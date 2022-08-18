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‫  Seegene تطلق أول حملة PCR في الحياة في العالم في فيتنام

- by tngadmin

سيول، كوريا الجنوبية، 18 أغسطس 2022 / PRNewswire / — شركة  Seegene   (096530)، الشركة الرائدة في مجال التشخيص الجزيئي في كوريا الجنوبية، ستعمل مع مركز الاختبار،  LabHouse ، لإطلاق حملة  PCR  في الحياة في  فيتنام، لسائقي خدمة طلب سيارات الأجرة  Grab ، بدءًا من أغسطس.

حملة  Seegene   PCR  في الحياة  هي مبادرة عالمية تسعى إلى تشجيع الاختبار المنتظم لفيروسات الجهاز التنفسي، بما في ذلك  COVID-19  والإنفلونزا ونزلات البرد، لبقاء حماية من الأمراض المعدية. ويهدف إلى الحد من انتقال العدوى على نطاق واسع وضمان العودة السلسة إلى الحياة الطبيعية من خلال استهداف أولئك الموجودين في المرافق المجتمعية مثل المدارس ودور رعاية المسنين، وكذلك الأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض. 

Seegene

ستوفر  Seegene  فحص  Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV  الذي يمكنه اكتشاف  COVID-19  و flu A  و B  والفيروس المخلوي التنفسي ( RSV ) في وقت واحد إلى  LabHouse . كما ستوفر الشركة أدوات وأنظمة  PCR  اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الاختبارات من حملة  PCR  في  الحياة. تخطط  Seegene  أيضًا لتزويد حل  PCR  الآلي بالكامل “ STARlet-AIOS ” لسير عمل مريح وعالي الإنتاجية.

سيقوم  LabHouse  بجمع العينات السريرية، وإجراء عملية اختبار  PCR ، وتوفير نتائج  PCR  لسائقي  Grab  في مدينتي  Ho Chi Minh  و  Hanoi  الفيتناميتين. يمكن للسائقين إجراء الاختبار في  LabHouse ، أو حتى زيارة فني لهم لجمع العينات في الوقت والمكان المفضل. تجري  LabHouse  محادثات مع المستشفيات في المدن الفيتنامية الأخرى لتوسيع حملة  PCR  في  الحياة.

وقال نجوين خوي دو، الرئيس التنفيذي لشركة  LabHouse : “قررنا إطلاق حملة  PCR  في الحياة  مع  Seegene  لاتخاذ إجراءات استباقية ضد عودة ظهور  COVID-19  العالمي المدفوع بالمتغيرات الجديدة وزيادة السفر”. “من خلال الاختبارات المنتظمة، نأمل في حماية صحة وسلامة السائقين وكذلك مستخدمي خدمة  Grab.”

الشعار –  https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

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