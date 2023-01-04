‫MIDDLE EAST & NORTH AFRICA’S 50 BEST RESTAURANTS تعلن عن فوز ANISSA HELOU بجائزة FOODICS ICON AWARD 2023

لندن, 4 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — أعلنت منظمة MENA’s 50 Best Restaurantsحصول Anissa Helou على جائزة Foodics Icon Award. وتعتبر مؤلفة العديد من كتب الطهي الحائزة على العديد من الجوائز. وستتسلمها خلال الدورة الثانية من حفل توزيع الجوائز التي تُقام في أبوظبي يوم 30 يناير 2023 برعاية S.Pellegrino & Acqua Panna. وتكرّم المنظمة من خلال هذه الجائزة المرموقة أبرز الشخصيات في قطاع الأغذية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحتفي بالأفراد الذين يستخدمون منصاتهم لرفع سوية الوعي وتحفيز التغيير.

ولدت ونشأت Anissa Helou في لبنان من أب سوري وأم لبنانية، وتتميز بخبرتها الواسعة بالمأكولات المتوسطية، وترشح كتابها الأول Lebanese Cuisine لجائزة André Simon Award المرموقة وحصل على تصنيف أفضل كتاب طهى لعام 1998 من قبل صحيفة Los Angeles Times بعد إعادة طبعه. كما وصفت صحيفة The New York Times كتاب Mediterranean Street Food بأنه “كتاب رائع” وحصد جائزة Gourmand World Cookbook Award 2002 بوصفه أفضل كتاب طهو متوسطي باللغة الإنجليزية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال William Drew ، مدير المحتوى في Best 50: “تسهم جهود Anissa Helou العريقة لتوثيق عادات الطهي التاريخية في زيادة المعارف وتسليط الضوء حول الفروق الثقافية والروابط المشتركة للعادات المختلفة في عصر عولمة الغذاء. وتحتفي جائزة Foodics Icon Award بالكاتبة والتأثير الذي أحدثته أبحاثها وعملها في المحافظة على مجتمعات الطعام.”

ومن جهتها، أفادت Anissa Helou : “أدركت عند بداية أبحاثي وتأليفي لكتابي الأول قبل 30 عاماً بأن الطعام يمثّل ثقافات الشعوب وأنه يمكن للمرء أن يفهم دولة أو منطقة وشعبها بشكل أفضل من خلال المطبخ وأسلوب الطهو.”

وعملت Helou مؤخراً مع هيئة فنون الطهي في المملكة العربية السعودية لتوحيد الوصفات التقليدية والمعاصرة التي تم جمعها من الطهاة في أنحاء المملكة، وذلك من خلال تأليف كتاب Saudi Feast الذي جمع بين مهارة الكتابة في تأليف كتب الطهي وطرق الطهو السعودية الأصيلة، حيث تم نشر الكتاب في 2022. وشاركت Helou في العديد من برامج الطهي في الشرق الأوسط وإيطاليا إلى جانب إدارة جولات الطهو في عدة بلدان وصفوف تعليم الطهي، وتقضي الآن وقتها بين صقلية ولندن.

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