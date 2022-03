‫‫MARSHALL CAVENDISH EDUCATION يستعيد متعة التعلم في عالم اليوم المعقد

نظرًا لأن الطلاب والمعلمين يتأقلمون مع عالم جديد من التعليم، يهدف MCE إلى تبسيط طريقة التعلم في الفصول الدراسية المادية والافتراضية

الإمارات العربية المتحدة، 16 مارس 2022 /PRNewswire/ — تقدم شركة Marshall Cavendish Education (MCE)، وهي مزود عالمي لحلول التعليم لمرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الـ 12، اليوم هوية علامة تجارية جديدة تهدف إلى إعادة متعة التعلم من خلال تبسيط التعليم. الخبرات التعليمية للمعلمين والطلاب.

لقد جلب كوفيد-19 عالمًا جديدًا تمامًا من التوقعات المتزايدة للمعلمين والطلاب لبذل المزيد وأفضل. بتحديث هذه العلامة التجارية، تريد MCE أن تجعل مصادر التعلم والتعليم أكثر سهولة ويسهل الوصول إليها، ومناسبة للاستخدام في خلفيات جغرافية ولغوية مختلفة.

“هذا وقت حاسم للطلاب والمعلمين الذين ما زالوا يتكيفون مع التغييرات التي يفرضها الوباء. نرى المدارس في جميع أنحاء العالم قد اختارت طرقًا جديدة للتدريس، وكان على الطلاب إعادة تنظيم الطريقة التي يتعلمون بها.

من خلال هوية العلامة التجارية الملهمة الجديدة، نريد مواصلة إنشاء محتوى تعليمي وتعليمي عالي الجودة مصمم استنادًا إلى أساليب تربوية مثبتة، وتلبية احتياجات التعلم الشخصي والافتراضي، والأهم من ذلك، تعزيز متعة التعلم لدى المتعلمين”، صرح بذلك يوه تشينج بوه، رئيس قسم التعليم، في شركة MCE.

ونظرًا لكونها تعمل في الصناعة لأكثر من 60 عامًا، وتستخدم مواردها في أكثر من 85 دولة، فقد شهدت MCE موجات من التغييرات في التعليم، متأثرة بتطور التكنولوجيا، ومؤخرًا، متأثرة بالوباء.

يعرض موقع MCE على الويب الآن واجهة جديدة وحديثة، مع محتوى مبسط – صفحات مخصصة للمعلمين وكل مستوى تعليمي، تشمل موارد أكثر تميزًا وثاقبة. تم تحديث شعار الشركة بعلامة نصية أكثر تميزًا وشكل يشبه الفقاعة الكلامية لتمثيل نهج MCE المرتكز على التواصل.

سلسلة MCE الشهيرة مثل Marshall Cavendish Education Cambridge Primary and IGCSE™ و سلسلة My Pals are Here! يتم استكمالهم بطباعة واضحة ومحتوى رقمي مناسب للتعلم المدمج. المواد التعليمية من MCE تشارك وتتوافق مع أطر المناهج المختلفة مثل تلك من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند والفلبين والمناهج المحلية الأخرى.

يعد MCEduHub، والذي أُطلق في عام 2019 واعتمدته المدارس على مستوى العالم، مركزًا للتعلم الرقمي يشتمل على مواد تعليمية وتدريسية مبسطة، بما في ذلك البرامج والدورات التدريبية لتطوير الطلاب والمعلمين. تماشيًا مع هوية العلامة التجارية الجديدة، خضع شعار MCEduHub وموقع الويب أيضًا لتحديث لتخصيص تجربة التعلم وجعل الموارد أكثر سهولة.

“أن تكون واسع الحيلة أمر حيوي للتطوير المهني في قطاع التعليم. لا يوفر MCEduHub للتطوير المهني موارد تعليمية عالية الجودة وجذابة يمكنني الاستفادة منها كقائد تعليمي فحسب، بل إنه يقدم أيضًا برامج ودورات تدريبية تستضيفها معاهد تعليمية مشهورة عالميًا. إنني أقدر حقًا أن برامج التطوير المهني الخاصة بهم تساعد المعلمين على تطوير المهارات ذات الصلة للتقدم في بيئة التعلم المعقدة اليوم”، وهذا ما أتلى على لسان الدكتورة هونادا كانبار، رئيس قسم التعلم، بأكاديمية الشارقة التعليمية SEA الإمارات العربية المتحدة.

مع هوية العلامة التجارية الجديدة، ستطلق MCE أيضًا مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات هذا العام حيث سيتم التبرع بالكتب للأطفال في المجتمعات الريفية بدعم من منظمة الرؤية العالمية وورلد فيجن إنترناشونال (World Vision International).

نبذة عن Marshall Cavendish Education (MCE)

Marshall Cavendish Education (MCE) هو مزود عالمي لحلول التعليم مكرس لرعاية متعة التعلم وإعداد الطلاب للمستقبل. نعتقد أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال تبسيط التعلم والاستماع إلى احتياجات المدارس والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

يجعل MCE المحتوى التعليمي ذي المستوى العالمي أكثر سهولة من خلال تجربة سلسة تدمج كلاً من الموارد المطبوعة والرقمية. نحن نقدم حلولًا شاملة وشاملة مخصصة لمتطلبات المدرسة، مع التطوير المهني لمساعدة المعلمين على تنفيذ المناهج الدراسية.

لقد عملنا مع الوزارات وصانعي السياسات والمعلمين وأولياء الأمور في أكثر من 85 دولة، لتصميم حلول تعليمية بـ 14 لغة لمرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الـ 12. MCE هو الناشر الوحيد الذي يتخذ من آسيا مقراً له والذي يعد شريكًا معتمدًا لبرنامج Cambridge Assessment International Education.

