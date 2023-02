‫Max Life تطلق صندوق Pure Growth للعملاء

هدف الصندوق هو توفير عائد متوسط إلى طويل الأجل لحاملي الوثائق من خلال الاستثمار في الأسهم

نيودلهي، 2 فبراير 2023 / PRNewswire / — Max Life Insurance Company Ltd. ( ‘Max Life’ /’الشركة’) أعلنت عن إطلاق صندوقها Pure Growth [1] ، وهو صندوق أخلاقي يلبي الطلب المتزايد من العملاء، بما في ذلك الهنود غير المقيمين، الذين يبحثون عن سبل استثمار مسؤولة اجتماعيًا في السوق الهندية. سيكون الصندوق متاحًا مع خطة التوفير عبر الإنترنت Max Life : (UIN : 104L098V05) ، وخطط Flexi Wealth Plus ( UIN: 104L115V02 ) و Flexi Wealth Advantage (UIN: 104L121V01)

تم تصميم صندوق Max Life Pure Growth Fund لتزويد العملاء بفرص للاستثمار في الأسهم الكبيرة للشركات التي تتوافق مع قيمهم ومعتقداتهم. لن يستثمر هذا الصندوق الجديد في الشركات التي تستمد حصة كبيرة من دخلها من قطاعات مثل المشروبات الكحولية والتبغ وبعض المنتجات الحيوانية والقمار والترفيه والخدمات المصرفية والخدمات المالية.

وتعليقًا على الإطلاق، قال ميهير فورا، المدير الأول ورئيس قسم الاستثمار في Max Life : “مع صندوق Max Life Pure Growth ، يسعدنا أن نقدم خيارًا استثماريًا مسؤولًا اجتماعيًا لعملائنا يوفر فرصة للمشاركة في قطاعات النمو في الهند مثل تكنولوجيا المعلومات والتصنيع والمستحضرات الصيدلانية. يتمتع الاستثمار المستدام في الهند بسجل حافل حيث تفوقت المعايير المتوافقة أخلاقيًا على Nifty-50 و Nifty-500 على المدى الطويل. ونتوقع أن يمكّن الصندوق العملاء من كسب عوائد جذابة مع مرور الوقت”.

ويرتبط الصندوق بمعيار مخصص للأسهم النقية والذي يستثمر في محفظة من الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة، مما يخلق مجالًا لخلق الثروة على المدى المتوسط إلى الطويل.

نبذة عن Max Life www.maxlifeinsurance.com )

Max Life Insurance Company Limited هي مشروع مشترك بين Max Financial Services Limited و Axis Bank Limited . Max Financial Services Ltd . هي جزء من Max Group. توفر Max Life حماية شاملة وحلول طويلة الأجل للتأمين على الحياة، من خلال توزيعها متعدد القنوات بما في ذلك شركاء التوزيع التابعين للوكالات والأطراف الثالثة.

قامت Max Life ببناء عملياتها على مدى عقدين من الزمن من خلال عملية مبيعات قائمة على الاحتياجات، ونهج يركز على العملاء للمشاركة وتقديم الخدمات ورأس المال البشري المدرب. وفقًا للإفصاحات العامة والبيانات المالية السنوية المدققة للسنة المالية 2021-2022، حققت Max Life إجمالي قسط مكتوب قدره 22414 كرور روبية هندية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الشركة على www.maxlifeinsurance.com

[ 1] معلومات عن منتجات Max Life – http://bit.ly/3D3Iioy