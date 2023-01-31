Press Release

‫InterVest توسع منصة التمويل المتخصصة لديها من خلال استقدام كوادر رفيعة المستوى

- by pr web

نيويورك، 31 يناير (كانون الثاني) 2023 / PRNewswire / — أعلنت  InterVest Capital Partners  (المعروفة بـ  InterVest ‏)، وهي الشركة الرائدة في إدارة الاستثمار في قطاعات التمويل المهيكل، عن توسيع منصة التمويل المتخصصة لديها من خلال تعيين كوادر رفيعة المستوى. سيركز أعضاء الفريق الجديد على خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع التمويل الاستهلاكي، بما في ذلك توفير رأس المال لجهات إقراض المستهلكين، وشراء المحافظ، ورأس المال المهيكل، والديون المهيكلة.

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ينضم الفريق المخضرم، بقيادة آري روزنبرغ، إلى  InterVest  من شركة  Sherman Capital Markets ، وسابقًا  Citigroup Global Markets  حيث كانوا مسؤولين عن تمويل وتداول الأصول الاستهلاكية غير العقارية بما في ذلك محافظ تمويل السيارات وبطاقات الائتمان والقروض المقسطة.

وبهذه المناسبة قال ستيفن تينانبايف، كبير مسؤولي الاستثمار في  InterVest Capital Partners .  “لقد شهدت محفظتنا المتنوعة من منصات التمويل المتخصصة نموًا كبيرًا وتوسعت لتشمل العديد من منصات التمويل الاستهلاكي البارزة. وأضاف «نحن متحمسون لتعزيز قدرات  InterVest  المتعلقة بالإنشاء المباشر للتمويل والاكتتاب وإدارة الأصول وتقديم الخدمة في أصول المستهلك بفضل انضمام هذا الفريق المتميز بما لديهم من خبرات واسعة.”

وقال روزنبرغ «يسعدنا أن نكون جزءًا من فريق  InterVest ، الذي يتمتع بالخبرة العالمية المدعومة رأسماليًا بشكل قوي. ونتطلع إلى البناء على سجل الفريق البارز الذي حققه في مجموعة من الصفقات المعقدة والبارزة في مجال التمويل المتخصص”. وتابع: “يتماشى نهج  InterVest  الثابت تجاه المخاطر مع قيّم فريقنا. ولقد عملت مع ديف ماندل وجويل جيدسلمان منذ عقود. وستعمل خبرتهم في الإنشاء والتقييم والتنفيذ في مجال التمويل الاستهلاكي على تعزيز قدرات منصة  InterVest  واستقرار رأسمالها للمساعدة في تحقيق النتائج المرجوة.”

نبذة عن  InterVest Capital Partners  (إنترفست كابيتال بارتنرز)

شركة  InterVest Capital Partners ® هي مستشار استثمار مسجل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات ( SEC ) وتتخذ الشركة من نيويورك مقرًا لها، وتركز على التمويل والتأجير القائمين على الأصول وقطاعات التمويل المهيكلة الأخرى. قبل 1 يناير 2012، كان فريق استثمار  InterVest Capital Partners  جزءًا من قسم التمويل المهيكل وتطوير الأعمال في مجموعة وفرة للاستشارات الاستثمارية (“ WIAG “). وغيرت  WIAG  اسمها لاحقًا إلى  Wafra Inc .

ومنذ عام 1999، أنشأ برنامج التأجير والتمويل التابع للشركة أكثر من 120 صندوقًا برأس مال ملتزم به يتجاوز 14 مليار دولار أمريكي. وحتى الآن، قامت جميع صناديق التمويل المهيكلة والقائمة على الأصول بتوزيع عائدها الحالي المستهدف وحققت عوائدها المستهدفة على المستثمرين. ومنذ عام 2004، أدارت الشركة سبعة صناديق عقارية دولية، وصندوق للديون العقارية وصندوق عالمي للأوراق المالية العقارية، وشاركت في إدارة أكثر من 18 صفقة عقارية متعددة العائلات. لمزيد من المعلومات حول  InterVest Capital Partners ، يرجى زيارة www.intervest.com.

للتواصل الإعلامي:
InterVest Capital Partners
425 Park Avenue, 35th Floor
New York, NY 10022
info@intervest.com

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/1990194/InterVest_Capital_Partners_logo.jpg

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