‫Kiya.ai تطلق أول منصة ميتافيرس مصرفية في الهند – Kiyaverse

مومباي، الهند، 3 يونيو، 2022 / PRNewsswire/ — هل تخيلت يومًا أن تكون قادرًا على زيارة فرع البنك افتراضيًا (دون مغادرة المنزل) أو مناقشة خطط الاستثمار بسهولة مع مستشار؟ حسنا، ليس بعيدا اليوم الذي سيتمكن فيه الأفراد من التعامل والوصول إلى المعلومات المصرفية والاستفادة من المنتجات المصرفية المختلفة من راحة المنزل. Kiya.ai أعلنت اليوم واحدة من أكثر مزودي الحلول الرقمية ابتكارًا في خدمة المؤسسات المالية والحكومات على مستوى العالم، عن إطلاق أول منصة ميتافيرس مصرفية في الهند – Kiyaverse .

يستخدم رواد Kiyaverse حالات دمج الخدمات المصرفية في العالم الحقيقي مع Metaverse المصرفية من خلال صورة رمزية (تفاعلات بشرية افتراضية). في المرحلة الأولى، ستسمح Kiyaverse للبنوك بتوسيع نطاق Metaverse الخاص بها للعملاء والشركاء والموظفين، من خلال الخدمات التي ستشمل مدير العلاقات والأقران والمستشارين الآليين. تخطط Kiyaverse للحصول على رموز مثل NFTs ودعم CBDC لتمكين التمويل المفتوح في بيئة Web3.0 . ستقوم Kiyaverse بربط موصلات واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة الخاصة بها مع المجمعات والبوابات لتمكين تطبيق Super-App و Marketplace على metaverse . مع إدخال سماعات الرأس التي تدعم Haptics ، ستوفر Kiyaverse تفاعلًا في العالم الحقيقي تقريبا باستخدام إنترنت الحواس.

وقال راجيش ميرجانكار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Kiya.ai : “في حين أن الخدمات المصرفية الرقمية مترابطة وظيفيا وشاملة، إلا أنه غالبا ما ينظر إليها على أنها منفصلة عاطفيا. يسمح Metaverse للبنوك باستخدام أحدث التقنيات بلمسة إنسانية من شأنها تعميق وتخصيص تفاعل العملاء بشكل كبير. تقدم Kiyaverse تطبيقات مفيدة في Metaverse تنطبق على حالات استخدام الأعمال ذات الصلة في العالم الحقيقي. وسيمكن البنوك من تسخير إمكانات تجربة المستخدم المحسنة لإخراج أفضل النتائج لتصور البيانات ولعب العمليات والإجراءات. توفر Kiyaverse تجربة متعددة الوظائف باستخدام صور رمزية مخصصة عبر العالم الحقيقي والواقع المختلط وبيئات الواقع الافتراضي. تتضمن خارطة طريق منتجاتنا التكامل مع CBDC وقابلية التشغيل البيني مع Metaverses الأخرى لتمكين التمويل المفتوح في Metaverse “

ستمكّن Kiyaverse العملاء من استخدام الصور الرمزية الخاصة بهم في الوحدات المصرفية الرقمية والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وسماعات رأس VR وبيئات الواقع المختلط. ستوفر المنصة الخدمات المصرفية من العالم الحقيقي إلى العالم الافتراضي والعكس بالعكس، والتفاعل مع إنشاء الصورة الرمزية لمدير العلاقات وتخصيصها، والتفاعل الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي للعملاء، وتحليل المحفظة، وإدارة الثروات، والإقراض المشترك، والخدمات المصرفية للشركات . يوفر Kiyaverse تحليلاً ثلاثي الأبعاد للبيانات للبنوك بما في ذلك رؤى CMO وأداء المنتج وتحليل المخاطر وتحليلات القناة.

نبذة عن Kiya.ai

Kiya.ai هي واحدة من أكثر موفري الحلول الرقمية ابتكارًا التي تخدم المؤسسات المالية والحكومات على مستوى العالم. معروفة بخبرتها العميقة في مجال الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية والحوكمة والمخاطر وحلول الامتثال جنبًا إلى جنب مع العمليات الجاهزة للسوق التي تساعد العملاء على اجتياز رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم وخلق قيمة مستدامة للمجتمع.

يقع المقر الرئيسي لشركة Kiya.ai في مومباي، وتساعد الشركات على التحول من خلال مجموعة الحلول الرقمية المتقدمة وتقنيات العصر الجديد مثل الخبرات المتعددة والخدمات المصرفية متعددة القنوات، والذكاء الاصطناعي، وأتمتة العمليات الروبوتية ( (RPA ، وتحليلات البيانات.

تمتلك Kiya.ai 12 مكتبًا عالميًا وتخدم أكثر من 500 شركة في 56 دولة عبر جنوب شرق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. Kiya.ai حاصلة على شهادة ISO 9001 و ISO 27001 ويتم تقييمها في CMMI المستوى 5 v2.0 .

الموقع الإلكتروني: https://www.kiya.ai/

الشعار: https://mma.prnewswire.com/ media/1831628/Kiya_ai_Logo.jpg