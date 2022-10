‫OneConnect تكشف النقاب عن تقنية OneConnect الذكية في الإمارات العربية المتحدة

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — كشفت شركة OneConnect Financial Technology Co., Ltd (المشار إليها أسفله بِـ” OneConnect ” أو “الشركة”)، الشركة الرائدة في تقديم التكنولوجيا كخدمة (“ TaaS”) ، اليوم النقاب عن OneConnect Smart Technology (ME) Limited في دولة الإمارات العربية المتحدة في سوق أبوظبي العالمي ( ADGM) ، المركز المالي الدولي الرائد في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.