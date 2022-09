‫TMA Precision Health و Dante Genomics تدخلان في شراكة لمساعدة الأطفال المصابين بأمراض نادرة من خلال الحلول القائمة على تحديد التسلسل الجينومي السريريّ الكامل

نيويورك، 8 سبتمبر/أيلول 2022 (GLOBE NEWSWIRE) –أعلنت شركة Dante Genomics وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال علم الجينوميات والطب الدقيق اليوم عن عقدها شراكة مع شركة TMA Precision Health وهي شركة تهدف إلى تحسين حياة المرضى الذين يعانون من الأمراض النادرة في كل مكان، حيث تُحدّد التسلسل الجينومي السريري الكامل لمرضى الحالات النادرة كخطوة أولى في تشخيص المرض وعلاجه من خلال شخصنة الطب بشكل أوسع.

وقد صرح السيد Joshua Resnikoff، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة TMA Precision Health قائلاً “إن الأمر البسيط الذي يتمثل في توفير التسلسل الجينومي الكامل هو على الأرجح الجزء الأهم من الرعاية الصحية لمريض يعاني من مرض نادر، ولا ينبغي أن يعاني أي طفل أو أسرة بلا داع لكونهم لا يستطيعون تحمل التكلفة.” “وتكمن مهمتنا في تقديم هذه الخدمة لمن هم في أمس الحاجة إليها. يسعدنا الدخول في شراكة مع شركة Dante Genomics لتحديد التسلسل الجينومي بجودة عالية وتقويل النتائج لمرضانا في جميع أنحاء العالم”.

ستوفر شركة Dante Genomics اختبار تحديد التسلسل الجينومي الكامل 30X بالإضافة إلى تأويل نتائج التسلسل وسريرية وتقارير جينومية متخصصة لشبكة المرضى التابعين لشركة TMA والتي تضم أكثر من 3.5 مليون شخص يعيشون مع أمراض نادرة وذلك لأغراض التشخيص.

بينما أشار السيد Andrea Riposati، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Dante Genomics قائلاً “هناك أشخاص، كثيرون، خاصة من الأطفال، يعانون من أمراض نادرة لم يتم تشخيصها في جميع أنحاء العالم، وهي حاجة غير ملباة نعمل على توفيرها في كل يوم”. “We must work to end any diagnostic odyssey for these patients and reduce the time to diagnosis from years to days. يستحق الأطفال المصابون بأمراض نادرة، في أي بلد من البلدان أفضل رعاية سريرية ممكنة، وشركة TMA Precision Health تتبوأ مكانة رائدة في مجال تقديم الرعاية التي تعتمد على البيانات الجينومية إلى البلدان التي تعاني أكثر من الاحتياجات غير الملباة”.

ستستخدم شركة Dante Genomics البيانات الجينومية المتعلقة بهذه الشراكة لتعزيز البحث الداخلي المتعلق بتحديد أهداف علاجية جديدة وتطوير الأدوية بهدف تجاوز التشخيص وصولاً إلى علاج الأمراض النادرة.

ستدمج TMA البيانات الناتجة عن هذه الشراكة لمواصلة إعداد أكبر قاعدة بيانات للأمراض النادرة في العالم، مع التركيز على تطوير حلول الطب الدقيق لأصحاب الأمراض النادرة في كل مكان.

نبذة عن TMA Precision Health

تهدف شركة TMA Precision Health إلى توفير الرعاية المُشخصنة والمساواة الصحية للمرضى الذين يعانون من الأمراض النادرة في جميع أنحاء العالم. يعزز وصولنا الفريد إلى أكثر من 3.5 مليون مريض بأمراض نادرة من قدرتنا على بناء فئات بيانات شاملة عند الطلب من سجلات طبية مُقترنة ومطموسة الهوية والتسلسل الجيني الكامل وتحديد أصحاب الأمراض النادرة لغرض التجارب السريرية، مما يمنح شركائنا في مجال الأدوية ميزة تنافسية عند إجرائهم لأبحاث تستطلع الرؤى الجديدة وتطور علاجات جديدة لهذا المجال لتلبية الاحتياجات غير الملباة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني tmaprecisionhealth.com ومتابعتنا عبر LinkedIn.

نبذة عن شركة Dante Genomics

شركة Dante Labs هي شركة بيانات جينومية عالمية تختص ببناء وتسويق فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وإطالة العمر بناءً على تحديد التسلسُل الجينومي الكامل ومن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي. تستخدم الشركة منصتها لتحسين حصائل المرضى من خلال جهودها بدءً من التشخيص وحتى العلاج إعتمادًا على أصول لديها تتضمن واحدة من أكبر قواعد البيانات الجينومية الخاصة التي تم جمعها بموجب موافقات بحثية، وبرمجيات مسجلة الملكية مصممة لإطلاق العنان لقوة البيانات الجينومية على نطاق واسع، وعمليات مسجلة الملكية تتيح لنا اتباع نهج صناعي لتحديد التسلسُل الجينومي.

جهات الاتصال:

Joshua Resnikoff

الرئيس التنفيذي لشركة TMA Precision Health

info@tmaprecisionhealth.com

www.tmaprecisionhealth.com

Laura D’Angelo

نائبة الرئيس لعلاقات المستثمرين

ir@dantelabs.com

0671 191 0862 39+

www.dantegenomics.com