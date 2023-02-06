‫MGI تصنع بصمتها في دبي بأحدث المنصات في معرضي ميدلاب الشرق الأوسط ومعرض الصحة العربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 فبراير/شباط 2023 PRNewswire/ / — قدمت شركة MGI Tech Co., Ltd. (“ MGI”) ، وهي شركة ملتزمة ببناء الأدوات والتكنولوجيا الأساسية لقيادة علوم الحياة، اليوم العديد من أحدث منصات التسلسل الجيني ونظام إعداد العينات في معرض ميدلاب الشرق الأوسط 2023، المُقام من 30 يناير/كانون الثاني إلى 2 فبراير/شباط في دبي. وقبل الحدث، استضافت MGI عرضًا لنظام الموجات فوق الصوتية الروبوتية MGIUS – R3 المبتكر في معرض الصحة العربي، الذي عقد في الفترة الممتدة من 30 يناير إلى 2 فبراير في دبي .

قال الدكتور روي تان، المدير العام لشركة MGI Asia Pacific ، “نحن متحمسون لإطلاق ثلاثة منتجات جديدة في معرض ميدلاب الشرق الأوسط، بما في ذلك DNBSEQ – G99* ، أحدث طراز لدينا من تسلسل الجينات* مع إنتاجية متوسطة إلى منخفضة النطاق، DNBSEQ – E25 ، جهاز تسلسل محمول مع إنتاجية منخفضة للغاية، وكذلك DNBelab – D4 نظام إعداد العينات الرقمية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض نظام إعداد العينات الآلي MGISP -100 للزوار المهتمين بمعرفة المزيد”. “ومرة أخرى، تُظهر MGI التزامها بدعم الرعاية الصحية والبحث العلمي والتطبيقات في جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال تقنيات الجينوم الخاصة بنا”.

وباعتبارها واحدة من أجهزة التسلسل* التي تتمتع بأسرع سرعة بين تلك التي تتمتع بنفس الإنتاجية في العالم، تم تطوير DNBSEQ – G99 * استنادًا إلى تقنية تسلسل DNBSEQTM الأساسية من MGI. وهي تتبنى لأول مرة بقع إشارة مصفوفة ثلاثية على تسلسل خلية التدفق، من بين الابتكارات الأخرى في الكيمياء الحيوية والبصريات والسوائل والتحكم في درجة الحرارة وأكثر من ذلك، والوصول إلى كثافة أعلى من إخراج البيانات، مع الإنتاجية الإجمالية من 8-48 غيغابايت لكل تشغيل. DNBSEQ – G99 * مناسب بشكل خاص لتسلسل الجينات المستهدف وتسلسل الجينوم الصغير، ويتطلب 12 ساعة فقط لإنهاء تسلسل PE150.

DNBSEQ – E25* ، المنتج الرئيسي في السلسلة E ، هو جهاز تسلسل محمول يمكن الوصول إليه وسهل الاستخدام يتميز بإنتاجية بيانات تصل إلى 7.5 غيغا يوميًا. بنيت DNBSEQ – E25 * على النظام الكيميائي الحيوي الذاتي المضيء المصمم حديثًا، وقد قامت بترقية نظام التسلسل وخلايا التدفق وخرطوشة التسلسل. وهي مجهزة بالمعلوماتية الحيوية المدمجة، وهي مصممة لتشغيل التسلسل وتوليد تقارير التحليل أثناء التنقل. ويقصد بسهولة إعداده أنه جاهز للتشغيل في عشر دقائق، إلى جانب وقت تحول سريع يستغرق 20 ساعة فقط من العينة إلى بيانات FASTQ .

وأخيرًا، تعد DNBelab – D4 أول منصة أتمتة رقمية للموائع الدقيقة تم تطويرها بواسطة MGI . يمكن لنظام تحضير العينات الرقمي المحمول تحضير عينات من DNA إلى DNB على بطاقة تحضير عينة واحدة. وفي الوقت نفسه، فإنه يدمج وظيفة القياس الكمي للقياس الكمي التلقائي بعد الانتهاء من إعداد DNB ، مما يلغي الحاجة إلى القياس الكمي اليدوي. وفي الوقت الحالي، يستخدم DNBelab – D4 بشكل أساسي لإعداد المكتبة لتطبيقات التسلسل عالية الإنتاجية مثل تسلسل الميتاجينوميكس لمسببات الأمراض غير المعروفة. كما يمكن أن تلبي متطلبات البحوث والتطبيقات الطبية المختلفة.

بالإضافة إلى ميدلاب الشرق الأوسط، انضمت MGI إلى قادة صناعة الرعاية الصحية وأصحاب المصلحة في معرض الصحة العربي وتعرض نظام الموجات فوق الصوتية الروبوتية MGIUS – R3 . الموجات فوق الصوتية الروبوتية عن بعد هي الأداة الرئيسية والتكنولوجيا الحديثة للموجات فوق الصوتية التقليدية المطبقة في الطب عن بعد، مما يتيح للمرضى الاستمتاع بخدمة الفحص بالموجات فوق الصوتية على مسافة بعيدة. حيث لعبت دورًا حاسمًا في مساعدة أطباء المستشفيات في الخطوط الأمامية على إجراء التشخيص عن بُعد أثناء جائحة كوفيد-19 وتطبيقه على نطاق واسع بين كل من التشخيص عن بُعد والتعليم عن بُعد.

سيكون ممثلو MGI حاضرين في معرض ميدلاب الشرق الأوسط في الفترة الممتدة من 6 إلى 9 فبراير/شباط. يتم تشجيع المهتمين بمعرفة المزيد على زيارة عرض منتجات MGI واستكشاف كيف يمكن لأحدث منصاتها تلبية الاحتياجات الجينومية المختلفة.

حول “أم جي آي تيك المحدودة”

تتخذ شركة “أم جي آي تيك المحدودة” من مدينة شنجن في الصين مقراً لها، وتعمل في إطار التزامها بابتكار الأدوات والتقنيات الحيوية اللازمة لتوجيه دفة بحوث العلوم الحياتية عبر الابتكارات الذكية. إعتمادا على تقنياتها الخاصة، تركز الشركة على بحوث و تطوير وإنتاج وبيع أجهزة التسلسل الجيني، والكواشف والمنتجات ذات الصلة لدعم بحوث العلوم الحياتية ، الزراعة، الطب الدقيق ، والرعاية الصحية. وتعتبر الشركة رائدة في إنتاج التقنيات الإكلينيكية للتسلسل الجيني ذات القدرات الإنتاجية العالية * ، وتشمل منصاتها المتخصصة العديد من المجالات الطبية: التسلسل الجيني*، والتصوير الطبي، و أتمة المختبرات. وتتمحور رسالة الشركة حول تطوير أدوات العلوم الحياتية المتقدمة لاستشراف مستقبل الرعاية الصحية. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة أو متابعة حساباتها عبر Twitter ، LinkedIn ، YouTu be.