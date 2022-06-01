‫‫ J&T Express تستحوذ على أرض في ماليزيا

استثمار 600 مليون رينجيت ماليزي في البنية التحتية

توسيع المرافق لدفع عجلة التنمية في الاقتصاد المحلي وفي جميع أنحاء المنطقة

كوالالمبور، ماليزيا، 7 يونيو، 2022 / PRNewswire/ — أعلنت شركة J&T Express (“J&T”) ، وهي شركة لوجستية دولية سريعة، اليوم أنها أكملت الاستحواذ على قطعة أرض مساحتها 30 فدانًا في بندر ريمبايو، سيلانغور، ماليزيا. وسيتم استخدام الأرض لبناء مركز لوجستي متكامل للتوزيع السريع والخدمات اللوجستية والنقل والتخزين لتلبية احتياجات أعمال J&T المتزايدة في ماليزيا.

وقال تشارلز هو، نائب رئيس مجموعة J&T Express : “بصفتها مزودًا عالميًا للخدمات اللوجستية المتكاملة، تلتزم J&T Express بتزويد العملاء بخدمات أكثر كفاءة وملاءمة. ولا يزال تركيزنا منصبا على تعزيز مكانتنا الرائدة في جنوب شرق آسيا من خلال توسيع وجودنا في الأسواق الحالية. وسيتم تزويد المنشأة الجديدة بتقنياتنا المتقدمة، والتي تمكننا من الاستفادة بشكل أفضل من شبكاتنا الحالية لتلبية المتطلبات المتزايدة لصناعة التجارة الإلكترونية المزدهرة في جنوب شرق آسيا”.

“ريمبايو هو المثلث الذهبي لسيلانجور، ونحن نؤمن بإمكانات التطوير المستقبلية لهذه المنطقة.” وقال روي تسنغ، الرئيس التنفيذي لشركة J&T Express Malaysia : “يمثل هذا العام العام العام الخامس منذ أن بدأت J&T Express عملياتها في ماليزيا. مع التوسع المتنوع والزخم القوي بفضل النمو المستمر للسوق الإقليمية، قررنا استثمار 600 مليون رينغيت ماليزي لشراء قطعة أرض وبناء مركز لوجستي في ماليزيا. ومن خلال القيام بذلك، نأمل في دفع عجلة تنمية الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل للمجتمع، ولعب دور نشط في تطوير صناعة الخدمات اللوجستية المحلية والتنمية طويلة الأجل للمجتمع”.

تأسست شبكة J&T Express المحلية في عام 2015، وتمتد الآن إلى اثني عشر دولة بما في ذلك الصين وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا وتايلاند والفلبين وكمبوديا وسنغافورة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمكسيك والبرازيل، وتخدم أكثر من ملياري شخص.

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عن شركة جيه آند تي إكسبريس

جي أند تي إكسبرس هو مزود عالمي للخدمات اللوجستية، وتحتفظ بشركات رائدة في مجال التوصيل السريع في جنوب شرق آسيا والصين، وهو السوق الأكبر والأسرع نموًا في العالم. تأسست شبكة جي أند تي إكسبرس في العام 2015، وتمتد أعمالها إلى 12 دولة، بما في ذلك إندونيسيا وفيتنام وماليزيا والفلبين وتايلاند وكمبوديا وسنغافورة والصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمكسيك والبرازيل. وإذ تلتزم بمهمتها “الموجهة نحو العملاء والقائمة على الكفاءة”، تلتزم جي أند تي إكسبرس بتزويد العملاء بحلول لوجستية متكاملة من خلال بنية تحتية ذكية وشبكة لوجستية رقمية، كجزء من استراتيجيتها العالمية لربط العالم بكفاءة أكبر وتحقيق فوائد لوجستية للجميع.