‫Privat 3 Money أهم الشركات بالمملكة المتحدة في قطاع التقنيات الحصرية للتداول في الثروات تطرح منصة تداول متنقلة تتناسب مع احتياجات العملاء الأثرياء

لندن، 27 أكتوبر / تشرين أول 2022/PRNewswire/ — طرحت شركة Privat 3 Money منصة تداول متنقلة مخصصة يتسنى الولوج إليها عن طريق تطبيقها المتاح على الهواتف المتنقلة، لتصبح المؤسسة المالية الرقمية الثانية فقط بالمملكة المتحدة التي تقدم هذه الخدمة المشمولة داخل تطبيق.

وقد انطلقت منصة التداول داخل السوق بفضل التعاون بين شركة DriveWealth، الخاضعة لرقابة هيئة تنظيم القطاع المالي الأمريكية “FINRA” وشركة P3 Wealth، الخاضعة لرقابة هيئة مراقبة السلوكيات المالية “FCA”، وهي مؤسسة زميلة لشركة Privat 3 Money.

يمنح هذا التعاون عملاء الشركة إمكانية الولوج إلى الودائع وخدمات الدفع، فضلاً عن الاستثمار في إطار منصة متنقلة واحدة.

ويستطيع العملاء حاليًا الولوج إلى بورصة نيويورك وبورصة ناسداك، وهما اثنتين من كبرى أسواق التداول على مستوى العالم.

إن Privat 3 Money تُحدِث ثورة في عالم الثروات الخاصة بفضل تلك المنصة المالية الرقمية الأفضل في فئتها .

طرحت Privat 3 Money، وهي أحدث الشركات البريطانية وأهمها في قطاع التقنيات الحصرية لإدارة الثروات، منصة تداول متنقلة مخصصة ، لتصبح المؤسسة المالية الرقمية الثانية في المملكة المتحدة، بعد Revolut، لتقديم هذه الخدمة للعملاء المؤهلين لتلقي هذا النوع من الخدمات.

وقد تقرر طرح منصة P3 هذا الشهر، وبذلك تمنح العملاء المؤهلين الفرصة للولوج إلى خدمات الدفع الرقمي وخدمات الودائع، فضلاً عن إمكانية الاستثمار ضمن حساب واحد والتداول على أسهم الشركات الأمريكية عن طريق الولوج إلى أكبر سوقين للأوراق المالية في العالم وهما بورصة نيويورك وبورصة ناسداك. وتتمنى P3 تمكين عملائها في نهاية المطاف من التداول بسلاسة ويسر على العملات الرقمية الرائجة بفضل هذا الحل التقني السريع، بناءً على ترخيص تستصدره في المستقبل.

ويرجع الفضل في الأمر برمته إلى التعاون مع DriveWealth، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة وتعمل في قطاع الاستثمار في التقنيات المالية على مستوى العالم، إذ يتمكن عملاء P3، بفضل تقنيتها الحديثة المتكاملة والمتطورة، من الولوج إلى السوق، التي بثت فيها دماء الحياة منصة Privat 3 المتنقلة المتقدمة.

وقد تأسست DriveWealth، الخاضعة لرقابة هيئة تنظيم القطاع المالي الأمريكية “FINRA”، في عام 2012 في ظل رؤية مفادها أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية الأمريكية ينبغي الوصول إليه من أي مكان في العالم رقميًا وبطريقة غير مكلفة. ومنذ ذلك الحين، تطورت أعمال الشركة لتصبح قوة فاعلة على مستوى العالم بفضل التعاون مع ما يربو على 100 مؤسسة تعمل في قطاع التقنيات المالية والبنوك الرقمية والمحافظ المالية لإتاحة إمكانيات التداول على الأوراق المالية المدرجة في أسواق الأوراق المالية الأمريكية للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق صرح هنري تيمكن، كبير مسؤولي المعلومات لدى DriveWealth قائلاً: “نحن على أعتاب ثورة رقمية في عالم التمويل الشخصي. ونعمل، عن طريق التعاون مع مؤسسات تنتهج ذات الأساليب التي نتبعها Privat 3، على منح عملائنا الأدوات التي تلزمهم للسيطرة على شؤونهم المالية.

وقد كان التعاون مع Privat 3 Money ميسرًا بفضل الاتحاد مع P3 Wealth وهي مؤسسة استثمارية خاضعة لرقابة هيئة مراقبة السلوكيات المالية “FCA” والمملوكة بالكامل لرضا البجاوي، مؤسس ورئيس Privat 3 Money. وعن طريق ذلك التعاون، يتمكن عملاء Privat 3 المدرجين على منصة DriveWealth من إجراء معاملاتهم بفضل الترخيص الممنوح لهم من P3 Wealth.”

كما صرح رضا البجاوي، مؤسس Privat 3 Money، قائلاً: “نحن المؤسسة المالية الثانية في المملكة المتحدة التي تقدم لعملائها إمكانية الولوج إلى الخدمات الشبيهة بالخدمات المصرفية وإمكانات التداول على منصة واحدة ومن خلال حساب واحد.”

وأردف: “إنه منتج يتيح لعملاء P3 المؤهلين طريقة أكثر فاعلية للاستثمار في أموالهم باستخدام أدوات تتسم بالكفاءة والتنظيم ابتُكرت مع وضع عالم التمويل المستقبلي في الحسبان. وهو ابتكار يغير قواعد اللعبة ويخدم عملاءنا في عالم مختلط كثير المشاغل ويفتقر إلى الوقت.”

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1929470/P3_Trading_ Photo.jpg