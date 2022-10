‫OneConnect تطلق حل OneCosmo لحلول البرمجيات كخدمة، المدعوم من Pismo، في الإمارات العربية المتحدة

تتيح مجموعة OneCosmo للمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية في المنطقة بناء مجموعة واسعة من القدرات المصرفية الرقمية، واكتساب المرونة وقابلية التوسع.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 أكتوبر، 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة neConnect Smart Technology (ME) Ltd (OneConnect) ، المزود الرائد للتكنولوجيا كخدمة وشريك لمجموعة Ping An Group ، عن إطلاق OneCosmo ، وهي منصة شاملة للحلول المصرفية الرقمية الشاملة، في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم تطويرها بالاشتراك مع شركة التكنولوجيا Pismo ومقرها البرازيل، وهي واحدة من أسرع الشركات المصرفية نموًا في مجال البرمجيات كخدمة ( SaaS ).

تسمح OneCosmo للعملاء بإطلاق المنتجات المالية في غضون أسابيع بسبب الميزات المدمجة مسبقًا والمكونة مسبقًا. كما أنها تتيح تدفق البيانات في الوقت الفعلي من أجل زيادة فهم سلوك المستهلك من خلال تحليل البيانات. OneCosmo عبارة عن منصة واجهة برمجة تطبيقات مرنة وقائمة على الخدمات الدقيقة – توفر للمؤسسات المالية حرية تخصيص مجموعة الحلول لتلبية احتياجاتها الفردية. وحتى الآن، تم استخدام تقنية Pismo المستخدمة في حلول OneCosmo من قبل أكثر من 60 مليون عميل مصرفي ينمو بسرعة على أساس شهري.

إن إطلاق OneCosmo هو نتيجة شراكة استراتيجية تم إنشاؤها في أبريل 2022 من قبل OneConnect و Pismo . من خلال الاستفادة من منصة البرمجيات كخدمة للسحابية الأصلية من الجيل التالي من Pismo ، توفر مجموعة حلول OneCosmo خيارًا قابلًا للتطوير وسهلًا للبنوك والمؤسسات المالية لبناء قدرات مصرفية رقمية. وتشمل مجموعة واسعة من الخدمات، من التحقق من الهوية الرقمية والخدمات المصرفية الأساسية إلى إصدار البطاقات والمحافظ الرقمية والإقراض الرقمي. وتسمح المنصة أيضًا بالتكامل عبر مزودي الخدمات من الأطراف الثالثة المختلفة باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (واجهات برمجة التطبيقات) والخدمات الدقيقة عالية المرونة.

“سينمو سوق الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أسرع من المتوسط العالمي، خلال السنوات الخمس المقبلة. قال فيشال دالال، الرئيس التنفيذي (لمناطق أمريكا الشمالية، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ) في Pismo : ” إن العملاء لديهم توقعات عالية جدًا من بنوكهم ويظهرون شهية قوية للبنوك الرقمية.” “وبالشراكة بين Pismo و OneConnect ، نأخذ إلى السوق التكنولوجيا المناسبة لمساعدة البنوك والتقنيين الماليين على تقديم المنتجات الرقمية التي يريدها عملاؤهم .”

“بعد نجاح إطلاق OneCosmo في آسيا، يسعدنا أن يكون الحل قد حظي باهتمام هائل من المؤسسات المالية المحلية. الآن، مع شريك OneConnect الاستراتيجي Pismo ، نحن متحمسون لتقديم حلولنا التكنولوجية الرائدة وخبراتنا المهنية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وباعتبارها سوق التكنولوجيا المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب الدعم القوي من الجهات التنظيمية المحلية، ستكون الإمارات العربية المتحدة سوقًا مهمة بالنسبة لنا”. يقول تان بن رو، الرئيس التنفيذي (جنوب شرق آسيا) لشركة OneConnect Financial Technology .