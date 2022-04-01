‫Terran Biosciences تعلن عن صفقة ترخيص مع Sanofi لاثنين من أصول خط انتاج أدوية الجهاز العصبي المركزي في مرحلة متأخرة

Terran تقوم بدفع تطوير اثنين من المرحلة الثالثة من علاجات الجهاز العصبي المركزي سانوفي

تشمل الصفقة الحقوق الحصرية العالمية للتطوير والتسويق في جميع مجالات الاستخدام

نيويورك، 22 أبريل 2022 / PRNewswire / — أبرمت شركة Terran Biosciences, Inc. (“Terran”) ، وهي شركة منصة للتكنولوجيا الحيوية مكرسة لتطوير العلاجات التحويلية للأمراض العصبية والنفسية، اتفاقية مع شركة Sanofi S.A. (“Sanofi”) للحصول على حقوق حصرية عالمية لتطوير وتسويق اثنين من أصول خط انتاج أدوية الجهاز العصبي المركزي في المراحل المتأخرة.

ولدت هذه العلاجات 4 تطبيقات للأدوية الجديدة الاستقصائية ( IND ) وأكثر من 104 دراسات سريرية شملت أكثر من 15000 شخص عبر عدد من مؤشرات الجهاز العصبي المركزي.

وتخطط Terran للمضي قدمًا بسرعة في تطوير هذه الأصول للمؤشرات العصبية والنفسية، والتي تشمل العديد من التطبيقات الجديدة حيث توجد حاجة طبية كبيرة لم تتم تلبيتها. وتمثل هذه الصفقة المرحلة الرئيسية التالية في تطوير هذه الأصول الواعدة.

تضمنت الصفقة دفعة مقدمة بالإضافة إلى إنجازات وعوائد نموذجية قائمة على النجاح. ولم ترد أنباء محددة تكشف عن البنود المالية لهذه الصفقة.

وقد صرح الدكتور سام كلارك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Terran “نحن ممتنون لفريق Sanofi لتكليفنا بمواصلة تطوير هذه العلاجات في المراحل المتأخرة، والتي نعتقد أن لديها القدرة على تحويل ما هو نموذجي في الطب النفسي العصبي.”

حول شركة Terran Biosciences

Terran هي شركة منصات للتكنولوجيا الحيوية تقوم بتطوير مجموعة من العلاجات والتقنيات للمرضى الذين يعانون من أمراض عصبية ونفسية. قامت Terran بدعم من عدد من مستثمري علوم الحياة والتكنولوجيا، ببناء منصة تكنولوجيا لتطوير عقاقير تركز على الجهاز العصبي المركزي، كما أنها تتقدم بسرعة نحو مراحل متقدمة من البحث، والتي تشمل علاجات جديدة تعتمد على المخدر.

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