMed الأطباء من تقديم رعاية أفضل، وقضاء المزيد من الوقت مع المرضى، وتقليل المهام المرهقة في EHR عن طريق عرض البيانات الرئيسية من مخطط المريض لإنتاج خوارزميات أكثر ذكاء، وسير عمل آلي، ورؤى سريرية. يتم تضمين حلولنا بسلاسة في السجلات الصحية الإلكترونية لمزامنة المهام وسير العمل والتنبيهات والإشعارات لتنسيق فريق الرعاية وإنشاء اتصال سلس عبر جميع الأطباء.

نبذة عن Pronia

تأسست Pronia Medical Systems في عام 2007 وحصلت على تصريح من إدارة الأغذية والعقاقير ل GlucoCare في عام 2008. بقيادة اثنين من مؤسسيها المشاركين، ركزت Pronia على التحسين المستمر لمنتجها GlucoCare من خلال عملية متكررة للتحليل وتعزيز البروتوكول، والتي تمت مراجعة نتائجها ونشرها.

للتواصل الإعلامي:

مايكل روز

نائب الرئيس للتسويق

michael.rose@ transformativemed.com

www.transformativemed.com