‫ ThetaRay تفوز بجائزة “أفضل شركة لحلول مكافحة غسل الأموال” في قمّة دبي لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في المعاملات المصرفية في الشرق الأوسط لعام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتل أبيب، إسرائيل، ونيويورك 26 مايو 2022/ PRNewswire / — أعلنت اليوم شركة ThetaRay ، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية توفر حلولًا تكنولوجية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة المعاملات المالية، عن فوزها بجائزة “أفضل شركة مقدّمة لحلول مكافحة غسل الأموال ( AML ) للعام” الممنوحة من قبل القمّة المعنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في المعاملات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2022 ( Middle East Banking AI & Analytics 2022 ).

وقد عُقدت فعاليات “القمّة المعنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في المعاملات المصرفية في الشرق الأوسط” في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 18 و19 مايو، وشارك فيها مديرون تنفيذيون يمثلون كبرى البنوك والشركات الاستشارية وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في منطقة الشرق الأوسط للتباحث بشأن كيفية الاستفادة من تأثير البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير قطاع الخدمات المالية.

وتُعدّ هذه الجائزة التكريم الثاني الذي تحصل عليه شركة ThetaRay خلال عام واحد من قبل المجتمع المالي في الإمارات العربية المتحدة؛ حيث سبق للشركة الفوز بجائزة مسابقة The Search: Israel” ” والتي أقيمت في إطار فعاليات مهرجان أبوظبي للتكنولوجيا المالية “فينتك أبوظبي” الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي ( ADGM ).

ومن خلال حل ThetaRay ، يمكن للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية ترسيخ الثقة في معاملاتها العالمية عن طريق الكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهجمات السيبرانية الآلية وغير ذلك من الجرائم المالية بطريقة سريعة وسهلة؛ وهو ما يسهم في تعزيز علاقاتها التجارية وزيادة إيراداتها. ويُستخدم هذا الحل من قبل بنوك عالمية كبرى وشركات دفع إلكتروني وجهات تنظيمية حكومية لمراقبة معاملاتها المالية وإدارتها بالكامل.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال مارك غازيت، الرئيس التنفيذي لشركة ThetaRay : “إنّ حلنا الدقيق لمكافحة غسل الأموال القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكّن البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من إقامة علاقات تجارية جديدة وزيادة إيراداتها وتحسين مستوى رضا عملائها؛ مع ضمان استمرار عمل شبكات الدفع الخاصّة بها بطريقة آمنة توفر لها الحماية اللازمة من أنشطة مرتكبي الجرائم المالية. ونحن نتطلع إلى التعاون مع المؤسسات المالية في جميع أرجاء منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وآسيا لبناء شبكة جديدة قائمة على الثقة والشمول في منظومة الأعمال المالية العالمية المتنامية في عالمنا المعاصر”.

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة ThetaRay تستخدم في حلها لمكافحة غسل الأموال “ SONAR ” منهجية مسجّلة الملكية للتعلم الآلي قائمة على “حدس الذكاء الاصطناعي” بالإضافة إلى تقنيات ذكاء اصطناعي غير متحيّزة تتيح إجراء تحليل سريع لمؤشرات المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية لكل من المدفوعات المحلية والعابرة للحدود. وتوفر منهجية الذكاء الاصطناعي القائمة على تحليل المخاطر هذه لفرق العمل المعنية بالامتثال صورة واضحة تمكّنهم من الكشف عن أيّ أنشطة غير طبيعية يتم رصدها عند التعامل مع مجموعات ضخمة من البيانات، كما تمكّنهم من اكتشاف المعاملات التي تدل على وجود أنشطة مشبوهة وتحديدها بدقة وكفاءة. لذا، يمكن لحل SONAR إصدار تحذيرات بدرجة موثوقية 95% بشأن المعاملات التي يجب التحقق منها.

وقال يارون هازان، نائب رئيس شركة ThetaRay للشؤون التنظيمية، والذي تسلم جائزة القمّة نيابة عن الشركة: “إنّ مرتكبي الجرائم المالية يستخدمون في الوقت الحالي وسائل متقدّمة مثل الهجمات السيبرانية الاحتيالية، والتي تتطلب الحماية منها استخدام نهج مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي وقائم على تحليل المخاطر. ونحن فخورون بحصولنا على هذه الجائزة التي تبرهن على مدى فعالية الإمكانات التي يوفرها حلنا للمؤسسات المالية للحفاظ على جاهزيتها لمكافحة الجرائم المالية”.

عن شركة ThetaRay :

يوفر حل SONAR الخاصّ بشركة ThetaRay والمدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والقائم على “حدس الذكاء الاصطناعي”، للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية إمكانية مراقبة المدفوعات العابرة للحدود بطريقة آمنة وموثوقة، وهو ما يمكّنها من توسيع أعمالها وزيادة إيراداتها. كما يُساعدها هذا الحل على تحسين مستوى رضا العملاء وتخفيض تكاليف الامتثال وزيادة مبالغ التغطية التأمينية على المخاطر. والتكنولوجيا التي تستخدمها شركة ThetaRay هي التكنولوجيا الوحيدة التي توفر برمجيات كخدمة ( SaaS ) لتحليل حركة التعامل بنظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك “سويفت” SWIFT) )، ومؤشرات المخاطر، وبيانات العملاء والمُرسلين والمستفيدين؛ وذلك عبر منصة واحدة متكاملة تستخدم مسارات مُعقّدة وعابرة للحدود للكشف عن أيّ معاملات غير طبيعية تدل على وجود أنشطة غسل أموال. وتستفيد المؤسسات المالية -التي تستخدم أنظمة عمل معقدة وغير متجانسة بدرجة كبيرة- من حل ThetaRay في تقليل معدّلات الإبلاغ الخاطئ عن معاملات الاحتيال وزيادة معدّلات الكشف الصحيح عن هذه المعاملات بدرجة غير مسبوقة.

لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: https://www.thetaray.com/ .

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للتواصل: مارك برينديل، شركة Fusion للعلاقات العامة، بريد إلكتروني: mark.prindle@fusionpr.com،

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