‫RevBits Endpoint Security تحقق الكمال في الكشف في مختبرات ICSA لاختبارات الربع الثالث لسنة 2022

تحقق RevBits Endpoint Security تصنيفًا مثاليًا للكشف بنسبة 100%، مع عدم الإبلاغ عن أي إيجابيات خاطئة في اختبار شهادة الدفاع عن التهديدات المتقدمة.

مينيولا، نيويورك, 17 أكتوبر / تشرين أول 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة RevBits أنها حققت تصنيفًا مثاليًا للكشف بنسبة 100%، وقدمت تقرير مثالي صفري إيجابي كاذب من شهادة ICSA Labs Advanced Threat Defense Certification (وهي قسم مستقل من Verizon)، لتقييم الربع الثالث من عام 2022 ل RevBits Endpoint Security (RevBits EPS).

تم إجراء الاختبار بموجب بروتوكول الكشف المتقدم عن التهديدات (ATD) ، والذي يركز على تقييم منتجات أمان نقطة النهاية للحماية من التهديدات الجديدة وغير المعروفة عبر جميع أنواع البرامج الضارة، والاختبار ضد التطبيقات غير الضارة للإبلاغ الإيجابي الكاذب وتم تنفيذ أكثر من 628 اختبارًا لعينات خبيثة ول 579 تطبيقًا غير ضار خلال فترة أربعة وثلاثين يومًا متتاليًا.

“مع معدل اكتشاف يبلغ 100% وصفر من الإيجابيات الكاذبة المبلغ عنها، تتجاوز RevBits EPS بوضوح معدل الكشف المطلوب بخمسة وسبعين بالمائة للحفاظ على الشهادة”، هذا ما قاله Mucteba Celik ، رئيس قسم التكنولوجيا في RevBits . “لقد كنا سعداء للغاية بالأداء. كنا نسعى إلى اختبار شهادة Endpoint Security الأكثر صعوبة المتاحة، ولهذا السبب اخترنا مختبرات ICSA . إن تحقيق هذه النتائج يتحدث كثيرًا عن جودة منتجاتنا وقدرتها. نريد أن يوقف حلنا جميع البرامج الضارة، وليس إنشاء أعباء البلاغات الخاطئة لمسؤولي النظام”.

قال ديفيد شيفر، الرئيس التنفيذي لشركة RevBits : “إن الحفاظ على هذه الشهادة أمر مهم لشركتنا وعملائنا”. “يجب هزيمة آفة البرامج الضارة وبرامج الفدية والمساعدة في حماية المنظمات من جميع الأنواع والأحجام هي أولوية RevBits. وحلولنا الأمنية عند نقطة النهاية هي تحقيق ذلك الهدف، الذي يجعلنا فخورين جدًا بكل وضوح”.

توفر RevBits Endpoint Security أيضًا قدرات تخفيف قوية والطب الشرعي من خلال وحدة الكشف عن نقطة النهاية والاستجابة ( EDR ). للحصول على حماية متقدمة، تتضمن RevBits EPS تقنية حاصلة على براءة اختراع أمريكية للحماية من الهجمات على مستوى النواة. للحصول على تقرير الشهادة المفصل والمزيد من المعلومات حول أمن نقطة نهاية RevBits ، يرجى زيارة حماية نقطة النهاية من RevBits .

للتواصل: نيل هيستربيرغ neal.hesterberg@revbits.com

نبذة عن شركة RevBits

تأسست شركة RevBits في العام 2018، وهي شركة شاملة لأمن الفضاء الإلكتروني مكرسة لتزويد عملائها بالحماية والخدمة الفائقة. توفر RevBits الحماية ضد التهديدات السيبرانية الأكثر تعقيدًا التي تواجهها الشركات من خلال تقديم أدوات أمان متقدمة متعددة يمكن إدارتها من خلال منصة أمان موحدة. يقع المقر الرئيسي لشركة RevBits في مينيولا، بنيويورك ولها مكاتب في برينستون ونيوجيرسي وبوسطن ومساتشوستس وأنتويرب (ببلجيكا). لمزيد من المعلومات عن RevBits ، يُرجى زيارة RevBits .

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