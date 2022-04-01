‫Next Earth وSEE Turtles يتعاونون في لعبة خيرية في الكون الفوقي ليوم الأرض

بودابست، المجر، 23 أبريل 2022 / PRNewswire / — كوكبنا في أزمة – ولكن يمكنك المساعدة في إحداث فرق، حتى من داخل راحة منزلك. Next Earth ، ثالث أكبر منظمة في العالم الفوقي، تتعاون مع SEE Turtles لإطلاق لعبة جديدة مع سبب: يمكن للاعبين شراء الأراضي في العالم الفوقي، مع جزء من العائدات الموجهة نحو المشاريع البيئية في العالم الحقيقي.

بعد أن خصصت سابقًا مليون دولار أمريكي للقضايا البيئية، تلتزم Next Earth بإحداث فرق. يمكن للمستخدمين الآن شراء الأراضي في مناطق معينة داخل العالم الفوقي، مع فرصة للفوز بقيمة 200000 دولارًا أمريكيًا من NXTT أو خمسة جوائز NFTs فريدة من نوعها. في كل معاملة، سيذهب 20% من العائدات إلى SEE Turtles ، الذين سيستخدمون الأموال لتنفيذ مشاريع إزالة البلاستيك في نفس المواقع في العالم الحقيقي.

كيف تنضم إلى اللعبة؟

في هذه الحملة، يمكن للاعبين المساعدة في تنظيف البيئة من خلال شراء الأراضي في أي من المناطق المحددة. بينما تلعب، ستشارك في البحث عن الكنز، وتبحث عن جوائز مخبأة تحت القمامة.

وضعت Next Earth جائزة قيمتها 200000 دولارًا أمريكيًا من NXTT في قيم مختلفة تحت البلاط، بالإضافة إلى خمس جوائز NFTs فريدة من نوعها صنعتها TinyWasteland . سيتم إطلاق الحملة في مايو، وستعلن Next Earth قريبًا عن التاريخ المحدد.

نومي ماجيار، رئيسة المسؤولية الاجتماعية للشركات في Next Earth ، وبراد ناهيل، رئيس منظمة SEE Turtles ، تضافروا في بث حي في 21 أبريل لمناقشة شراكتهم وكيف تتحول التبرعات إلى مساعدة حقيقية. انضم بيتر تشاكفاري، الفنان، أيضًا لمناقشة فنه وكيف يمكن استخدام NFTs في هذه الحملات. TinyWasteland’s

مشروع جيد “في العالم الفوقي”

يوضح تعاون Next Earth و SEE Turtles كيف يمكن استخدام العالم الفوقي لأسباب وجيهة ومسؤولية اجتماعية. وهي مجتمعة تؤثر تأثيرًا إيجابيًا على البيئة وتساعد على ازدهار الأنواع المهددة بالانقراض.

كمنظمة في العالم الفوقي تتبرع بالفعل بنسبة 10% من العائدات للمبادرات البيئية، فإن Next Earth متحمسة لإطلاق أحدث حملة للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع مجتمعها.