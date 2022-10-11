‫Multiverse Labs تطلق أول مدينة في العالم في الميتافيرس مع حكومة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

Sharjahverse هي أول مدينة مدعومة من الحكومة في العالم متاحة للجمهور.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — Multiverse Labs أقامت شراكة مع هيئة الشارقة للتجارة والتنمية السياحية ( SCTDA ) لإطلاق Sharjahverse ، وهو جيل جديد من السياحة المتنقلة لإمارة الشارقة. باستخدام منصة Multiverse ، تعد Sharjahverse علامة بارزة لأنها أول انعكاس حقيقي لنطاق المدينة مع فائدة اقتصادية واجتماعية.

https://youtu.be/CZ8Y-9-U7iY

(صور Sharjahverse الفعلية في المحرك؛ هذه ليست صورًا فوتوغرافية)

Sharjahverse التي تضم كل من الشارقة في 2590 كيلومتر مربع (1000 ميل مربع)، لا تجلب الإمارة إلى جمهور عالمي وتعزز الاقتصاد السياحي فحسب، بل تخلق أيضًا وظائف متحولة للموظفين المحليين في معالم الشارقة الشهيرة. إنها صورة فيزيائية دقيقة تفتح التجارة والابتكار والخيال على نطاق واسع وتروج للإمارة كوجهة للتميز. تُعرف الشارقة على نطاق واسع بالقلب الثقافي والتاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال معالي خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الشارقة للتجارة والتنمية السياحية: “يتطلب تحويل صناعة السياحة السوقية الجماعية إلى الجيل القادم من الممارسات المستدامة طريقة جديدة للتفكير. ستوفر السياحة الافتراضية في Sharjahverse وصولًا غير مسبوق إلى أي موقع تقريبًا، وتجارب سفر مخصصة للنزلاء، ووسائل ترفيه محسنة. سيساعد نهج Multiverse الرائد والقائم على الذكاء الاصطناعي في دفع حدود الخيال والترويج لإمارة الشارقة كوجهة للتميز”.

قال سيرج ليموند، الرئيس العالمي لشركة NVIDIA Inception : “تم تصميم NVIDIA Inception لتعزيز الشركات الناشئة المتطورة، مثل Multiverse Labs ، التي تطبق الذكاء الاصطناعي بطرق جديدة ومبتكرة تفيد المجتمع في نهاية المطاف .”

قال كليف زو، الرئيس التنفيذي لـ Multiverse : “ Sharjahverse هي أول مدينة مجازية مدعومة من الحكومة في العالم يمكن للجمهور مشاهدتها، وأكثر جناس واقعي في العالم. نحن متحمسون للغاية للتعاون مع أصحاب الرؤى في SCTDA : معالي الرئيس خالد جاسم المدفع ومعالي المدير الشيخ سالم محمد القاسمي، وقسم التسويق الاستثنائي في الهيئة العامة لتطوير مدينة الرياض”.

منصة Multiverse واقعية للغاية، ويتم استخدامها في جميع أنحاء العالم لأكثر من مجرد الترفيه، بما في ذلك المحاكاة والخدمات وتحسين الذكاء الاصطناعي. ويشمل الصور الرمزية التي تم إنشاؤها من صور الأشخاص الفعليين، والإبداعات المملوكة للاعبين، والتفاعلات الاجتماعية المفقودة في المنصات الرقمية المزدوجة. لهذا السبب نسمي الكون المتعدد أول متحول حقيقي؛ إنه أكثر بكثير من مجرد أرض أو لعبة. ونتطلع إلى الكشف عن حالات الاستخدام التي قمنا بتطويرها مع الشركاء في الأشهر المقبلة.

يتم تمكينه من خلال فريقنا المتقدم التوليدي للذكاء الاصطناعي وفريقنا المذهل. لقد انضممنا مؤخرًا إلى برنامج NVIDIA Inception واستخدمنا تقنية NVIDIA RTX لمشاريعنا. كان من المستحيل إنشاء شيء على مقياس Sharjahverse قبل عام واحد فقط”.

كما ستتيح المختبرات متعددة الأوجه فرصًا جديدة لكوكب متغير حيث يمكن أن يؤدي الانقلاب على المستوى الوطني للمحاكاة إلى تقليل استهلاك الطاقة وزيادة تحسين المرافق. وبتطبيقه في البداية على التجارة والسياحة اليوم، فإنه سيتقدم إلى مجالات أوسع بما في ذلك الخدمات العامة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والعقارات، ومناطق المصانع، وصناعة الطاقة.

يمكن لأفراد الجمهور في معرض GITEX 2022 تجربة الشارقة مباشرة وإنشاء صورة رمزية واقعية خاصة بهم في الطابقين الأول والثاني من منصة الشارقة الرقمية الملحمية.

نبذة عن Multiverse :

تقوم المختبرات متعددة الأكوان ببناء منصات ذات فائدة اقتصادية واجتماعية للحكومات والمنظمات. يستخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم في نظام بيئي تآزري لبناء ومحاكاة وخلق طريقة جديدة لتجربة الإنترنت. تم اختياره مؤخرًا كواحد من أكبر ستة عمالقة ناشئة في عام 2022 من قبل KPMG و HSBC ، وكمشارك بنسبة 1% في تحدي K-Startup الكبير لعام 2022، وهو برنامج تسريع الشركات الناشئة في الخارج الذي نظمته NIPA (الوكالة الوطنية لترويج صناعة تكنولوجيا المعلومات) في كوريا الجنوبية.

نبذة عن هيئة الشارقة للتجارة والتنمية السياحية ( SCTDA ):

تأسست هيئة الشارقة للتجارة والتنمية السياحية ( SCTDA ) في عام 1996، وهي الوكالة الحكومية الرئيسية في الشارقة المكلفة بتعزيز وتنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بقطاع السياحة في الإمارة. تستلهم الهيئة رؤية الشارقة السياحية 2021، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لزيادة التدفق السياحي إلى الإمارة بمقدار 10 ملايين سائح بحلول عام 2021. وتركز الهيئة على تبني خطط استراتيجية طموحة لتطوير القطاع السياحي والمشاركة الفاعلة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية، من أجل ترسيخ ريادة الشارقة كبيئة مثالية لجذب الأعمال والمساهمة في تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.

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