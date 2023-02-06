‫JA Solar لتوريد جميع وحدات عالية الكفاءة لأكبر مشروع الكهروضوئية في مصر

بكين, 6 فبراير / شباط 2023/PRNewswire/ — دخلتJA Solarفيشراكةمع AMEA Power،أحدأكبرالمطورينفيالإماراتالعربيةالمتحدة،وستتعاونمعكونسورتيوميتكونمنمجموعة China Energy Engineering ومجموعةChinaGroup،China Energy International Group،وZhejiang Thermal Power Constructionلتوفيرحلمتكامللـمشاريعطاقةالرياحوالخلاياالكهروضوئية (PV) علىنطاقجيجاواتتشرعAMEAفيتنفيذها. منبينها،مشروعKom Ombo Abydosكوم أمبو أبيدوسفيمصر،بقدرة 560 ميجاوات،الذيسيكونأكبرمشروعللطاقةالكهروضوئيةفيالبلادعنداكتماله. ستقومJA SolarبتزويدجميعوحداتDeepBlue 3.0 Proعاليةالكفاءةللمشروع. بدأبناءالمشروعفيأوائليناير/كانونالثاني 2023 ومنالمتوقعأنيكتملفيغضون 19 شهرًا.

مشروع Kom Ombo Abydos كوم أمبو أبيدوس الكهروضوئي في مصر تم تطويره وامتلاكه وتشغيله بواسطة AMEA Power وبتمويل من مؤسسة التمويل الدولية ( IFC ) والوكالةاليابانيةللتعاونالدولي ( JICA ) وبنكتنميةريادةالأعمالالهولندي ( FMO ). وسيوفرالمشروععنداكتمالهكهرباءنظيفةلمايقربمنمليونمواطنمصري.

تم اختيار وحدة DeepBlue 3.0 Pro للمشروع باستخدام تقنية الربط البيني المرن بدون فجوات Gapless Flexible Interconnection (GFI) الخاصة بشركة JA Solar . توازن DeepBlue 3.0 Pro مع كفاءة تحويل وحدة تبلغ 21.7٪،ودمجمزاياكفاءةالتحويلالعالية،والقدرةالممتازةلتوليدالطاقة،والموثوقيةالعالية،يوازن DeepBlue 3.0 Pro بشكل مثالي بين الجودة والكفاءة والتكلفة، مما يوفر للعملاء التكلفة المثلى للطاقة ( LCOE ) وضمانإنتاجثابتعاليالطاقةعلىمداردورةحياةالمحطةالكهروضوئية.

في الوقت الحالي، لا تزال الطاقة الأحفورية التقليدية تهيمن على نظام الطاقة في مصر، حيث تمثل ما يصل إلى 90 ٪منالإجمالي. في ضوء أعقاب الاتجاه العالمي نحو الحياد الكربوني، عززت مصر بنشاط في السنوات الأخيرة تطوير وتطبيق الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة وحددت هدف زيادة إمدادات الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42٪بحلولعام 2035. في نونبر / تشرين الثاني نوفمبر 2022،استضافتمصرالمؤتمرالسابع والعشرين للأطراف والعشرون لمجلس التعاون الخليجي. الأطراف ( COP27 ) لاتفاقية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( UNFCCC ). كشركةمصنعةفيصناعةالطاقةالمتجددة،شاركت JA Solar بنشاط في المؤتمر والأنشطة ذات الصلة، وتمارس باستمرار نموذج التنمية المستدامة “الأخضرإلىالأخضر،والأخضرللنمو،والأخضرإلىالعظيم”.

علق يانغ أيكنغ، عضو مجلس الإدارة والرئيس الدوري لشركة JA Solar ، أنه لشرف كبير لشركة JA Solar أن تشارك في بناء مشروع Kom Ombo Abydos كوم أمبو أبيدوس لجعل الطاقة الكهروضوئية ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها من قبل السكان المحليين. إن قدرة تتمتع إفريقيا للحصول بقدرة منخفضة على الحصول على الكهرباء ضعيفة ، ولكنها غنية بأشعة الشمس وتتمتع بموقع فريد لتطوير الطاقة الشمسية. ليصل المزيد لمزيد من الناس للوصول إلى الكهرباء الخضراء الفعالة والموثوقة، تعمل JA Solar بنشاط على تعزيز تطوير سوق الكهروضوئية الأفريقية. منذ تأسيسها، حددت JA Solar منذ تأسيسها، مهمة الشركة المتمثلة في “تطويرالطاقةالشمسيةلإفادةالجنسالبشريبأكمله”. لقدالتزمتوستحاولباستمرارتعزيزتطويرالتكنولوجياالكهروضوئيةوتطبيقالكهروضوئيةفيجميعأنحاءالعالم.