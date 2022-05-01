‫Petal Maps تجلب تجربة الملاحة للحياة مع إصدار HUAWEI Mate Xs 2 الجديد كليًا

· يُقدم الجمع بين الأجهزة والبرامج الفائقة معًا للمستخدمين تجربة ملاحة أكثر وضوحًا وتأثيرًا

ميلان، 19 مايو 2022 / PRNewswire / — أصدرت شركة هواوي رسميًا الهاتف القابل للطي HUAWEI Mate Xs 2 في ميلان في 18 مايو 2022. يُقدم هاتف HUAWEI Mate Xs 2 الذي أُصدر حديثًا مزيجًا مثاليًا من التكنولوجيا القوية وتجربة مستخدم مُحسنة على تطبيقات HMS . وتكيف تطبيق الخرائط الحصري من هواوي Petal Maps مع هذا الهاتف الذكي الجديد. وتوفر قدرات المرونة والتوسعة للشاشة القابلة للطي للمستخدمين تجربة ملاحة أكثر وضوحًا وتأثيرًا، مما يجعل السفر أكثر سلاسة من أي وقت مضى.

عِش تجربة التنقل غير المُعتاد في Petal Maps لحدود أبعد مع شاشة HUAWEI Mate Xs 2 الأكبر حجمًا

تتيح الشاشة الأكبر للمستخدمين الاطلاع على المزيد من المعلومات في آن واحد، وتسمح بملاحة إضافية تساعدك على تحديد المواقع والتوجيه بالأسهم في Petal Maps ، مما يوفر ملاحة أكثر وضوحًا وتأثيرًا.

كما تتيح Petal Maps للمستخدمين، أثناء تنقلهم، الاستمتاع برؤية أفضل للطرق التي يسلكونها، مع معلومات خاصة بتحديد الموقع والتوجيه بالأسهم. ويُجهز ذلك المستخدمين حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات الهامة مقدمًا، كالدوران، أو الصعود على منحدر، أو المرور عبر مُفترق طرق بأمان.

ويمكنك بالإضافة إلى ذلك أثناء القيادة، فتح الشاشة بسهولة ووضعها بوحدة التحكم المركزية لمركبتك. ستعمل شاشة الهاتف القابلة للطي على نحو مماثل كوحدة تحكم مركزية للسيارة للحصول على عرض للملاحة أكثر سلاسة ونبضًا بالحياة أثناء تجولك في الشوارع.

وتتيح لك Petal Maps في HUAWEI Mate Xs 2 العمل على أي حجم للشاشة يُناسبك بشكل أفضل – ويمكنك طي الشاشة وفتحها بناءً على تفضيلاتك لشاشة تنقل أصغر أو أكبر حجمًا، وسواء كنت تقود أو تمشي.

Petal Maps توفر تحسينات لواجهة المستخدم وتجربته فيما يخص مستخدمين الشاشة الأكبر لهاتف HUAWEI Mate Xs 2

تُعطي Petal Maps دائمًا الأولوية لجعل تفاعلات المستخدم ممتعة وجذابة قدر الإمكان، وتطبيق واجهة مُبسطة، وإنتاج ألوان أكثر سطوعًا وواقعية، والتدعيم على مستوى الشارع وكذلك بالنسبة للتفاصيل المعمارية، وتقديم إضاءة واقعية على مستوى ثلاثي الأبعاد.

كما يتضمن التطبيق طبقات خرائط، مثل الخرائط ثلاثية الأبعاد لإعادة خلق فروق دقيقة لحالات العالم الواقعي على الشاشة. وتُبرز شاشة الخرائط ثلاثية الأبعاد مستوى أكثر شمولًا من حيث التفاصيل. وسيتمكن المستخدمون من رؤية أضواء الشوارع وأضواء المباني بالوضع المظلم عند التنقل ليلًا باستخدام تأثيرات الإضاءة الواقعية.

وتعمل الشاشة الأكبر للهاتف على تحسين الطبقة ثلاثية الأبعاد الغنية بالتفاصيل، مع عناصر كالطقس، وأوقات اليوم، وتأثيرات الإضاءة المرئية على Petal Maps ، مما يجلب رؤى جديدة للعيان.

وتتضمن الطبقة ثلاثية الأبعاد الآن، إضافة إلى ذلك، معالم بارزة مثل برج إيفل، وعجلة لندن، وبرج كوالالمبور، وأُصدرت جميعها على نظام ثلاثية الأبعاد بحيث يمكن للمستخدمين السفر حول العالم في مخيلتهم، دون الحاجة حتى لأن يخطو خطوة للخارج.

واُعترف بتجربة تفاعل واجهة المستخدم الرائدة بذلك التطبيق، كما مُنحت Petal Maps جائزة Red Dot Design المرموقة. ويتميز بتصميم تجربة مُستخدم فائقة وإعادة إنتاج الألوان، ويوفر مرئيات مُبسطة وعمليات سلسة وتبديلًا سلسًا للصفحات للحصول على مستوى غير مسبوق من التأثير عند فتح التطبيق.

تقدم التطبيق بسرعة فائقة، واستمر في الازدهار في عام 2021. طبق مبدعو التطبيق إدارة سلسلة ألوان احترافية وإعادة إنتاج HUAWEI Mate Xs 2 لضمان إعدادات تلتقط جمال العالم الحقيقي بالخرائط على الشاشة، مع الحفاظ على وضوحها، وإمكانية الوصول إليها.

Petal Maps تستمر في إنشاء تجربة مستخدم أكثر ثراءً وواقعية

التزمت Petal Maps ، منذ انطلاقها في أكتوبر 2020، برؤية إنشاء “طريقة جديدة لاستكشاف العالم”، مما يوفر ميزات ملاحية رائدة أثارت الجدل . وأُصدرت Petal Maps بالفعل في أكثر من 160 بلدًا ومنطقة بجميع أرجاء العالم، وحظيت بأكثر من 28 مليون مستخدم نشط شهريًا، فضلًا عن الإشادة على نطاق واسع.

أطلقت Petal Maps العديد من الميزات المفيدة لزيادة تحسين تجربة المستخدم. وتتيح لك Petal Maps العثور على طريقك بسلاسة بفضل التحسينات المفيدة مثل دليل تحديد الموقع (Lane Guidance) ، والتي تساعد المستخدمين على تحديد سيناريوهات الطرق وحركة المرور المعقدة والتنقل بها، ووظيفة الخرائط غير المتصلة بالإنترنت (Offline Maps) ، والتي تمكن Petal Maps من استخدام إمكانية الوصول المحدود للإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت Petal Maps مؤخرًا الكثير من الميزات الجديدة المثيرة للاهتمام، كشكل الواجهة الشخصية المُخصص للفصول الأربعة، وطبقات درجة الحرارة وهطول الأمطار. يمكن للمستخدمين تبديل الواجهات بناءً على تفضيلاتهم الشخصية، وعرض التغييرات المستقبلية لدرجة الحرارة وهطول الأمطار باستخدام التأثير البصري للخريطة.

وتواصل Petal Maps ، مُتطلعة للمستقبل، الارتقاء بتجربة الذكاء الاصطناعي السلسة في جميع السيناريوهات من خلال التعاون القوي بين الأجهزة والبرامج القوية كهذه التجربة، مما يجلب تجارب مستخدمين أكثر ثراءً وابتكارًا للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

(ربما يختلف توافر ميزات HUAWEI Mate Xs 2 و Petal Maps باختلاف البلدان أو المناطق، ويجب نشرها بالظروف الفعلية ).

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن Petal Maps ، تفضل رابط التنزيل المباشر الخاص بتطبيق Petal Maps : https://petalmaps.dre. agconnect.link/pvB6pK