‫ Inventus Power تحصل على شهادة اللجنة الاقتصادية لأوروبا R100 على بطاريات PROTRXion Motive

شهادة تثبت سلامة وموثوقية بطاريات الليثيوم أيون PROTRXion 48V لتشغيل السيارات الكهربائية منخفضة السرعة على الطرق الممهدة

وودريدج، إلينوي، 13 يونيو 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Inventus Power ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال أنظمة البطاريات المتقدمة، اليوم أنها حصلت على شهادة اللجنة الاقتصادية لأوروبا R100 (Rev 3) بشأن وحدة بطارية ليثيوم أيون (ليثيوم أيون) بقوة 48 فولت™. وفقًا للائحة اللجنة الاقتصادية لأوروبا رقم 100.03، يلبي طراز M-48V60-TRX من Inventus Power “متطلبات السلامة فيما يتعلق بنظام تخزين الطاقة الكهربائية القابلة لإعادة الشحن ( REESS ) لمركبات الطرق من الفئتين M و N المجهزة بمجموعة نقل حركة كهربائية”.

“يعد الحصول على شهادة ECE R100 معلمًا هامًا لأعمالنا. إنها ليست فقط شهادة على قدراتنا المتقدمة في تصميم وتصنيع البطاريات، ولكنها تمكننا أيضًا من توسيع وجودنا في السوق الأوروبية للسيارات الكهربائية منخفضة السرعة القانونية في الشوارع، ” هذا ما قاله أوليفر بالد، مدير تطوير الأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Inventus Power .

تم تصميم بطاريات PROTRXion Li-ion من Inventus Power لتلبية مختلف احتياجات كهربة السوق التي لا يتم تلبيتها من خلال مصادر الطاقة مثل محركات الاحتراق وبطاريات الرصاص الحمضية وغيرها من التقنيات التقليدية. ومع إطلاق النماذج الأولية في عام 2020 لاستهداف الأسواق الرئيسية مثل مناولة المواد، ومنصة العمل الجوية، والتنظيف الاحترافي، والروبوتات، والسيارات الكهربائية منخفضة السرعة، يتوسع خط الإنتاج أيضا لدعم التطبيقات ذات الطاقة الأعلى.

وقال فو تران، مدير إدارة المنتجات العالمية: “اعتبارًا من اليوم، اعتمدنا طراز M-48V60-TRX الخاص بنا وفقا للائحة اللجنة الاقتصادية لأوروبا R100 Rev 3 ، ولكن خارطة طريق منتجاتنا تحدد العديد من النماذج الإضافية التي سيتم اعتمادها أيضًا للجنة الاقتصادية لأوروبا R100 في الأشهر المقبلة”. “إن الحصول على شهادة ECE R100 يوفر ضمانًا لعملائنا الأوروبيين من مصنعي المعدات الأصلية وما بعد البيع بأن بطارياتنا آمنة للاستخدام في مجموعة متنوعة من تطبيقات السيارات الكهربائية منخفضة السرعة.”

يعد الطراز M-48V60-TRX حلًا ذكيًا وقويًا وعالي الأداء للبطاريات للتطبيقات الدافعة للخدمة الشاقة وقابلا للتطوير حتى 31 كيلووات في الساعة. بالإضافة إلى شهادة ECE R100 ، تم اعتماد بطارية M-48V60-TRX من قبل ECE R10 و UL2271 و IEC62133 و IEC62619 و IEC60730 من الفئة B و FCC من الفئة B و CE و UN38.3 .

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نبذة عن Inventus Power :

Inventus Power هي شركة رائدة عالميًا في أنظمة البطاريات المتقدمة المتخصصة في تصميم وتصنيع أنظمة طاقة عالية الجودة وموثوقة ومبتكرة لمجموعة واسعة من التطبيقات المحمولة والدافعة والثابتة.

لمزيد من المعلومات حول منتجاتنا وخبراتنا وقدراتنا، تفضل بزيارة inventuspower.com وتابع ‎@inventuspower .