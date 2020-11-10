Turkey News Gazette

Donors announce $1.7B to scale up aid in Central Sahel
International donors have announced more than $1.7 billion to scale up lifesaving humanitarian aid to millions of people in Burkina
إليك 11 سبباً ليكون هاتف أوبو رينو4 برو 5G برفقتك يوم 11-11 دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 نوفمبر 2020 – تتنوع احتفالات العشاق والأزواج حول العالم، من يوم الفالنتاين إلى الذكرى السنوية للزواج وغيرها، ولكن للعازبين نصيب أيضاً في الاحتفال، حيث يصادف يوم 11 نوفمبر من كل عام اليوم العالمي للعزّاب، وفيه يحتفي أولئك الذين لم […]Read more
دبي الامارات العربية المتحدة, 10 نوفمبر / تشرين ثاني 2020 /PRNewswire/ — أعلنت مجموعة “سبيدي”، وهي الشركة الأم لمتجر القصص المصورة «سبيدي كوميكس» بمقره في دبي، وصانعة القصص المصورة العربية “أراب كوميكس” – أول أبطال عرب خارقين من عوالم متعددة في العالم، عن استضافة معرض «سبيدي كوميكس كون 2020» وهو أول معرض افتراضي للقصص المصورة يُقام […]Read more
LONDON, Nov. 10, 2020 /PRNewswire/ — LumiraDx, the next generation point-of-care diagnostic company, announced today a $32 million global partnership with Africa Union, Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC), Africa Medical Supplies Platform (AMSP), Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF), and Clinton Health Access Initiative (CHAI) with the support of the COVID-19 Therapeutics […]Read more
زيورخ،10 من نوفمبر 2020/PRNewswire/ — أعلنت شركة Concept Medical المُتخصصة في أجهزة توصيل العقاقير بالتدخل الوعائي عن تسجيل أول مريض للمشاركة في التجربة السريرية لعلاج اعتلال الشرايين المحيطية بعقار سيروليموس (SirPAD). تمثل تجربة (SirPAD) أول تجربة سريرية عشوائية منضبطة (RCT) عامة لفحص العمليات الكُبرى للأطراف في مرضى اعتلال الشرايين المحيطية الذين يعانون من إصابات أسفل الرباط الأُربي. […]Read more
Sunwin provides anti-COVID-19 public bus services to guests from all over the world SHANGHAI, Nov. 10, 2020 /PRNewswire/ — The third China International Import Expo (CIIE) kicked-off in Shanghai as scheduled. Faced with uncertainties and challenges brought by COVID-19, Shanghai’s transportation industry has been striving to comply with the overall plan and requirements set forth by […]Read more
AMSTERDAM, Nov. 10, 2020 /PRNewswire/ — Adyen (AMS: ADYEN), the global payments platform of choice for many of the world’s leading companies, announced today that it will expand its offering to the Middle East. Supporting the momentum of innovation and diversification of the business landscape in the Middle East, the company has opened an office […]Read more
شنجن، الصين، 9 نوفمبر 2020، /PRNewswire/ — أصدرت شركة زد تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ) وهي المزود الدولي الرئيسي لأنظمة الاتصالات المتقدمة وحلول التكنولوجيا الخاصة بالمؤسسات والمستهلكين للحصول على خدمة الإنترنت النقالة، اليوم وثيقة بيضاء “حيث يمكن للمشغلين استخدام SuperDSS لتتبع مسار عمليات نشر شبكات الجيل الخامس بشكل سريع”. كلفت شركة زد تي إي شركة […]Read more
باريس، 10 نوفمبر 2020/PRNewswire/ – تمت دعوة تقنية الحوسبة السحابية لبرنامج الخوارزميات الاستراتيجية لألف مدينة (TCSA) كأحد أعضاء اللجنة وخبير متميز في حوار القارات، وهو منتدى يستضيفه معهد هامبورغ للاقتصاد الدولي ولجنة إعادة اختراع بريتون وودز (RBWC) . ألقى السيد/ ادكينز تشينغ، رئيس مجلس الإدارة وكبير مسؤولي الخوارزمية في TCSA ، كلمة رئيسية خلال المناقشة الافتتاحية تحت […]Read more
شنتشن، الصين،, 9 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — تتمتع هواوي بسجل حافل من التعاون مع البائعين الرئيسيين لإنتاج تقنيات متميزة. تُشكِّل فئة هواوي فيوجن سيرفر برو (Huawei FusionServer Pro) إحدى المنتجات النموذجية للشراكة متبادلة المنفعة. وتُمثل فئة الخوادم الذكية هذه ثمار جهود سنوات من استثمار هواوي في البحث والتطوير وتأتي مجهزة بتقنيات متقدمة، مما يجعلها منتجًا […]Read more