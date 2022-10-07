‫Next e.GO Mobile SE تعرض e.wave X وe.Xpress EVs في معرض باريس للسيارات

تقدم e.GO مستقبل التنقل الكهربائي الحضري في معرض باريس للسيارات.

تفضل بزيارتنا في Pavilion 6،‎ الجناح 624 من 17 إلى 23 أكتوبر.

انضم إلى مؤتمرنا الصحفي مع أبرز الأحداث المثيرة حول e.GO في 17 أكتوبر، الساعة 4:35 مساءً

آخن، ألمانيا وباريس, 6 أكتوبر / تشرين أول 2022/PRNewswire/ — ستقدم شركة تصنيع السيارات الكهربائية الألمانية المستقلة Next.e.GO Mobile SEخطها الجديد من المركبات المكون من 2022 urban BEV e.wave X بالإضافة إلى السيارة الكهربائية الجديدة للتوصيل في المناطق الحضرية، e.Xpress في معرض باريس للسيارات 17-23 أكتوبر (Pavilion 6، الجناح 624). يُعد معرض باريس للسيارات، الذي يُطلق عليه “Mondial de l’Auto” بالفرنسية، أحد أكثر معارض السيارات زيارةً في العالم، ويُعتبر حدثًا رائدًا في صناعة السيارات، فضلًا عن كونه مفضلًا لعشاق السيارات والخبراء. ووفقًا لشعار معرض باريس للسيارات هذا العام “الثورة قيد التشغيل”، يمثل كل من e.wave X و e.Xpress المستقبل المبتكر للتنقل الكهربائي المستدام، سواء في قطاع المستهلك أو في عمليات التسليم التجارية.

المبدأ التوجيهي الرئيسي في e.GO هو البساطة والتطبيق العملي على نطاق واسع. تقوم شركة e.GO بتصميم وتصنيع المركبات مع إيلاء اهتمام خاص لاختيار المواد والأداء وتجربة المستخدم السلسة. إن الجمع بين إطار الفضاء المبتكر ثلاثي الأبعاد من الألومنيوم مع الجلد البوليمر يحقق توازنًا كبيرًا بين الوزن والمتانة ومقاومة التآكل، بينما يوفر حل البطارية المرن والقابل للتبديل راحة البال للسائقين في المناطق الحضرية وهو مصمم للتخلص من الاعتماد المفرط على البنية التحتية للشحن السريع التي ليس سائدًا كما ينبغي. يهدف الاتصال الرقمي السلس إلى جانب التطبيق الخاص ( e.GO Connect ) إلى تقديم تجربة مستخدم رقمية فريدة من نوعها في صنع هواتف ذكية لمركبات e.GO على 4 عجلات.

“يسعدنا أن نكون حاضرين في معرض باريس للسيارات وأن نشارك رؤيتنا حول مستقبل التنقل الكهربائي الحضري للأفراد والشركات على حد سواء. تم تطوير مركباتنا e.wave X و e.Xpress مع الاستدامة والتكلفة الإجمالية للملكية في المقدمة والمركز؛ إنهم يعتزمون خلق التعايش المثالي بين الابتكار والتطبيق العملي الاقتصادي”، كما يقول علي فيزفاي، رئيس مجلس إدارة Next.e.GO Mobile SE .

تقدم e.wave X أكثر بكثير من مجرد وسيلة نقل، فهي في الواقع تقدم أسلوب حياة حقيقي. تم تصميم e.wave X الجديدة بشكل متعمد لتكون عملية وهادفة للبيئة الحضرية. مع أبعاد محسّنة لسيارة مريحة بأربعة مقاعد، وحل ذكي ومرن للبطارية لا يعتمد على توافر بنية أساسية مخصصة للشحن، وشاشة رقمية واسعة للغاية، وشكل خارجي بوليمري، والذي يوفر مجموعة من الفوائد للمستخدم، لا توفر e.wave X الجودة والراحة فحسب، بل يلبي أيضًا الاحتياجات الحضرية الحديثة.

تهدف e.Xpress إلى تلبية الحاجة المتزايدة باستمرار للتسليم التجاري الحضري المستدام وعديم الانبعاثات وتسليم الميل الأخير. لقد تم تصميمه بأقصى قدر من الاهتمام باحتياجات القطاع مثل البعد المناسب للبيئة الحضرية وحل تبادل البطاريات المصمم للمساعدة في ضمان وقت التشغيل والإنتاجية المثلى.

انضم إلى مؤتمرنا الصحفي

في معرض باريس للسيارات Next.e.GO Mobile SE ترحب بجميع الصحفيين المهتمين لحضور المؤتمر الصحفي يوم 17 أكتوبر في تمام الساعة 4:35 مساءً، والذي سيكون متاحًا أيضًا عبر البث المباشر. بالإضافة إلى تقديم e.wave X ، سينضم علي فيزفاي، رئيس مجلس الإدارة، الدكتور ستيفان رودولف، كبير التكنولوجيا، والدكتور ماتياس كريميير، نائب الرئيس للمبيعات، لتقديم رؤى حول إنتاج النموذج الجديد. سيشاركون أيضًا أخبارًا مثيرة حول الاتجاه المستقبلي للشركة. بعد المؤتمر الصحفي، ستكون هناك فرصة لإجراء مقابلة شخصية مع علي فيزفاي والخبراء الآخرين.

معرض Paris Expo Porte de Versailles في باريس

17.10.2022 | 4:35 م – 4:45 مساءً.

Pavilion 6 | الجناح 624

سيكون البث المباشر متاحًا على موقعنا الإلكتروني www.e-go-mobile.com .

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الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1915480/e_Xpress.jpg