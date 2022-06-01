‫ Shanghai Electric تصدر تقرير المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2022

شنغهاي، 2 يونيو، 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Shanghai Electric عن إصدار تقريرها السنوي للمسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2022، الذي يسلط الضوء على أداء الشركة وإنجازاتها في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة ( ESG ) في السنة المالية 2021.

هذا هو تقرير المسؤولية الاجتماعية ال 13 لشركة Shanghai Electric حيث تواصل الشركة تعزيز تعهدها بتحسين شفافيتها حول ممارسات ESG وتعزيز التزامها بتسريع تحول الطاقة العالمي من خلال استراتيجيتها الخضراء. ويسلط التقرير الضوء على الابتكارات التكنولوجية لشركة Shanghai Electric التي تقود تطوير قطاعات أعمالها الرئيسية الثلاثة – معدات الطاقة والمعدات الصناعية والخدمات المتكاملة – بالإضافة إلى تحديد التقدم الكبير الذي أحرزته في تنفيذ استراتيجيتها منخفضة الكربون لمعالجة القضايا العالمية المتعلقة بالمناخ. ويتضمن التقرير أيضًا مجموعة من المبادرات التي أطلقتها Shanghai Electric لرفع مهارات الموظفين وخريجي الجامعات كجزء من جهودها لإطلاق العنان لإمكاناتهم المهنية وبناء قوة عاملة جاهزة للمستقبل لقطاع الطاقة.

“تواصل الشركات العالمية التعامل مع التأثير السلبي الذي فرضته الجائحة المستمرة التي عطلت التقدم في تجديد شباب الاقتصاد العالمي، وأعاقت التعاون الدولي، وأضعفت الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ. وفي مواجهة مجموعة من التحديات العالمية، حددت Shanghai Electric أولوياتها بشأن التقنيات منخفضة الكربون والتحول الرقمي في الوقت الذي نسعى فيه جاهدين لنصبح شركة رائدة ومبتكرة في قطاع الطاقة الجديد”.

تمكين المستقبل من خلال الانجازات التكنولوجية

لتقديم حلول مبتكرة وموثوقة للتكنولوجيا وتغير المناخ عبر النظام البيئي للطاقة، زادت Shanghai Electric من استثماراتها في أعمال الرياح البحرية مع تعزيز قدرتها على البحث والتطوير لدفع الابتكار لتخزين الطاقة. مع الرقمنة والأتمتة والاستدامة التي تعمل كمحركات نمو لأعمالها، اعتمدت Shanghai Electric أيضًا على أحدث تقنياتها للمعدات الصناعية لتطوير الأتمتة والحلول المنهجية للطاقة الذكية والتصنيع الذكي والبنية التحتية الذكية. وفيما يتعلق بالخدمات المتكاملة، تعمل الشركة على تسريع جهودها لتحويل نموذج أعمالها لدفع خدمة منتجاتها.

دمج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كقسم أساسي من عملياتها التجارية

لتعزيز سعيها المستمر لتحسين الإشراف على ESG وإدارته، شكلت Shanghai Electric لجنة مخصصة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مكلفة بوضع الاستراتيجية العامة للشركة فيما يتعلق بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتقييم مخاطر عملياتها التجارية على البيئة، فضلا عن تقييم أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتقدمها.

على خلفية حيادية الكربون في الصين وأهداف ذروة الكربون، تستجيب Shanghai Electric للانتقال إلى الطاقة المتجددة بحلول أعمال مبتكرة وتجهيز منتجاتها بتكنولوجيا موفرة للطاقة للمساعدة في خفض انبعاثات الكربون. وتعمل Shanghai Electric أيضا مع شركائها لإنشاء سلسلة توريد خضراء، تحمل أعلى المعايير لضمان تنفيذ كل مرحلة من مراحل المنتج – من التصميم والتصنيع إلى التشغيل والصيانة – بمسؤولية.

كما يقدم التقرير معلومات مفصلة عن تدابير Shanghai Electric لمكافحة القضايا البيئية، فضلًا عن بيانات حول خفضها في استهلاك الطاقة، وانبعاثات غازات الدفيئة، واستهلاك المياه، والملوثات، وانبعاثات النفايات، بما يتماشى مع طموحها لتصبح شركة مستدامة بشكل كلي في العقود المقبلة.

تسريع التحول الأخضر لتمكين غد مستدام

تعمل Shanghai Electric على تسريع تطوير وتطبيق التقنيات منخفضة الكربون بما في ذلك طاقة الهيدروجين وتخزين الطاقة والتقاط الكربون مع الاستفادة من مزايا أعمالها لتعزيز تطوير وبناء مشاريع الطاقة الجديدة. وفي الوقت نفسه، تعمل الشركة باستمرار على تحسين المخطط وخارطة الطريق لحلولها وخدماتها المتجددة لتعزيز القدرة الاستهلاكية للطاقة الجديدة.

عززت Shanghai Electric دولة الإمارات العربية المتحدة في جهودها لمساعدة البلاد على تحقيق التحول الأخضر في مجال الطاقة من خلال بناء محطة دبي لتخزين الطاقة الكهروضوئية. تم تجهيز المشروع بنظام كهروضوئي بقدرة 400 كيلوواط ونظام تخزين طاقة البطارية من فئة 1 ميجاوات ساعة، ويستبدل مولدات الديزل المستخدمة في مكاتب Shanghai Electric في دبي بمصادر الطاقة المتجددة.

تمكين الجيل القادم من مهندسي الكهرباء من خلال برامج رفع المهارات

تعد الأسهم جزءًا لا يتجزأ من ثقافة شركة شنغهاي إلكتريك، وتعمل الشركة بنشاط على تعزيز التنوع والإنصاف والشمول من خلال خلق بيئة عمل مفتوحة وتقديرية للجميع. تخلق Shanghai Electric مساحة عمل حيث يمكن لجميع الموظفين تحديد مساراتهم المهنية بأنفسهم وتوفر لهم قنوات ومنصات لعرض مهاراتهم المهنية وتطويرها. في عام 2021، تم اختيار Shanghai Electric كواحدة من “أفضل أرباب العمل في الصين” من قبل فوربس، حيث احتلت المرتبة 15 في القائمة.

لتمكين الموظفين من التمتع بفرص متساوية وتحقيق إمكاناتهم، أنشأت Shanghai Electric برامج التعليم والتدريب المهني للعمال. في شكل مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الموظفين عبر قطاعات الأعمال المتعددة، يهدف برنامج التدريب الداخلي إلى تلبية اهتمامات الناس المختلفة ومتطلباتهم الخاصة، وتسهيل نموهم الوظيفي. تلتزم Shanghai Electric أيضًا بتنمية الشباب من خلال الشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لتقديم سلسلة من البرامج التدريبية غير المتصلة بالإنترنت المصممة لتعزيز قابلية توظيف طلاب الجامعات.

قيادة تطوير قطاع الطاقة في الصين

ولخلق مساحات بهدف الجمع بين قادة الصناعة لتبادل الأفكار وتعزيز الشراكات التجارية ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه صناعة الطاقة في الصين، استضافت Shanghai Electric سلسلة من المنتديات والمحاضرات والندوات في عام 2021 دعت 72 خبيرا في الصناعة وجذبت أكثر من 700 باحث محلي. وشهدت هذه الأحداث على مستوى البلاد قيام الشركات بإطلاق 103 مشروع لأول مرة وتوقيع 22 اتفاقية. بالإضافة إلى ذلك، أنفقت Shanghai Electric 3.4% من إجمالي إيراداتها على البحث والتطوير في عام 2021، مع زيادة الإنفاق على البحث والتطوير للتقنيات والمعدات الرئيسية عاما بعد عام.

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