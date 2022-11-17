‫Tianlong تعرض حل تحليل PCR في المختبر الذكي المبتكر في Medica 2022

شيان، الصين، 16 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر، سيعرض حل تحليل PCR في المختبر الذكي الذي أطلقته Tianlong حديثًا في Medica 2022 في دوسلدورف، ألمانيا. يمكن لحل تحليل PCR في المختبر الذكي المبتكر من Tianlong زيادة الموارد إلى أقصى حد من خلال الاستفادة المثلى من الأشخاص والمساحة والمعدات، وتمكين تحليل PCR في المختبر بإنتاجية عالية وكفاءة عالية.

كيف يمكننا تمكين تحليل PCR في المختبر؟

يختلف نظام المختبر الذكي Tianlong عن تحاليل PCR التقليدية التي تعتمد على التسجيل اليدوي والورقي، ويمكن لنظام المختبر الذكي من Tianlong تتبع جميع العينات، ومراقبة حالة التجربة في الوقت الفعلي، وبالتالي تحقيق التتبع السريع لنتائج الاختبار غير الطبيعية. لدى المحترفين رؤية غير مسبوقة لكل ما يحدث في المختبر.

يؤدي التسجيل غير الورقي إلى إزالة مهام سير العمل اليدوية المعرضة للأخطاء. يمكن للأداة الأوتوماتيكية بالكامل تحسين كفاءة المختبر وتوحيد العملية. مع نظام المختبر الذكي المبتكر والأجهزة الأوتوماتيكية المترابطة، يمكن تعزيز كفاءة اختبار الحمض النووي في المختبر بشكل كبير ويمكن ضمان سلامة البيانات.

تسمح زيادة الاتصال والأتمتة للمختبرات بالعمل بكفاءة أكبر، مما يؤدي إلى بيانات عالية الجودة مع عمالة بشرية أقل وخطأ بشري أقل. في تحليل PCR في المختبر الذكي، يمكن أن تنخفض العمالة البشرية بنسبة 75% ويمكن أن تزيد قدرة الاختبار بنسبة 160% في نوبة مدتها 8 ساعات مقارنة بتحليل PCR في المختبر التقليدي. يعد حل المختبر الذكي من Tianlong مثاليًا للاختبارات الضخمة نظرًا لكفاءته العالية.

حتى الآن، تم تطبيق حل المختبر الذكي من Tianlong في العديد من المستشفيات مثل مستشفى بكين للأطفال ومستشفى بكين تسينغهوا تشانغ غنغ في البر الرئيسي للصين بالإضافة إلى بعض مختبرات الصحة العامة في هونغ كونغ، مما مكن هذه المختبرات بشكل كبير من أقصى قدر من الكفاءة.

نبذة عن Tianlong

Tianlong هي شركة مبتكرة للتكنولوجيا الفائقة متخصصة في منتجات التشخيص الجزيئي في الصين. منذ تأسيسها في عام 1997، كرست Tianlong نفسها لتوفير حلول تحليل PCR في المختبر المتكاملة للمهنيين في جميع أنحاء العالم. لدينا مجموعة واسعة من المنتجات التي تغطي من الأجهزة إلى الكواشف، بما في ذلك مستخلصات الأحماض النووية، وأنظمة PCR في الوقت الفعلي، وأنظمة التشخيص الجزيئي الكل في واحد، وأنظمة معالجة العينات، وأنظمة مناولة السوائل، و 300 نوع من الكواشف المتوافقة. مع علامات NMPA و CE و FDA ، تم تصدير منتجاتنا إلى أكثر من 100 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم وساعدت بشكل كبير في الوقاية من الأوبئة ومكافحتها مثل COVID-19 و SARS وأنفلونزا الطيور والإيبولا وزيكا وحمى الخنازير الأفريقية.

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