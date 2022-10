‫Miami International Holdings وبورصة برمودا تعلنان عن مشاركتهما في حفل أسبوع المستثمر العالمي قرع الجرس من أجل محو الأمية المالية 2022

برينستون، نيوجيرسي وهاميلتون، برمودا، 7 أكتوبر 2022 /PRNewswire/ — Miami International Holdings ، Inc. (MIH) ، هي مالك بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية، LLC (MIAX®) ، و MIAX PEARL ، LLC (MIAX Pearl®) ، و MIAX Emerald ، LLC (MIAX Emerald®) ، و Minneapolis Grain Exchange ، LLC (MGEX ) ، وبورصة برمودا ( BSX )، أعلنت اليوم عن مشاركتهم في حفل “ Ring the Bell for Financial Literacy 2022 ” الذي أقيم في 6 أكتوبر 2022. وسيقرع MIAX الجرس في مكتبه في برينستون بولاية نيوجيرسي، في حين ستقرع BSX الجرس في منشأة مقرها الجديد في Exchange House ، في هاميلتون، برمودا.