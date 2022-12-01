‫KENNAMETAL تقدم ابتكارات من المستوى التالي

بيتسبيرج، 1 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — وسعت Kennametal سلسلة ابتكاراتها من أدوات وحلول قطع المعادن من خلال عروض منتجات جديدة توفر للعملاء أقصى قدر من الكفاءة والإنتاجية لتطبيقات الآلات التي تتراوح من السيارات الكهربائية والفضاء إلى الهندسة العامة.

يوفر كل منتج في الخريف ميزات محسنة وأداء فائقًا يحل بعضًا من أصعب تحديات التشغيل الآلي للعملاء:

تم توسيع منصة الحفر المعيارية KenTIP FS لتشمل تدريبات الفلوت المستقيمة للتطبيقات الثابتة على المخارط والمثاقب ذات الفلوت المستقيم لتطبيقات الحفر والربط مع الحاملات. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المنصة الآن إدراج KenTIP FS GTP متعدد الاستخدامات مع تصميم نقطة GOdrill . يعد GOtip هو الإدراج الوحيد في منصة KenTIP FS المصممة للحفر متعدد المواد وهو مثالي للعملاء الذين يبحثون عن أداة واحدة لتشغيلها في قطع عمل متعددة عند حفر أقطار الثقوب المتوسطة والكبيرة.

تم تحديث مثاقب الكربيد الصلب في منصة Kenna Universal Drill عالية الأداء . تشمل الثاقبات التي تمت ترقيتها سلسلة B979 مع درجة KCU15A للحفر 12xD والتي يمكن استخدامها دون مثقاب تجريبي في مواد متعددة. بالإضافة إلى ذلك، أضافت المنصة ثقابات سلسلة B73 * المدرجة مع درجة KCU15 للثقوب الأساسية في أحجام الصنبور التقليدية.

عندما يتعلق الأمر بالثقب عالي الأداء في الفولاذ والحديد الزهر، فإن KenReam S الجديد يوفر أعلى معدلات إزالة المعادن في التطبيقات العمياء وعبر الفتحات لكل من الفولاذ والحديد الزهر. يوفر التصميم الفريد موثوقية عملية ممتازة وجودة ثقب متسقة.

تم تصميم سلسلة KOR ، المصممة للطحن الديناميكي مع انخراط شعاعي منخفض وطول القطع الكامل، لتشمل قطع بطول 5xD في سلسلة KOR 5DA لطحن الألمنيوم.

يجمع النظام المعياري الثوري Duo-Lock لتطبيقات الطحن النهائي للكربيد الصلب بين الدقة العالية في قابلية النفاد وتكرار الطول مع أقصى قدر من الاستقرار، مما يجعله واجهة دقيقة وغير قابلة للكسر تقريبًا. تدمج السلسلة إنتاجية سلسلة مطحنة HARVI I TE end مع القدرة المعيارية لنظام وحدات القفل الثنائي.

تم تصميم مجموعة موسعة من قضبان Modular Boring Bars مع واجهات سائل التبريد والمسننة للحصول على قوة اتصال أعلى وزيادة الدقة، ويمكن أن تتحمل المعلقات حتى 4xD .

من أجل المعالجة الآلية الخفيفة إلى المتوسطة أو خشونة الفولاذ والفولاذ المقاوم للصدأ، توسعت منصة طحن Dodeka Mini 45 السطح لتشمل أربعة أشكال هندسية جديدة توفر زوايا قيادة مثالية، وتشكيلًا ممتازًا للرقائق، وهندسة إدراج إيجابية خالية من الثرثرة.

لمعرفة المزيد حول حلول الأدوات المتقدمة هذه، تفضل بزيارة Kennametal Innovations .

نبذة عن Kennametal

مع أكثر من 80 عامًا كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية، توفر شركة Kennametal Inc . الإنتاجية للعملاء من خلال علوم المواد والأدوات والحلول المقاومة للتآكل. يلجأ العملاء عبر الفضاء والأعمال الترابية والطاقة والهندسة العامة والنقل إلى Kennametal لمساعدتهم على التصنيع بدقة وكفاءة. كل يوم ما يقرب من 8,600 موظف يساعدون العملاء في أكثر من 60 دولة على الحفاظ على قدرتهم التنافسية. حققت Kennametal ما يقرب من 1.8 مليار دولار من الإيرادات في السنة المالية 2021. تعلم اكثر من خلال www.kennametal.com . تابع ‎@Kennametal : تويتر وانستجرام وفيسبوك ولينكد إن ويوتيوب.