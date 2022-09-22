‫Sinopec تطلق تقرير المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2021، وتؤكد على الطاقة النظيفة والاستدامة وتقاسم ثمار التنمية مع المجتمع. 

بكين، 22 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة النفط والكيماويات الصينية (كود السهم HKG : 0386، “ Sinopec “) أصدرت تقريرها عن مسؤولية الشركات لعام 2021 مؤخرًا، وسلطت الضوء على تطوير الطاقة النظيفة مع 104 من فروعها المعترف بها كمؤسسة خضراء وخفض سنوي لانبعاثات الكربون قدره 2.38 مليون طن.

“ Sinopec تفي بمسؤوليتنا كشركة مواطنة عالمية. نحن نتماشى مع الاتجاه التنموي للعولمة الاقتصادية وانفتاح الصين، وخدمة مبادرة “الحزام والطريق” وإعطاء الفرصة الكاملة لاستكشاف وتطوير النفط والغاز، وخدمات هندسة النفط والبتروكيماويات، والمنتجات الكيميائية، وتجارة المعدات والمواد، والاستثمار في التخزين، وأكثر من ذلك لتعزيز التعاون المفيد للطرفين مع العديد من البلدان والمناطق لخدمة التنمية المستدامة للاقتصاد العالمي والمجتمع”. هذا ما قاله Ma Yongsheng , رئيس Sinopec .

ويرتكز تطوير Sinopec المستمر للطاقة النظيفة على بناء “شركة الطاقة الهيدروجينية رقم 1 في الصين”، وقد تجاوزت قدرتها الإنتاجية السنوية من الهيدروجين 3.5 مليون طن، والتي تمثل 14 في المائة من الإجمالي الوطني. حقل الغاز الصخري المملوء في Sinopec له إنتاج تراكمي من الغاز يبلغ 45.4 مليار متر مكعب، وقدرة التدفئة الحرارية الأرضية للشركة هي الآن أكثر من 80 مليون متر مربع.

تسعى Sinopec أيضًا إلى أن تصبح ممارسًا لحماية البيئة، ومحركًا للحضارة البيئية، ومنشئًا لصين جميلة مع بحث نشط عن بصمات الكربون والمشاركة المستمرة في تداول الكربون. وفي عام 2021، سجلت 9.7 ملايين طن من حجم تجارة الكربون بقيمة معاملات بلغت 414 مليون يوان (61 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة)، وأنشأت بشكل مبتكر مصنع حدائق “نيوكويو ويتلاند” ومصنع “إيغريت غاردن” الأخضر.

وفي إطار دعم الإنعاش الريفي، عرضت Sinopec مساعدة الشركاء لتعزيز التنمية المستدامة في ثماني مقاطعات و 616 قرية، واستثمرت ما مجموعه 192 مليون يوان (28.29 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة) مع 940 فردًا متمركزين في القرى.

وحتى الآن، ساعد برنامج شريان الحياة السريع التابع ل Sinopec أكثر من 50000 مريض بإعتام عدسة العين، بينما أنشأ برنامج دار السائقين 2178 منزلًا لسائقي الشاحنات و 3520 “مركز رعاية” . كما تشارك Sinopec بنشاط في التخفيف من حدة الفقر واستثمرت ما مجموعه 192 مليون يوان (28.29 مليون دولار أمريكي) في عام 2021 لدعم المناطق المنكوبة بالفقر.

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