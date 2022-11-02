‫PROMOFIX وRISING GIANTs NETWORK تعلنان عن شراكة استراتيجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 2 نوفمبر / تشرين ثاني 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Promofix ، وهي شركة فرعية وذراع رقمي لمجموعة JGroup ، عن شراكة إستراتيجية مع Rising Giants Network (RGN) .

يسر Promofix أن تعلن عن شراكتها مع Rising Giants Network (RGN) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز بشكل رئيسي على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لتوفير امتداد لا مثيل له لحلولها الإعلانية عبر القمع الواسعة من خلال المشهد الصوتي المتنامي باستمرار. من خلال هذه الشراكة، تستطيع Promofix توسيع بيئتها الغنية بالموارد حيث يمكن للمعلنين استهداف الجماهير المناسبة بسلاسة من خلال أفضل عروض الصوت في فئتها.

Rising Giants Network هي شركة لسرد القصص تركز على البرمجة النصية وإنتاج وبناء أكثر تجارب البث الصوتي اندماجية في العالم. يتم صياغة القصص من الألف إلى الياء لالتقاط خيال المستمعين ونقلهم إلى العالم الذي يختارون.

تتناول RGN مواضيع متنوعة وتقدم محتوى وقصصًا تشرك مجموعة كبيرة من الجماهير في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.

من خلال هذه الشراكة، تهدف RGN و Promofix معًا إلى تعزيز حضورهما في طليعة الإعلان والتسويق في المنطقة من خلال توفير أفضل خدمات وتجارب البث الصوتي الاندماجية.

وتعليقًا على الشراكة، قال عماد جمعة، مؤسس ورئيس JGroup ، “كل علامة تجارية لها قصة، ومن مسؤوليتنا تزويد العملاء بالأدوات والموارد المناسبة لإيصالها بطريقة مؤثرة. الشركات المتشابهة معنا في التفكير مثل RGN تجعل هذه المهمة سهلة وبسيطة. نحن متحمسون للشراكة معهم وبدء معًا هذه الرحلة الجديدة”.

قالت تالين نوريكيان، المديرة التجارية في Promofix ، “يسعدنا أن نتشارك مع RGN بسبب القدرات المتقدمة التي يمكن أن نقدمها لعملائنا. تواصل Promofix تقديم تجربة لا مثيل لها للمعلنين في المنطقة. مع RGN كشريك، يمكننا الآن إنشاء بيئة غنية بالموارد حيث يمكن للمعلنين استهداف جمهور البث بسهولة وبسلاسة.

وقال باسل عنبتاوي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، “يسعدنا أن نتعاون مع Promofix . هذه خطوة في الاتجاه الصحيح لتطوير معًا مشهد المدونة الصوتية في المنطقة. هناك قصص رائعة لسردها وتضخيم هذه القصص هو هدفنا “.

نبذة عن JGROUP

تأسست JGROUP في عام 2003 من قبل رجل الأعمال عماد جمعة، وهي شركة قابضة عالمية مع مجموعة متنوعة متكاملة من الأعمال في وسائل الإعلام، وتمثيل وسائل الإعلام، واللوحات الإعلانية، والتكنولوجيا، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والإنتاج، والمقاولات والبناء، والصحة والجمال، و التجارة الإلكترونية.

تلتزم JGROUP بتلبية متطلبات وتوقعات عملائها من خلال توفير جودة لا تشوبها شائبة وخدمات رائعة، مع الحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية والشفافة. اختارت JGroup دبي كمقر إقليمي لها ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي قاعدة عملياتها وتعمل حاليًا في دول مختلفة بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والأردن والعراق ومصر وتركيا والهند وسنغافورة ونيجيريا وأوغندا ورواندا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة.

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