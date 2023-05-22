‫Respond.io تتألق في معرض جيتكس العالمي 2023 بحلول مبتكرة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

دبي، الامارات العربية المتحدة – 26 أكتوبر 2023 – اختتمت شركة respond.io، الشركة الرائدة في مجال توفير برامج إدارة محادثات العملاء، ظهورها الأول بنجاح في معرض جيتكس العالمي 2023. يعد معرض جيتكس العالمي أحد أكبر المعارض التقنية على مستوى العالم، ويقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر، ويستقطب حضورًا يقدر بـ 180,000 مشارك على مدار 5 أيام. الرئيس التنفيذي لشركة respond.io جيراردو سالاندرا (Gerardo Salandra) يشارك أفكاره حول الذكاء الاصطناعي للمحادثة: كيف يقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي (genAI) ونماذج اللغات الكبيرة (LLM) بإعادة تعريف مشهد محادثات الأعمال العالمية في معرض جيتكس العالمي 2023.

وبالتزامن مع هذا الحدث، عرضت شركة respond.io نظام Respond AI، الذي يتعامل مع مهام تتراوح بين تعديل الرسائل لتناسب أسلوب العلامة التجارية إلى إنشاء ردود باستخدام معلومات من قاعدة معارف العميل. يعمل هذا النظام جنبًا إلى جنب مع أحدث نظام أتمتة دردشات، وعمليات التكامل المرنة، ووحدة إعداد التقارير الشاملة لتلبية جميع احتياجات اتصالات العملاء.

قال الرئيس التنفيذي جيراردو سالاندرا (Gerardo Salandra): “شكَّل معرض جيتكس العالمي 2023 لحظة محورية بالنسبة لشركة respond.io حيث شاركنا تطور التواصل مع العملاء. وإننا سعداء بالاستجابة الإيجابية في سوق الشرق الأوسط، ونظل ملتزمين بالمساهمة الفعالة في نمو المنطقة من خلال حلولنا المبتكرة، التي تعمل على تمكين الشركات والارتقاء بتجارب العملاء وتعزيز النمو وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر القطاعات المتنوعة”.

خلال المعرض، ألقى سالاندرا رؤى تطلعية في خطابه حول الذكاء الاصطناعي للمحادثة: كيف يقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي (genAI) ونماذج اللغات الكبيرة (LLM) بإعادة تعريف مشهد محادثات الأعمال العالمية.

وقد شارك أيضًا في محادثة ودية بعنوان التنقل في الحدود الرقمية – إطلاق العنان لأيقونات التكنولوجيا الناشئة في الاقتصاد الرقمي العالمي جنبًا إلى جنب مع المؤسس المشارك لشركة جواي آي كيو آي كاشف أنصاري والنائب الأول لرئيس مؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية جوبي جانيسالينجام.

امتد نجاح شركة respond.io إلى ما هو أبعد من المكان الرئيسي لمعرض جيتكس 2023 حيث حصلت الشركة على جائزة أفضل بائع لمنصة مراسلة الأعمال لهذا العام في معرض إكسباند نورث ستار دبي، وهو أكبر حدث في العالم للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والذي يقام بالتزامن مع معرض جيتكس.

يعد معرض إكسباند نورث ستار دبي مؤتمرًا ومعرضًا سنويًا للتكنولوجيا يعمل كمنصة لقادة الصناعة والمبتكرين وعشاق التكنولوجيا لاستكشاف أحدث التطورات والاتجاهات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT).

وتشيد جائزة الريادة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمساهمات respond.io الرائعة في تكنولوجيا اتصالات العملاء، مما يؤكد تفاني الشركة في التميز والتزامها المستمر تجاه الصناعة.

نبذة عن respond.io

Respond.io هو برنامج لإدارة محادثات العملاء يمكّن الشركات من الرد على الرسائل من أي قناة من لوحة تحكم مركزية واحدة بواسطة فرق من جميع الأحجام، مما يجعل التواصل مع العملاء أسهل وأسرع وأكثر إرضاءً. وهناك أكثر من 10,000 شركة من 86 دولة، بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية، وكلوك، وديكاتلون، وروش، وبيجو تستخدم منصة respond.io. وتعالج المنصة 120 مليون رسالة شهريًا، متفوقة بذلك على ثلاثة من منافسيها الرئيسيين مجتمعين. في عام 2022، جمعت شركة respond.io مبلغ 7 ملايين دولار من تمويل السلسلة A، بقيادة هيدلاين آسيا بمشاركة ألتاير كابيتال، وسمارت بارتنرشيب كابيتال، ومجموعة ستيرلنج أوك، وكاليندولا فنتشرز. وفي أبريل 2023، حصلت الشركة على المركز المرموق