‫Spiro™، وكالة تجربة العلامة التجارية التابعة لمجموعة GES، تعلن عن إطلاق سلسلة القيادة الفكرية

لاس فيغاس، 21 أكتوبر، 2022 / PRNewswire/ — Spiro ، الوكالة العالمية لتجربة العلامة التجارية لـ NEW NOW بالإعلان عن إطلاق n·Spiro ، وهو برنامج قيادة فكرية مخصص لمساعدة محترفي التسويق والعلامات التجارية والفعاليات على التكيف مع التغيرات المستمرة في الصناعة والاستفادة منها لصالح عملائهم والمستهلكين.

في حين أن مناخ الأحداث والتجارب اليوم لا يشبه ما كان عليه قبل بضع سنوات، فإن Spiro لا تحتضن هذه التغييرات في الصناعة وتتكيف معها فحسب، بل تساعد أيضا المهنيين والشركات الأخرى على فعل الشيء نفسه.

ويهدف البرنامج إلى ربط النقاط بين اتجاهات الصناعة الحالية والاتجاهات الكلية التي تلوح في الأفق، مشيرًا إلى أمثلة صناعية متطورة للعلامات التجارية التحويلية التي تكافح من أجل البقاء والازدهار في مشهد سريع التغير. كما سيركز على ما يمكن للشركات والمهنيين القيام به لتوسيع عروض القيمة لعملائهم والتكيف بشكل أفضل مع الوضع الجديد الآن بعد الوباء والحالة الجديدة السريعة ومتعددة الاتجاهات لصناعة الأحداث.

تتمحور حول ما يشير إليه باسم “ The Big 5 : الابتكار والرؤى والأفكار والذكاء والإلهام”، تقدم n·Spiro النقاط الرئيسية التي تركز على المستقبل من خلال محتوى متعدد القنوات بما في ذلك الأوراق البيضاء والمقالات المميزة والمقابلات ومقاطع الفيديو وغيرها من الموارد للتفكير في مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الصلة بالصناعة. تتناول موضوعات المحتوى الاحتياجات البشرية الحاسمة، وسلوكيات المستهلك المتطورة، وموجات التغيير الضخمة التي تعطل صناعة الأحداث وكيف يمكن للعلامات التجارية أن تركبها لاحتضان قوة المجتمع وتحقيق نجاح دائم.

وقال قال جيف ستيلماش، رئيس إدارة العمليات العالمية في Spiro “خلال الوقت الذي يواصل فيه الكثيرون العروض القديمة وطرق العمل، تحتضن Spiro مستقبلًا يتحول ويتغير باستمرار.” “يمكن للسلوكيات أو التفضيلات الجديدة التي قد تبدو هامشية أو غير مهمة أن تخلق تغييرات تُغير الوضع الراهن بشكل دائم. الأمر متروك لفريقنا من المستقبليين والمبتكرين والمفكرين والمبدعين لتوفير إطار عمل للأحداث والتجارب الملهمة والقابلة للتنفيذ – وابتكار الحلول والفرص حتى يتمكن عملاؤنا والصناعة بشكل عام من فعل الشيء نفسه.”

كما ستقدم n·Spiro موضوعات برنامجها من خلال الكلمات الرئيسية والعروض التقديمية في قاعة الاجتماعات وغيرها من الأحداث على خشبة المسرح والأحداث الافتراضية لاختيار الجماهير. ويمكن للمستخدمين التسجيل لتنزيل الموضوع الأول، “سبع موجات تغيير تؤثر على صناعة الأحداث”، من خلال موقع Spiro على الويب .

وقال مدير قيادة الفكر والابتكار في Spiro بيكي وينشل، “القيادة الفكرية تعزز التجريب والابتكار”. “إن التشكيك في الوضع الراهن والتعامل مع تحديات الأعمال والمستهلكين من منظور مختلف يفتح عالما من الفرص لأولئك الذين يرغبون في المخاطرة. ومع استمرار الاضطراب في إحداث نقل وإعادة تشكيل صناعات بأكملها، لم يكن هناك وقت أفضل من ذلك لاتخاذ هذه القفزة واكتساب ميزة تنافسية من خلال الذكاء الصناعي”.

لمزيد من المعلومات حول Spiro والجهود المستمرة للوكالة لوضع معايير صناعية جديدة وخلق المزيد من الفرص التعليمية، تحقق من ThisIsSpiro.com .

للتواصل الإعلامي:

آشلي سيرافين

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