‫ LONGi تصدر تقريرها السنوي لعامي 2021 والربع الأول من عام 2022

شيان، الصين, 9 مايو 2022/PRNewswire/ — أصدرت LONGi تقريرها السنوي لعامي 2021 والربع الأول من عام 2022 للمساهمين العالميين، كاشفة عن أن الشركة حافظت على عمليات مستقرة وحققت شحنات عالمية كبيرة من المنتجات طوال هذه الفترة.

وقدر التقرير الإيرادات التشغيلية لشركة LONGi لعام 2021 ب 80.932 مليار يوان صيني، بزيادة سنوية قدرها 48.27%. وبلغ صافي الربح المنسوب للشركة الأم خلال الفترة 9.086 مليار يوان صيني، بما في ذلك 8.826 مليار يوان صيني من صافي الأرباح المقتطعة من المكاسب والخسائر غير المتكررة المنسوبة إلى مساهمي الشركات المدرجة. وبلغ الهامش الإجمالي الموحد 20.19% ونسبة الأصول إلى الخصوم 51.31%، بانخفاض 8.07% عن العام السابق.

ومن حيث نتائج الربع الأول من عام 2022، حققت الشركة إيرادات تشغيلية بلغت 18.595 مليار يوان صيني، بزيادة قدرها 17.29% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتواصل ريادتها لصناعة الكهروضوئية. ترى LONGi إمكانات كبيرة لانتقال الطاقة العالمي وفرصًا مرتبطة بالسعي لتحقيق الحياد الكربوني في جميع أنحاء العالم، وقد وضعت لنفسها هدفًا يتمثل في تحقيق إيرادات تشغيلية تزيد عن 100 مليار يوان صيني في عام 2022.

إنتاج الرقاقة والوحدات يشهد نموًا سريعا وتظل الشحنات رقم 1 عالميًا

في عام 2021، حققت LONGi شحنات رقاقة من 70.01 جيجاواط، مقسمة بين المبيعات الخارجية من 33.92 جيجاواط و 36.09 جيجاواط للاستخدام الداخلي وشحنت 38.52 جيجاواط من الوحدات أحادية البلورية، والتي شكلت المبيعات الخارجية 37.24 جيجاواط والاستخدام الداخلي 1.28 جيجاواط. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، صنفها أداء المبيعات العالمية للشركة وحصتها في السوق وتأثير علامتها التجارية في المرتبة الأولى في العالم، حيث تجاوز إجمالي حجم شحناتها من الوحدات المحلية والمصدرة المرتبة الثانية بأكثر من 10 جيجاواط.

في الربع الأول من عام 2022، حققت LONGi 18.36 جيجاوات في شحنات رقاقة السيليكون أحادية البلورية، مقسمة بين المبيعات الخارجية البالغة 8.42 جيجاوات و 9.94 جيجاوات للاستخدام الداخلي وشحنت 6.44 جيجاوات من الوحدات أحادية البلورية، والتي شكلت المبيعات الخارجية منها 6.35 جيجاوات والاستخدام الداخلي 0.09 جيجاوات.

واعتبارًا من نهاية عام 2021، وصلت الطاقة الإنتاجية للشركة للرقائق والخلايا والوحدات إلى 105 جيجاوات و37 جيجاوات و60 جيجاوات على التوالي، مع زيادة أهداف السعة لعام 2022 إلى 150 جيجاوات و60 جيجاوات و85 جيجاوات.

أصدرت LONGi أهداف شحن 2022 بقيمة 90 جيجاواط -100 جيجاوات (بما في ذلك الاستخدام الداخلي) للرقائق و50 جيجاوات -60 جيجاوات (بما في ذلك الاستخدام الداخلي) للوحدات.

استراتيجية العولمة والتوطين تمكن سوق الأعمال من دخول مرحلة جديدة

وباعتبارها لاعبًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية العولمة والتوطين، حققت LONGi مكانة رائدة في حصة السوق للصين الكبرى وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا، ووصلت مبيعات الوحدات إلى القيادة الشاملة عالميًا في عام 2020 مع تعزيز مكانتها في عام 2021. وقد أنشأت الشركة الآن مرافق تصنيع وشبكات مبيعات في أكثر من 150 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم، وتوظف 49,967 موظفا بدوام كامل في الشركة، مع 9,827 موظفًا خارج البر الرئيسي للصين يمثلون 7.59% من الإجمالي الإجمالي.

مع النزاعات التجارية ( WRO ) وغيرها من القضايا المخصصة التي لها تأثير على الصناعة الكهروضوئية في الصين، فإن ميزة LONGi في عدم الاعتماد على سوق واحدة تسمح لها بالأداء الجيد باستمرار وتلبية توقعات النمو. ومن شأن استكمال التحول التقني لخطوط الإنتاج الحالية أن يعزز التنسيق العام للمبيعات العالمية في مختلف المناطق، وأن يقصر وقت عبور المنتجات، وأن يزيد من مستويات شحن المنتجات.

الاستثمار المستدام في البحث والتطوير التكنولوجي يقود الابتكار في الصناعة

تحافظ LONGi على التزام طويل الأجل بالبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا. من إدراج الشركة في عام 2012 إلى عام 2021، بلغ معدل النمو السنوي المركب للإيرادات التشغيلية 53.52% وارتفع إجمالي إيراداتها من 1.71 مليار يوان صيني إلى أكثر من 80 مليار يوان صيني، بزيادة قدرها 47 ضعفًا. معدل نمو الاستثمار في البحث والتطوير خلال هذه الفترة متزامن تقريبًا، حيث بلغ مجموعه أكثر من 10 مليارات يوان صيني.

اعتبارًا من عام 2021، حصلت LONGi على ما مجموعه 1,387 براءة اختراع معتمدة واستثمرت 4.394 مليار يوان صيني في البحث والتطوير التكنولوجي، وهو ما يمثل 5.43% من الإيرادات، بزيادة سنوية قدرها 69.55%. في العام الماضي وحده، حطمت LONGi الرقم القياسي العالمي لكفاءة تحويل الخلايا 7 مرات عبر مختلف التخصصات التقنية وطالبت بالريادة الشاملة في تقنيات الخلايا الجديدة عالية الكفاءة بما في ذلك TOPCon من النوع n-type و p-type ومن HJT النوع n-type و p-type . وسيتم طرح تقنية الخلايا الشمسية الجديدة للشركة في الإنتاج خلال الربع الثالث من عام 2022.

المنظمات الدولية تصادق على العلامة التجارية الشهيرة لشركة LONGi وجودة منتجاتها

في عام 2021، اعترف مركز اختبار الطاقة المتجددة الأمريكي ( RETC ) ب LONGi كـ “متفوق” للعام الثالث على التوالي في تقرير مؤشر الوحدات الكهروضوئية ( PVMI ) الخاص به، كما حصلت LONGi على وضع أفضل أداء في بطاقة أداء موثوقية الوحدة الكهروضوئية من PVEL .

في Intersolar 2021 ، تم الاعتراف ب LONGi كفائز في فئة الخلايا الكهروضوئية عن وحدة سلسلة Hi-MO 5 (182mm) عالية الكفاءة، وهي الجائزة الممنوحة للشركات التي تقدم مساهمة كبيرة في الصناعة من خلال الابتكار التكنولوجي.

في عام 2021، تم الاعتراف ب LONGi مرة أخرى في مؤتمر TÜV Rheinland “All Quality Matters ” للطاقة الشمسية، حيث فازت وحداتها عالية الكفاءة Hi-MO 4 و Hi-MO 5 بجوائز عن عائد الطاقة في الهواء الطلق (مجموعة أحادية الوجه) ومحاكاة عائد الطاقة (مجموعة أحادية البلورية ثنائية الوجه) على التوالي.

تعزيز مفهوم البيئة والاجتماعية والحوكمة ( ESG ) لتحقيق الاستدامة

تنفذ LONGi بنشاط جهود التنمية المستدامة. في عام 2021، أعلنت الشركة عن تعهد طموح في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ( COP15 ) بتحويل قاعدة إنتاج الشركة في باوشان في مقاطعة يوننان إلى أول “مصنع صافي الصفر” بحلول عام 2023. وسيشهد الإعلان عن التعهد بداية “صافي الصفر LONGi ” وإنشاء حقل اختبار لمفهوم التنمية المستدامة “الطاقة الشمسية من أجل الطاقة الشمسية” للشركة.

شهد عام 2021 أيضًا إصدار LONGi أول كتاب أبيض لها حول العمل المناخي في قمة COP26 . ووفقًا للوثيقة، ستواصل الشركة الوفاء بنشاط بالتزامها بتعزيز تنفيذ المبادرات الدولية الأربع، RE100 و EV100 و EP100 و SBTi .

بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير السنوي لعام 2021 إلى أن LONGi قد وصلت الآن إلى 40.19% من استخدام الكهرباء المتجددة في عملياتها العالمية وخفضت انبعاثات غازات الدفيئة بمقدار 1,687,933 طنًا، من خلال التخصصات الثلاثة لمرافق توليد الطاقة المملوكة ذاتيًا، وشراء مرافق توليد الطاقة من طرف ثالث والشراء التعاقدي للطاقة الخضراء.

كشركة مسؤولة اجتماعيًا مقرها في شيان، عاصمة مقاطعة شنشي في شمال غرب الصين، تبرعت LONGi بمبلغ 10 ملايين يوان صيني للحكومة المحلية لمكافحة جائحة COVID-19 . كما تبرعت الشركة بمبلغ 15 مليون يوان صيني لسكان مقاطعة خنان لتوفير الإغاثة في حالات الكوارث بعد الفيضانات الواسعة.

ومن الآن فصاعدًا، ستواصل LONGi تعزيز استراتيجيتها الرائدة في المنتجات، مع اتخاذ خلق قيمة للعملاء كنقطة انطلاق. وستقود الشركة الابتكار التكنولوجي بأهداف طموحة وستعمل باستمرار على خفض تكلفة المنتج وتحسين الكفاءة والجودة، ومواصلة دعم الاستثمار في البحث والتطوير عالي الكثافة وتقديم نتائج عالية القيمة للعملاء العالميين.

ملاحظة: الأرقام المالية الواردة في التقرير مقتبسة باليوان الصيني ( CNY ).

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1811364/LONGi_ headquarters_in_Xi_an_China. jpg