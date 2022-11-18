SABC وشريك هايسنس يطلقان خدمة البث الجديدة من SABC SABC+ للجمهور

سيوفر تطبيق البث SABC + أفضل ما تقدمه SABC بما في ذلك 19 محطة إذاعية و 3 قنوات تلفزيونية مجانية SABC 1 و SABC 2 و SABC 3 ، بالإضافة إلى قناة SABC الرياضية والقناة الإخبارية SABC على مدار 24 ساعة.

وكجزء من الاحتفال بهذا الحدث البارز، ستعلن SABC و Hisense ، الراعي الرسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022 ، عن مسابقة مثيرة حيث سيستمتع كل من اثنين من الفائزين المحظوظين ورفيق بتجربة حصرية لمدة 3 أيام في كأس العالم FIFA ، بما في ذلك تذاكر المباراة النهائية.

صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة SABC ، السيد مادودا مكساكوي: “بينما نمضي قدمًا في استراتيجياتنا الرقمية والبث، من الضروري أن يتشارك المذيع العام مع شركة مثل هايسنس لتمكيننا من الوفاء بولايتنا العامة، مع استخدام طرق مبتكرة لتوفير محتوى متطور للجمهور”. وخلص مكساكوي إلى أن “تطبيق SABC + يقدم أيضًا مسارًا للنمو لتعزيز الإيرادات وبناء أساس قوي للاستدامة المالية المستقبلية لـ SABC “.

قالت فيفي ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هايسنس جنوب أفريقيا: “نحن متحمسون للتعاون مع SABC ، في جهد مشترك لتقديم نوعية حياة أفضل للمشجعين المحليين”. “تسعى هايسنس إلى الابتكار العلمي والتكنولوجي ويجلب السعادة لملايين الأسر. نعتقد أنه من خلال هذه الشراكة، يمكننا إنشاء أفضل تجربة مشاهدة ممكنة في المنزل لمشجعي كرة القدم، وذلك للسماح لهم بالتركيز على الاستمتاع بكل لحظة من مباراة كأس العالم لكرة القدم. مدعومًا بنظام تشغيل التلفزيون الذكي VIDAA ، تكرس هايسنس جهودها لتقديم المزيد من أفضل محتوى دفق الفيديو إلى شاشاتها الكبيرة”.

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