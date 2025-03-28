‫’Sui Basecamp 2025′ ينطلق في دبي بمشاركة قادة الصناعة ويُتيح تجربة مباشرة لـ ‘SuiPlay0X1’

بالو ألتو، الولايات المتحدة 28 – Chainwire – مارس 2025 – سيجتمع النظام البيئي العالمي لـ “Sui” في دبي يوميّ 1 و2 مايو 2025، ومن المقرر أن يُشارك إيفان تشينغ، المؤسس المشارك في “Mysten Labs” ومبتكر Sui، وراؤول بال، الرئيس التنفيذي لشركة “Real Vision”، وعددٍ من أبرز الشخصيات في القطاع، للتحدّث عن آخر المستجدات وكشف خارطة طريق شبكة “سوي”.

تدعو “مؤسسة سوي“ وشركة “Mysten Labs” مجتمع سوي العالمي لحضور مؤتمر “Sui Basecamp” – المؤتمر الرئيسي لنظام سوي البيئي، والذي سيُعقد في دبي من 1 إلى 2 مايو 2025. سينّضم الحاضرون إلى الآلاف من المبدعين والمطوّرين ورواد الأعمال والمتحمّسين وقادة القطاع للاستماع إلى متحدثين بارزين — من داخل وخارج منظومة سوي — ومتابعة أخبار حصرية، واكتساب رؤى حول تقنية البلوكشين التي تقود التبني الجماهيري للويب 3.0.

في نسخة العام الماضي من المؤتمر، تم الكشف عن جهاز الألعاب المحمول “SuiPlay0X1“، وهو أول جهاز ألعاب يدعم تقنية البلوكشين في العالم. ولأول مرة، سيتمكّن الحاضرون في معسكر هذا العام من تجربة الجهاز مباشرةً قبل انطلاق شحنات الطلب المسبق هذا الصيف.

ومن المتوقع أن تعكس نسخة هذا العام من المؤتمر صعود “سوي” كواحدةٍ من أبرز النظم البيئية في القطاع، من خلال كلماتٍ هامّة يُلقيها قادة من داخل وخارج النظام، وجلساتٍ تكنولوجيّة تكشف خريطة طريق المنتجات والمشاريع التي تُبنى على سوي، إلى جانب فرص التواصل والعديد من الفعاليات المُشابهة.

قائمة المُتحدّثين المُعلنين:

الفريق المؤسس الكامل لـ “Mysten Labs”: إيفان تشينغ، الرئيس التنفيذي سام بلاكشير، المدير التقني أدينيي أديوبون، رئيس المنتجات كوستاس تشالكيس، كبير خبراء التشفير جورج دانزيس، كبير العلماء

راؤول بال، الرئيس التنفيذي، Real Vision

كريستيان تومبسون، المدير التنفيذي، مؤسسة سوي

ريبيكا سيموندز، المديرة التنفيذية، مؤسسة Walrus

نِك كابانا، المؤسس المشارك، Claynosaurz (شريك رئيسي في Walrus ، حل التخزين اللامركزي المبني على سوي الذي انطلق على الشبكة الرئيسية هذا الأسبوع)

، حل التخزين اللامركزي المبني على سوي الذي انطلق على الشبكة الرئيسية هذا الأسبوع) نيكوس بورفريس، المدير التشغيلي، مجموعة بورصة أثينا

فيشر يو، المؤسس المشارك والمدير التقني، Babylon Labs

إيليسكوپ فانغ، المؤسس المشارك، بروتوكول NAVI

يُمكن للمستخدمين زيارة موقع سوي الإلكتروني للاطلاع على التحديثات القادمة. ولمتابعة المزيد من الإعلانات المُتعلّقة بالمتحدثين يُرجى زيارة حساب سوي على منصة X.

وتعليقاً على الحدث، قال كريستيان تومبسون، المدير التنفيذي لمؤسسة سوي:

“شهد النظام البيئي لـ “سوي” نمواً مُذهلاً منذ انطلاق النسخة الأولى من معسكر “Sui Basecamp” قبل عام — بفضل مجتمعه النابض بالحياة، الذي يضم عدداً كبيراً من الداعمين والمطوّرين ورواد الأعمال والشركاء وقادة القطاع. وقد تعلّمنا من المؤتمر الأول أن جمع النظام البيئي لسوي يُنتج طاقة ورؤى لا مثيل لها. والآن، ندعوكم للانضمام إلينا لتكريم مجتمع سوي، والاحتفاء بثمار التزامنا المشترك، ورسم مسار مستقبلنا معاً.”

عام من النمو

شهد الحدث الافتتاحي في باريس العام الماضي، حضور 1100 مشارك من 65 دولة للاحتفاء بالمجتمع الذي يقود نمو سوي المتسارع. ومن المتوقّع أن يشهد حدث هذا العام مُشاركةً أكبر. وقد تضمّن مؤتمر “Sui Basecamp 2024” أكثر من 100 متحدث عبر 44 جلسة، وشهد إعلاناتٍ رئيسيّة منها:

الكشف عن أول جهاز ألعاب محمول قائم على البلوكشين، SuiPlay0X1

تقديم عرض شامل من “ NHN ” حول جهودهم التطويرية على سوي

” حول جهودهم التطويرية على سوي إعلان “First Digital” عن إطلاق العملة المستقرة (FDUSD) على شبكة سوي

ومنذ انعقاد معسكر “Sui Basecamp 2024″، الذي ناقش فيه المتحدّثون من سوي و”Mysten” ملامح الإنترنت الجديد، حقق مجتمع سوي إنجازاتٍ كبيرة في مراحل التبنّي المبكّر، من أبرزها:

تشمل لائحة رعاة معسكر “Sui Basecamp 2025” مجموعةً من أبرز المحافظ الرقمية، ومنصات التداول اللامركزي، ومزودي البنية التحتية مثل: Phantom ،Cetus ،Karrier One ،Walrus ،Artinals ،Navi ،Lofi ،Pyth، وSuilend.

ويُمكن للراغبين في الحضور التسجيل باستخدام الرمز “suinews10” للحصول على خصم 10% من سعر التسجيل البالغ 149 دولاراً.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار ستزداد في 9 أبريل 2025.

نأمل أن تنضم إلينا

حول Sui

Sui هي منصّة بلوكشين وعقود ذكية من الطبقة الأولى، تمّ تصميمها من الأساس لتجعل ملكية الأصول الرقمية سريعة، وآمنة، وخاصة، ومتاحة للجميع. ويُمكّن نموذج Sui القائم على “الكائنات” — والمبني على لغة البرمجة Move — المستخدمين من تنفيذ العمليات بشكلٍ متوازٍ، ويتيح ختماً نهائياً خلال أجزاء من الثانية، ويسمح بتدفّق الأصول على الشبكة. وبفضل المعالجة والتخزين القابلين للتوسعة أفقياً، تدعم Sui مجموعةً واسعة من التطبيقات بسرعة فائقة وتكلفة منخفضة. كما تُعدّ Sui قفزةً نوعيّة في تقنية البلوكشين، ومنصّةً يمكن للمبدعين والمطورين من خلالها بناء تجارب مستخدم مذهلة وسهلة الاستخدام.

لمزيدٍ من المعلومات حول Sui، يُمكن للمستخدمين زيارة: https://sui.io

حول Mysten Labs

تضمّ شركة Mysten Labs فريقاً من أبرز خبراء الأنظمة الموزعة، ولغات البرمجة، والتشفير، ويشغل مؤسسوها مناصب قيادية سابقة في مشاريع بلوكشين رائدة. وتتمثل مهمتها في إنشاء بنية تحتية أساسية للويب 3. يُمكن للمستخدمين معرفة المزيد عبر: https://mystenlabs.com