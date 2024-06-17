‫Meydan Free Zone تُبرم شراكة مع Alaan لتوفير تمويل ذكي لكل شركة جديدة ناشئة في دبي

Meydan Free Zone تُبرم شراكة مع Alaan لتزويد الشركات الناشئة بأدوات مالية سلسة. تتمكن الشركات من الوصول إلى بطاقات مؤسسية ذكية غير محدودة، وتتبع للنفقات باستخدام الذكاء الاصطناعي، واسترداد نقدي بنسبة 2%، وهذا مُضمن في ترخيص أعمالها، مما يعمل على تبسيط الإعداد والتحكم في الإنفاق والامتثال من أول يوم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, Aug. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت Meydan Free Zone، المنطقة الحرة الرقمية تمامًا بنسبة 100% الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة، عن شراكة استراتيجية مع Alaan، المنصة الرائدة في المنطقة في إدارة بطاقات الشركات والنفقات. ويعمل هذا التعاون على تطبيق الأتمتة المالية الذكية مباشرةً في رحلة تأسيس الشركات، مما يُمكّن المُؤسسين من إطلاق أعمالهم برؤية وتحكم وسرعة مُدمجين.

من خلال هذه الشراكة، ستحصل جميع الشركات الجديدة المسجلة لدى Meydan Free Zone قبل 31 آب/أغسطس 2025 على اشتراك مجاني لمدة 12 شهرًا في باقة Alaan المتميزة، التي تُقدر قيمتها بمبلغ 6000 درهم إماراتي. وهذا يشمل:

بطاقات Visa غير محدودة للمؤسسات لكل من فِرق العمل والمؤسسين

استرداد نقدي بنسبة 2% على الإنفاق الدولي (مثالي للبرامج والإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت)

إمكانية الوصول إلى برنامج الاسترداد النقدي غير المحدود من Alaan للمدفوعات الحكومية والوقود والمرافق والمزيد غيرها بمجرد استيفاء المعايير

من جهته، علق Mohammad Bin Humaidan Al Falasi، مدير إدارة تراخيص المناطق الحرة في Meydan Free Zone قائلاً: “تعزز هذه الشراكة التزامنا بتقديم تجربة تمنح المؤسسين الأولوية”. وأضاف “فمن خلال دمج منصة Alaan، نساعد كل شركة جديدة على أن تتمتع بتحكم مالي فوري منذ اليوم الأول، دون مواجهة أي تعقيدات أو تأخير أو عوائق.”

تتيح أدوات Alaan للشركات أتمتة سياسات الإنفاق ومطابقة الإيصالات على الفور واستخراج بيانات ضريبة القيمة المضافة والتكامل بسلاسة مع أنظمة المحاسبة مثل QuickBooks وXero وSAP.

وفي ظل وجود التسهيلات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة والإعفاء الضريبي التام للشركات المؤهلة وما يربو عن 2500 نشاط مرخص، تعمل Meydan Free Zone على تكملة كل ذلك بإعداد ترخيص رقمي بالكامل يتم استلامه في أقل من 60 دقيقة من خلال ترخيص Fawri الرائد.

صرّحت Shubhda Hirawat، رئيسة الموظفين في Alaan: “صُمّمت منصة Alaan لتحديث أساليب إدارة الشركات للإنفاق”. وتضيف “شراكتنا مع Meydan Free Zone تُجسّد هذه الرؤية لآلاف الشركات الجديدة التي ترغب في إسراع خُطاها والعمل بذكاء أكبر والالتزام باللوائح دون مواجهة عوائق تشغيلية.”

كما دُشِنت Alaan في المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا العام وذلك في إطار توسعها الإقليمي. وتواصل الشركة طرح ميزات مُعدة خصوصًا للامتثال الضريبي وسير العمل، بالإضافة إلى لوحات المعلومات باللغة العربية وذلك بما يتماشى مع رؤية Meydan Free Zone لدعم المؤسسين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تدعم المبادرة هدف دبي على المدى الطويل والمتمثل في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وترسيخ مكانتها كنقطة انطلاق للأعمال القائمة على الابتكار. فمن خلال دمج البنية التحتية المالية في رحلة التأسيس، تُمكّن الشراكة مؤسسي الشركات في قطاعات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا والاستشارات والخدمات الرقمية من التركيز على النمو، لا على الشؤون الإدارية.

للاستفادة من هذا العرض، تواصل معنا عبر partnerships@alaanpay.com مع كتابة “Alaan x Meydan” في خانة الموضوع أو احجز عرضًا توضيحيًا سريعًا من هنا.

حول Meydan Free Zone: هي المنطقة الحرة الرقمية تمامًا بنسبة 100% الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة

وتعد Meydan Free Zone واحدة من أبرز مراكز الأعمال المستشرفة للمستقبل في دبي. وتوفر تجربة رقمية بالكامل لتأسيس الشركات، ودعمًا شاملاً للامتثال، وإمكانية الوصول إلى أكثر من 2,500 نشاط تجاري. صُمِمَت Meydan لتوفر السرعة والشفافية والبساطة، ما يمنح رواد الأعمال القدرة على التوسع بثقة من دبي إلى العالم.

حول Alaan

Alaan هي أكبر وأشمل منصة لإدارة الإنفاق في الشرق الأوسط. حيث تُستخدم بطاقاتها لدى أكثر من 1000 عميل يتنوعون ما بين شركات ناشئة وشركات متوسطة وكبرى، وتخدم أكثر من 200 ألف موظف عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك؛ التكنولوجيا والعقارات والطيران والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة. وبفضل بطاقاتها المؤسسية الخاصة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفرت Alaan ملايين الدولارات للشركات وعززت فرقها المالية التي تسعى وراء تحقيق تفوق تكنولوجي في توفير الوقت والمال لمؤسساتها.

دُشنت Alaan عام 2022 في الإمارات العربية المتحدة وتوسّعت إلى المملكة العربية السعودية في أوائل عام 2025 بدعم من Y Combinator. كما أن G2 قد صنّفت Alaan كمنصة رائدة في إدارة النفقات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

معلومات جهة الاتصال:

Anisha Sagar

رئيسة قسم التسويق والاتصالات، Meydan Free Zone

هاتف: 5697 210 55 971+

بريد إلكتروني: anisha@meydanfz.ae

Ahmed Khan

مدير الشراكات

هاتف: 508546409 971+

بريد إلكتروني: ahmed.khan@alaanpay.com

