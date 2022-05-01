‫MOKE AMERICA للسيارات تطرح إصدارًا جديدًا احتفالًا بمرور 60 عامًا على إطلاق أفلام جيمس بوند

يمثل هذا الإصدار الخاصّ من سيارة Moke الكهربائية امتدادًا لمسيرة الشراكة الناجحة مع شركة EON Productions المنتجة لسلسلة أفلام جيمس بوند (العميل رقم 007)

نيويورك، 30 مايو 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Moke America (موك أمريكا) عن طرحها لإصدار خاصّ من سيارة Moke (موك) الكهربائية احتفالًا بمرور 60 عامًا على إطلاق سلسلة أفلام جيمس بوند. ويُعدّ هذا الإصدار هو الإصدار الرسمي الثاني للسيارة 007 Moke الذي تنتجه الشركة بالتعاون مع شركة EON Productions .

ويأتي الإصدار الجديد احتفالًا بسلسلة أفلام جيمس بوند (العميل رقم 007) التي يمتد تاريخها الأيقوني على مدار 60 عامًا، ويتميّز هذا الإصدار بخصائص أنيقة مثل اللون الأزرق الداكن لسطح السيارة الخارجي، ولوحة القيادة المصنوعة من خشب المانجو (في إشارة إلى أغنية “ Mango Tree”) ، والتصميم الفنّي لغطاء الإطار الخلفي الذي يحتوي على نقاط ملوّنة متسلسلة، والمقود الخشبي، والمقبض الخشبي لناقل الحركة، والمقاعد قمحية اللون، وغير ذلك. ويُعدّ هذا هو الإصدار الثاني من إصدارات 007 التي تطرحها الشركة احتفالًا بامتياز سلسلة أفلام جيمس بوند. وتجدر الإشارة إلى أنّ تصميم الإصدار الأول من هذه السيارة (“ San Monique “) -والتي طُرحت للمرّة الأولى في يناير 2021- قد استلهم من أجواء منطقة بحر الكاريبي وفيلم عش ودعهم يموتون (1973).

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال تود روما، مؤسس شركة Moke America ورئيسها التنفيذي: “نحن سعداء للغاية بطرحنا للإصدار الثاني من سيارة 007 Moke . ومثل سلسلة أفلام جيمس بوند، ترجع بدايات إنتاج سيارة Moke إلى ستينيات القرن الماضي؛ لذا يُركّز هذا الإصدار الجديد على إبراز التاريخ الأيقوني الذي تتمتع به كلتا العلامتين التجاريتين في ثقافتنا الحديثة. وعلى مدار العقود الستة الماضية، ظل جيمس بوند نموذجًا للأناقة والجاذبية الدائمة على شاشة السينما، وهذا الإصدار الجديد -الذي يأتي احتفالًا بمرور 60 عامًا على إطلاق سلسلة أفلام جيمس بوند- يمثل نموذجًا للأناقة والجاذبية على الطرق”.

تجدر الإشارة إلى أنّ سيارة Moke قد ظهرت في 4 أفلام من سلسلة أفلام جيمس بوند وهي: أنت تعيش مرتين فقط (1967)، وعش ودعهم يموتون (1973)، والجاسوس الذي أحبني (1977)، وحاصد القمر (1979).

ويتميّز هذا الإصدار الخاصّ -الذي أنتجته شركة Moke America بمناسبة مرور 60 عامًا على إطلاق سلسلة أفلام جيمس بوند- بالميزات التالية:

· التصميم المُميّز لسيارة جيمس بوند، بالإضافة إلى الميزات التي أضيفت في الذكرى الستين لسلسلة أفلام العميل رقم 007، والشعار المميّز الذي يحمل رقم 60، ولوحة القيادة المصنوعة من شجر المانجو “ Mango Tree “

· العمل بتكنولوجيا كهربائية رائدة

· مقود خشبي

· مقبض ناقل حركة خشبي أنيق

· غطاء إطار خلفي يتميّز بتصميم فنّي فريد يحتوي على “نقاط ملوّنة متسلسلة”

· سطح خارجي بلون أزرق داكن

· مقاعد قمحية اللون

· سقف قماشي “بيميني” قمحي اللون

· كاميرا خلفية

· نظام صوتي يعمل بالبلوتوث

· جنوط داكنة اللون

وتعمل سيارة 007 Moke بتكنولوجيا كهربائية رائدة في فئتها، كما تتميّز بتفاصيل ولمسات نهائية جميلة وفريدة من نوعها. وحاليًا، يمكن شراء هذه السيارة في أمريكا الشمالية ومنطقة بحر الكاريبي والمكسيك وجزر الباهاما والشرق الأوسط بسعر 28975 دولارًا أمريكيًا (غير شامل لرسوم الشحن). وتُصمّم كل سيارة Moke حسب طلب كل عميل ويستغرق تصنيعها 160 يومًا.

يمكن تسجيل طلبات شراء سيارة 007 Moke الجديدة عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني: www.mokeamerica.com . للعلاقات الإعلامية، يُرجى مراسلة فانيسا مينكس على البريد الإلكتروني: vanessa@vanessamenkes.com .