‫MORA تدخل جنوب أفريقيا، وتطلق ثلاجات البار لأول مرة من أجل الفرح والحياة

كيب تاون، جنوب أفريقيا، 9 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — تتخذ MORA ، العلامة التجارية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية المملوكة لمجموعة هايسنس، خطوة فارقة لإطلاق وجودها رسميًا في جنوب أفريقيا من خلال تقديم ثلاثة منتجات من ثلاجات البار للمستهلكين المحليين في سبتمبر. الخطوة الأولى لتحقيق الأساسيات لحياة عالية الجودة، تقدم MORA وظيفتها وتقنيتها وتصميمها لرعاية رفاهية العائلات الجنوب أفريقية برؤية “مليئة بالفرح، مليئة بالحياة”.

MORA ، مع تاريخ غني يمكن إرجاعه إلى عام 1825 في جمهورية التشيك، تتخذ خطوة إلى جنوب أفريقيا للانضمام إلى علامة هايسنس التجارية، بنية تلبية احتياجات الأسر في جنوب أفريقيا. من خلال إطلاق سلسلة من الملحقات التي لا غنى عنها والتي تأتي مع ميزات كفاءة الطاقة A + وتصميم منخفض الضوضاء، بما في ذلك M65RTS الموجودة بالفعل في المتجر، بالإضافة إلى M125RT و M125RWH الذي ستدخل قريبًا إلى السوق، تأخذ MORA طريقها لتصبح مساعدًا موثوقًا به ومحورًا طبيعيًا لمطبخ المستهلك.

إن إدخال ثلاجات البار التي لا بد منها يعكس التزام MORA بجعل الحياة أسهل وممتعة للمستهلكين في جنوب إفريقيا. تطبق ثلاجات البار تصميمًا منخفض الضوضاء وتقنيات موفرة للطاقة مع سعات وألوان مختلفة متاحة، مما يجعلها متعددة الاستخدامات مع إمكانية تركيبها في أجزاء متعددة من الحياة اليومية. من الأفراد الذين يعيشون في مساحة محدودة إلى رجال الأعمال، يمكن أن تتيح ثلاجات البار أسلوب حياة ترفيهي بطرق عديدة.

باستخدام منتجات MORA ، لا يمكن للعائلات الجنوب أفريقية الاستمتاع فقط بأداء منتجها وموثوقيته وراحته وبساطته ولكن أيضًا في العديد من السيناريوهات من تجهيز المنازل الريفية إلى تزيين الأجنحة أو الشقق المستخدمة لأغراض تجارية.

يمثل الدخول إلى جنوب أفريقيا خطوة إلى الأمام في الهدف النهائي لـ MORA لإنجاز المهام اليومية لعملائها بينما يعيشون لحظات وتجارب مهمة مع العائلة. تبتكر تقنياتها المتقدمة الأجهزة المنزلية لتطبيق وظائف حديثة اقتصادية وصديقة للبيئة.

كانت MORA جزءًا من المطبخ الحديث منذ إنشائها. من خلال مشاركة خبرتها وابتكارها مع عملائها في جنوب إفريقيا، ستدعم MORA الطهي المنزلي للعائلات في جنوب إفريقيا وتساعد في خلق لحظات ممتعة وخفيفة الظل ومغامرة في حياتهم.

ستكون منتجات MORA متاحة من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك الموزعين والمتاجر مثل OK و HNH . يمكنك العثور على المزيد في https://hisense.co.za/mora/ .

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